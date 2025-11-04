Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao đèn báo nước làm mát phát sáng khi khởi động ô tô?

Chí Tâm
Chí Tâm
04/11/2025 09:38 GMT+7

Sau khi khởi động ô tô, nhiều tài xế thấy đèn báo nhiệt độ nước làm mát phát sáng nhưng không rõ đây là dấu hiệu bình thường hay cảnh báo lỗi, dẫn đến tâm lý hoang mang, đặc biệt với lái mới.

Mỗi lần khởi động ô tô buổi sáng, đèn báo nhiệt độ nước làm mát sẽ tự động bật. Điều này khiến một số người sử dụng xe chưa có kiến thức, kinh nghiệm cảm thấy lo lắng, không biết liệu đây có phải dấu hiệu báo lỗi liên quan đến động cơ hay không. 

Trên thực tế, đây không phải là dấu hiệu cho thấy hệ thống ECU báo lỗi mà chỉ là thông báo trạng thái hoạt động của cảm biến nhiệt độ nước làm mát.

Đèn báo nước làm mát phát sáng khi khởi động ô tô có phải lỗi? - Ảnh 1.

Đèn báo nhiệt độ nước làm mát ô tô xuất hiện sau khi khởi động xe

ẢNH: C.T

Theo đó, đèn báo nhiệt độ nước làm mát có hình nhiệt kế, thường có hai màu phổ biến là xanh và đỏ. Trong trường hợp khởi động xe sau thời gian dài, đèn này sẽ sáng màu xanh, kéo dài khoảng vài chục giây đến vài phút, đồng nghĩa với động cơ đang nguội, nước làm mát chưa đạt đến ngưỡng nhiệt độ vận hành tối ưu.

Khi đó, hệ thống điều khiển động cơ sẽ kích hoạt cơ chế làm nóng nhanh bằng cách duy trì vòng tua cao hơn mức thông thường. Điều giúp động cơ và các bộ phận liên quan đạt nhiệt độ tối ưu nhanh hơn. Do đó trong giai đoạn này, người lái nên vận hành xe nhẹ nhàng, tránh tăng tốc đột ngột, đẩy vòng tua máy lên cao cho đến khi đèn báo nhiệt độ nước làm mát tắt.

Đèn báo nước làm mát phát sáng khi khởi động ô tô có phải lỗi? - Ảnh 2.

Đèn báo nhiệt độ nước làm mát sáng có hình nhiệt kế, màu xanh là hiện tượng bình thường

ẢNH: C.T

Tuy nhiên, nếu đèn báo nhiệt độ nước làm mát chuyển sang màu đỏ, đây là tín hiệu cho thấy động cơ đang trong tình trạng quá nhiệt. Nguyên nhân có thể đến từ việc thiếu nước làm mát, rò rỉ hệ thống, cảm biến nhiệt độ bị lỗi hoặc hư hỏng các bộ phận như bơm nước, két nước...

Trong tình huống này, người lái cần dừng xe và tắt máy để tránh làm động cơ hư hỏng nặng hơn. Với tình trạng động cơ quá nhiệt, nếu vẫn tiếp tục di chuyển có thể dẫn đến cháy gioăng, cong vênh nắp máy, đầu xi-lanh... Trường hợp không có nhiều kinh nghiệm, nên chờ động cơ nguội và gọi kỹ thuật hoặc đưa xe đến garage gần nhất để kiểm tra.

Việc hiểu đúng chức năng, ý nghĩa của đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ sẽ giúp người lái đánh giá chính xác tình trạng xe, tránh lo lắng không cần thiết. Đồng thời, cần duy trì thói quen bảo dưỡng định kỳ, kiểm tra hệ thống làm mát, vệ sinh két nước và cảm biến để hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố trong quá trình sử dụng.

