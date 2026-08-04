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Vì sao cựu Tổng tư lệnh tin rằng Ukraine không cần gia nhập NATO nữa?
Video Thế giới

Vì sao cựu Tổng tư lệnh tin rằng Ukraine không cần gia nhập NATO nữa?

Trúc Huỳnh - Vi Trân
Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, hiện là đại sứ tại Anh, nói rằng không có triển vọng nào về việc Kyiv gia nhập NATO dù đây là điều đã được ghi trong hiến pháp.

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