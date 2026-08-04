Vì sao cựu Tổng tư lệnh tin rằng Ukraine không cần gia nhập NATO nữa?

Tin liên quan Tổng thống Ukraine sẽ tăng sức ép để xung đột kết thúc trước mùa đông Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kyiv sẽ gia tăng sức ép ngoại giao, kinh tế và quân sự lên Nga nhằm buộc Moscow phải đi đến thỏa thuận chấm dứt xung đột trước mùa đông năm nay. Ukraine muốn Tổng thống Trump, tỉ phú Musk cho dùng Starlink đánh sâu vào đất Nga Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề NATO Volodymyr Zelensky UKRAINE nga châu Âu Valery Zaluzhnyi Mykhailo Fedorov eu Liên minh châu âu Cựu Tổng tư lệnh quân đội Ukraine xung đột gia nhập NATO Liên minh NATO Thế chiến II Nga-Ukraine Tổng thống Zelensky bất đồng
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