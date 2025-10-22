Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao cùng là điện thoại tân trang nhưng giá lại chênh lệch lớn?

Kiến Văn
Kiến Văn
22/10/2025 08:55 GMT+7

Khi tìm mua điện thoại tân trang, chất lượng sản phẩm là yếu tố quyết định thành công trong các giao dịch với người dùng.

Điện thoại tân trang được phân loại theo thang điểm A, B, C và đôi khi thấp hơn nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận biết tình trạng của thiết bị đã qua sử dụng. Chất lượng tổng thể của điện thoại, bao gồm ngoại hình, cảm giác cầm nắm và chức năng, đều được tính vào thang điểm này.

Vì sao cùng là điện thoại tân trang nhưng giá lại chênh lệch lớn? - Ảnh 1.

Điện thoại tân trang đang trở thành món hời cho nhiều người mua

ẢNH: TECHCRUNCH

Khác với những chiếc iPhone đã qua sử dụng được bán "nguyên trạng", điện thoại tân trang là những sản phẩm đã qua sử dụng, được trả lại, sửa chữa và phục hồi để hoạt động như mới. Ví dụ, điện thoại tân trang hạng A được đánh giá qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường. Các nhà sản xuất và đại lý sẽ vệ sinh, thay thế linh kiện hỏng và cài đặt lại phần mềm trước khi chấm điểm.

Hạng A đại diện cho chất lượng cao nhất, với thiết bị trông đẹp và hoạt động tốt. Hạng B có thể có một vài vết xước nhỏ, trong khi hạng C thường có dấu hiệu hao mòn rõ rệt nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất hoạt động.

Bí quyết chọn điện thoại tân trang

Mặc dù không có hệ thống chấm điểm chuẩn hóa, hầu hết các thợ tân trang đều tuân theo các nguyên tắc cơ bản tương tự. Trước khi được xếp hạng, thiết bị sẽ trải qua kiểm tra kỹ lưỡng về chức năng và tình trạng bề ngoài. Điểm số cuối cùng sẽ ảnh hưởng đến giá cả mà người dùng nên mong đợi.

Vì sao cùng là điện thoại tân trang nhưng giá lại chênh lệch lớn? - Ảnh 2.

Nhiều hạng khác nhau cho điện thoại tân trang để ám chỉ 'độ mới' của máy

ẢNH: SECONDCELL

Mua điện thoại tân trang không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn góp phần giảm thiểu rác thải điện tử. Hàng triệu smartphone được trả lại mỗi năm, và nếu không được tân trang, nhiều trong số đó sẽ trở thành rác thải. Hệ thống phân loại giúp phục hồi các thiết bị này cho chủ sở hữu mới, thay vì biến chúng thành phế liệu.

Dù là hạng A, B hay C, một chiếc điện thoại tân trang sẽ không khiến người dùng cảm thấy bị lừa đảo. Hiểu rõ các thang điểm và sự khác biệt giữa các loại sẽ giúp họ tìm được thiết bị phù hợp với ngân sách và sở thích của mình. Nếu có ngân sách hạn chế và không ngại một vài vết trầy xước, điện thoại tân trang hạng C có thể là lựa chọn hợp lý. Ngược lại, nếu muốn một thiết bị trông như mới mà không phải trả giá gốc, hãy cân nhắc đến điện thoại tân trang hạng A.

điện thoại tân trang kinh nghiệm mua sắm smartphone rác thải điện tử Iphone
