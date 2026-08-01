Ukraine muốn Tổng thống Trump, tỉ phú Musk cho dùng Starlink đánh sâu vào đất Nga

Kyiv đang đề nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump một giải pháp khác để không cần cung cấp cho Ukraine tên lửa đánh chặn cho hệ thống Patriot. Cụ thể, Ukraine muốn mở rộng việc sử dụng một công nghệ khác của Mỹ - mạng lưới liên lạc vệ tinh Starlink do tỉ phú Elon Musk kiểm soát.

Theo hai quan chức giấu tên, nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề nghị Tổng thống Donald Trump đảm bảo rằng tỉ phú Elon Musk sẽ cho phép Ukraine sử dụng Starlink nhằm dẫn đường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) trên lãnh thổ Nga. Một quan chức thứ ba đã xác nhận rằng tổng thống Ukraine đã đưa ra yêu cầu này.

Cho đến nay, Công ty SpaceX của ông Musk cũng hạn chế việc sử dụng Starlink trên lãnh thổ Nga.

Trong cuộc đàm phán kín tại Nhà Trắng ngày 28.7, ông Zelensky giải thích với ông Trump rằng Kyiv cần có khả năng tấn công các mục tiêu nhỏ, cơ động trên lãnh thổ Nga, chẳng hạn như các hệ thống tên lửa đạn đạo mà lực lượng Nga sử dụng để tấn công các thành phố trên khắp Ukraine.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Không vận Độc lập số 80 ngắt kết nối thiết bị Starlink trên tiền tuyến tại khu vực tiền tuyến Kreminna (Ukraine), ngày 6.1.2023 ẢNH: REUTERS

Trong chuyến thăm Mỹ, Tổng thống Zelensky cũng yêu cầu được gặp tỉ phú Musk để thảo luận về kế hoạch phá hủy các tổ hợp phóng này, nhưng theo nguồn tin của The Atlantic, ông Musk đã từ chối.

Nguồn tin cho biết ông Trump nói với ông Zelensky rằng ông sẽ xem xét các yêu cầu này, nhưng không cho biết cuối cùng ông có đồng ý hay không.

Một quan chức cho biết quyết định cuối cùng của ông Trump về đề xuất của ông Zelensky có thể phụ thuộc rất nhiều vào việc tổng thống Mỹ có tin rằng nó có thể giúp kết thúc chiến sự nhanh hơn hay không.

Nếu ông tin rằng việc sử dụng Starlink sẽ cho phép Ukraine buộc Tổng thống Nga Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán, ông Trump có thể ủng hộ đề xuất. Nhưng nếu ông tin rằng nó chỉ làm leo thang tình hình, chủ nhân Nhà Trắng có thể sẽ không ủng hộ.

Ông Zelensky cũng chỉ ra với ông Trump rằng Ukraine cần phải có khả năng đối phó với mối đe dọa tên lửa trước mùa đông, khi Nga có thể lại tìm cách làm tê liệt lưới điện và hệ thống sưởi ấm của nước này.