Ông Trump dội 'gáo nước lạnh' vào mong muốn sản xuất tên lửa Patriot của Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã làm dấy lên nghi ngờ về việc Washington có thật sự cho phép Ukraine sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot hay không, dù trước đó đã cam kết sẽ cấp cho Kyiv giấy phép sản xuất.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Financial Times hôm 30.7, ông Trump nói rằng ông “không chắc chắn” Ukraine có được phép sản xuất tên lửa hay không, đồng thời cho biết Washington vẫn đang xem xét yêu cầu này.

Mô tả Patriot là một “vũ khí rất phi thường”, ông Trump nói rằng Mỹ phải “thận trọng một chút” khi cho phép các quốc gia khác tiếp cận công nghệ quân sự tiên tiến của mình.

Những phát biểu này dường như mâu thuẫn với lời hứa công khai của chủ nhân Nhà Trắng tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng này, khi ông nói với lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Kyiv giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 8.7.2026 ẢNH: REUTERS

Ngày 28.7, ông Zelensky bước ra khỏi cuộc đàm phán kín với ông Trump tại Nhà Trắng, tuyên bố rằng hai người đã thảo luận về giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, ông Trump không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy bất kỳ thỏa thuận nào đã đạt được, chỉ nói rằng “nhiều vấn đề đã được thảo luận” và cuộc họp diễn ra “rất tốt”.

Sáng kiến này cũng đang gặp phải sự phản đối từ các nhà sản xuất Mỹ, với việc Boeing được cho là không muốn chuyển giao công nghệ nhạy cảm được sử dụng trong đầu đạn tìm kiếm mục tiêu của tên lửa đánh chặn PAC-3. Lockheed Martin sản xuất thân tên lửa, trong khi Boeing cung cấp các bộ phận quan trọng cho đầu đạn.

Nỗ lực của Kyiv nhằm có thêm ít nhất 300 tên lửa để duy trì khả năng phòng không trong suốt mùa đông cũng trở nên phức tạp hơn do tình trạng thiếu hụt trên toàn thế giới, khi Washington đã sử dụng một lượng lớn tên lửa đánh chặn trong cuộc chiến đang diễn ra với Iran.

Ông Trump đã phủ nhận các báo cáo rằng quân đội Mỹ đang thiếu đạn dược, khẳng định họ có “nhiều hơn nhiều” tên lửa so với nhu cầu. Tuy nhiên, các báo cáo truyền thông Mỹ cho rằng những lo ngại về lượng dự trữ Patriot và THAAD đang cạn kiệt đã ảnh hưởng đến quy mô và thời điểm các hoạt động quân sự của Mỹ chống lại Iran.

Tổng thống Mỹ nói với tờ Financial Times rằng ưu tiên của ông là đàm phán chấm dứt xung đột ở Ukraine hơn là cung cấp thêm vũ khí. Ông Trump khẳng định: “Tôi không tìm kiếm tên lửa. Chúng tôi đang tìm kiếm hòa bình”, đồng thời cho biết thêm rằng các đặc phái viên của ông, như ông Jared Kushner và ông Steve Witkoff, sẽ đến thăm Ukraine trong những ngày tới.

Moscow đã nhiều lần lập luận rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí kéo dài xung đột mà không thay đổi kết quả cuối cùng. Các quan chức Nga cũng cảnh báo rằng việc chuyển giao công nghệ quân sự ngày càng tinh vi cho Kyiv khiến các nước NATO trở thành những bên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.