Vì sao dạy thêm trong nhà trường giảm nhưng chi phí học thêm tăng?

Gần 1 năm nay, tình trạng dạy thêm các môn văn hóa tại các nhà trường đã giảm hẳn. Dạy thêm trong nhà trường hiện nay chỉ còn duy trì việc bồi dưỡng học sinh (HS) giỏi và một số môn tổ chức dạy phụ đạo vài tiết tượng trưng trước khi kiểm tra học kỳ. Nhiều trường THCS, THPT cũng không tổ chức dạy thêm ngay cả HS cuối cấp. Vì thế, HS nếu muốn, chỉ còn cách là học thêm tại các cơ sở ngoài nhà trường.
Bởi lẽ, Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của HS và chỉ dành cho các đối tượng HS đăng ký học thêm theo từng môn học theo quy định như sau: HS có kết quả học tập môn học cuối học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; HS được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng HS giỏi; HS lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường". Vì vậy, xét về lý, các nhà trường đang thực hiện rất đúng hướng dẫn Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT.
Việc dạy thêm đại trà cho HS các khối lớp, hoặc tổ chức ôn thi cho HS cuối cấp ngay từ đầu năm học, hoặc đầu học kỳ 2 không còn diễn ra như trước. Lý do rất đơn giản vì dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh. Một khi dạy thêm "không thu tiền" thì rất khó để nhà trường tổ chức trong nhà trường.
Khi chưa có Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT, đa số các THCS, THPT đều tổ chức dạy thêm cho HS trong nhà trường. Số tiền thu được từ dạy thêm, nhà trường sẽ đóng thuế 2% theo quy định. Còn lại, nhà trường chi trực tiếp cho giáo viên dao động từ 70-80%; số tiền còn lại 20-30% sẽ chi cho quản lý (ban giám hiệu; giáo viên thu tiền; bảo vệ; kế toán; điện nước...).
Điều này cũng đồng nghĩa, giáo viên dạy thêm sẽ có thêm một khoản thu nhập. Ban giám hiệu không dạy nhưng họ có tiền quản lý, trường nhiều lớp thì các thành viên trong ban giám hiệu càng được hưởng nhiều. Vì thế, có những trường sẽ tổ chức dạy thêm đại trà cho HS trong trường ngay từ đầu năm học, có trường thu tiền học thêm của HS ngay đầu học kỳ.
Tuy nhiên, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ra đời thì dạy bồi dưỡng HS trong nhà trường bây giờ không còn thu tiền HS. Giáo viên dạy bồi dưỡng không thu tiền HS cũng không sao nhưng phải tính vào số tiết định mức, miễn là đủ định mức tiết dạy/năm. Nếu dư ra, tất nhiên phải được tính tiền thừa giờ, không tính khoản này, giáo viên sẽ không dạy.
Đối với ban giám hiệu nhà trường, nếu không tính toán kỹ, sẽ không có kinh phí chi trả cho giáo viên dư giờ, hoặc sẽ không còn kinh phí chi cho các khoản khác. Thực tế này khiến các nhà trường chọn phương án tối ưu: không tổ chức dạy bồi dưỡng HS trong trường vừa không lo vi phạm, không bị phản ánh, không phải chi tiền thừa giờ cho giáo viên.
Vô tình, Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT ra đời và có hiệu lực thì ở một số nơi, do không thể học thêm trong nhà trường với mức chi phí thấp, nhiều HS học thêm bên ngoài với học phí cao hơn rất nhiều vì đó là các cơ sở kinh doanh. Có điều, người dạy thêm chủ yếu vẫn là giáo viên dạy chính khóa ở nhà trường, còn chủ cơ sở dạy thêm đang được người thân của giáo viên (cha, mẹ, anh, chị, em, chồng, vợ…không phải giáo viên công lập đứng tên).
Hai đề xuất về dạy thêm, học thêm
Để những quy định về dạy thêm học thêm thực sự đi vào cuộc sống, cần có những điều chỉnh trong việc quản lý.
Đối với dạy thêm trong nhà trường, khi xây dựng kế hoạch giáo dục, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục sẽ cân đối được số lượng GV, tổng số tiết dạy trong cả năm học để có những phân công cụ thể cho tất cả GV trong nhà trường tham gia.
Thông tư 29/2024/TT-BGD-ĐT quy định việc bồi dưỡng kiến thức cho HS và ôn tập tuyển sinh không được thu tiền nhưng các thầy cô phải mất nhiều công sức, tâm huyết và thời gian nếu được phân công. Tâm lý của cán bộ quản lý, đặc biệt là phụ trách chuyên môn thường phân công những GV có tay nghề và tinh thần trách nhiệm nên nhiều khi là quá tải với những GV này. Do đó, nên tạo điều kiện để tất cả những GV trong nhà trường trau dồi tay nghề và hình thành nên lực lượng kế cận.
Với những cơ sở dạy thêm bên ngoài nhà trường, ngoài việc đăng ký theo đúng quy định của pháp luật, trước khi tổ chức những lớp học thêm, cần phải liên hệ với các cơ sở giáo dục để tránh vi phạm quy định. Ở góc độ chuyên môn, cần chú trọng đến yếu tố chất lượng để tạo nên thương hiệu của cơ sở và lan tỏa uy tín đến phụ huynh.
Các cơ sở dạy thêm nên xếp lớp HS theo trình độ. Khi HS có năng lực và phẩm chất tương đồng nhau thì GV đứng lớp sẽ dễ dàng vận dụng phương pháp thích hợp giúp các em tiến bộ.
Với việc thực hiện Thông tư số 29/2024/TT-BGD-ĐT, việc dạy thêm, học thêm được quản lý chặt chẽ và khoa học hơn theo sự phát triển của xã hội. Vai trò của người đứng đầu các cơ sở giáo dục phải thực sự có trách nhiệm trong việc xây dựng quy chế hoạt động, kế hoạch giáo dục của đơn vị theo hướng tự chủ, tiếp cận với sự phát triển trong xã hội hiện đại, trong đó không thể bỏ qua việc quản lý việc dạy thêm và học thêm trong nhà trường. Với các cơ sở dạy thêm, cần thích nghi và cải thiện để những quy định có tính pháp lý để đạt hiệu quả cao.
Lê Tấn Thời
(Giáo viên Trường THCS Nguyễn Đăng Sơn -An Giang)
