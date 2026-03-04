Vì sao dạy thêm trong nhà trường giảm nhưng chi phí học thêm tăng?

Gần 1 năm nay, tình trạng dạy thêm các môn văn hóa tại các nhà trường đã giảm hẳn. Dạy thêm trong nhà trường hiện nay chỉ còn duy trì việc bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi và một số môn tổ chức dạy phụ đạo vài tiết tượng trưng trước khi kiểm tra học kỳ. Nhiều trường THCS, THPT cũng không tổ chức dạy thêm ngay cả HS cuối cấp. Vì thế, HS nếu muốn, chỉ còn cách là học thêm tại các cơ sở ngoài nhà trường.

Bởi lẽ, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của HS và chỉ dành cho các đối tượng HS đăng ký học thêm theo từng môn học theo quy định như sau: HS có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; HS được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng HS giỏi; HS lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường". Vì vậy, xét về lý, các nhà trường đang thực hiện rất đúng hướng dẫn Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.

Do không thể học thêm trong nhà trường với mức chi phí thấp, nhiều HS học thêm bên ngoài với học phí cao hơn ảnh: Nhật Thịnh

Việc dạy thêm đại trà cho HS các khối lớp, hoặc tổ chức ôn thi cho HS cuối cấp ngay từ đầu năm học, hoặc đầu học kỳ 2 không còn diễn ra như trước. Lý do rất đơn giản vì dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh. Một khi dạy thêm "không thu tiền" thì rất khó để nhà trường tổ chức trong nhà trường.

Khi chưa có Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, đa số các THCS, THPT đều tổ chức dạy thêm cho HS trong nhà trường. Số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường sẽ đóng thuế 2% theo quy định. Còn lại, nhà trường chi trực tiếp cho giáo viên dao động từ 70-80%; số tiền còn lại 20-30% sẽ chi cho quản lý (ban giám hiệu; giáo viên thu tiền; bảo vệ; kế toán; điện nước...).

Điều này cũng đồng nghĩa, giáo viên dạy thêm sẽ có thêm một khoản thu nhập. Ban giám hiệu không dạy nhưng họ có tiền quản lý, trường nhiều lớp thì các thành viên trong ban giám hiệu càng được hưởng nhiều. Vì thế, có những trường sẽ tổ chức dạy thêm đại trà cho HS trong trường ngay từ đầu năm học, có trường thu tiền học thêm của HS ngay đầu học kỳ.

Tuy nhiên, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ra đời thì dạy bồi dưỡng HS trong nhà trường bây giờ không còn thu tiền HS. Giáo viên dạy bồi dưỡng không thu tiền HS cũng không sao nhưng phải tính vào số tiết định mức, miễn là đủ định mức tiết dạy/năm. Nếu dư ra, tất nhiên phải được tính tiền thừa giờ, không tính khoản này, giáo viên sẽ không dạy.

Đối với ban giám hiệu nhà trường, nếu không tính toán kỹ, sẽ không có kinh phí chi trả cho giáo viên dư giờ, hoặc sẽ không còn kinh phí chi cho các khoản khác. Thực tế này khiến các nhà trường chọn phương án tối ưu: không tổ chức dạy bồi dưỡng HS trong trường vừa không lo vi phạm, không bị phản ánh, không phải chi tiền thừa giờ cho giáo viên.

Vô tình, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ra đời và có hiệu lực thì ở một số nơi, do không thể học thêm trong nhà trường với mức chi phí thấp, nhiều HS học thêm bên ngoài với học phí cao hơn rất nhiều vì đó là các cơ sở kinh doanh. Có điều, người dạy thêm chủ yếu vẫn là giáo viên dạy chính khóa ở nhà trường, còn chủ cơ sở dạy thêm đang được người thân của giáo viên (cha, mẹ, anh, chị, em, chồng, vợ…không phải giáo viên công lập đứng tên).