Mẫu ô tô nào còn phân phối bản động cơ dầu tại Việt Nam?

Bên cạnh sức kéo lớn, yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và độ bền bỉ là những ưu thế giúp động cơ dầu được nhiều người dùng ưa chuộng. Đó cũng là lý do, không ít thương hiệu ô tô tại Việt Nam hiện nay vẫn cố duy trì các phiên bản sử dụng động cơ diesel (máy dầu), bất chấp xu hướng điện hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Các mẫu mã ô tô còn sử dụng động cơ dầu chủ yếu thuộc những phân khúc bán tải hay SUV, crossover gia đình.

Nhóm xe bán tải

Một trong những điểm mạnh nhất của động cơ diesel là sức kéo. Chính vì vậy, không lạ khi hầu hết mẫu mã ở phân khúc xe bán tải tại Việt Nam hiện nay đều duy trì trang bị động cơ dầu trên hầu hết phiên bản.

Đơn cử như Ford Ranger hiện bán ra 7 phiên bản (giá từ 665 triệu đến 1,039 tỉ đồng), đều sử dụng động cơ Turbo Diesel 2.0 lít i4 TDCi. Tuy nhiên, trên các phiên bản hay biến thể cao cấp như Wildtrak, Raptor hay Stormtrak, khối động cơ này sản sinh công suất 210 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Trong khi, với các bản XL, XLS hay Sport sức mạnh động cơ tinh chỉnh ở mức công suất 170 mã lực, mô-men xoắn cực đại 405 Nm.

Hầu hết mẫu mã ô tô bán tải tại Việt Nam hiện nay vẫn duy trì trang bị động cơ dầu trên hầu hết phiên bản ẢNH: FORD

Tương tự, Mitsubishi Triton bán ra 3 phiên bản (giá từ 655 - 924 triệu đồng) cũng sử dụng động cơ dầu. Trong đó, hai phiên bản GLX, Premium dùng động cơ MIVEC Turbo Diesel 2.4 lít, sản sinh công suất 182 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm. Riêng bản Athlete sử dụng động cơ MIVEC Bi-Turbo Diesel 2.4 lít, cho công suất 204 mã lực, mô-men xoắn cực đại 470 Nm.

Toyota Hilux cũng đang được Toyota Việt Nam phân phối 3 phiên bản (giá từ 668 - 999 triệu đồng), cùng 2 tùy chọn động cơ dầu. Cụ thể, bản Hilux 2.4 4x4 MT và bản Hilux 2.4 4x2 AT sử dụng động cơ dầu 2GD-FTV tăng áp, sản sinh công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Bản cao cấp Hilux 2.8 4x4 AT Adventure trang bị động cơ 1GD-FTV tăng áp, cho công suất 201 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm.

Trong khi đó, Isuzu D-Max bản cải tiến bán ra tổng cộng 5 phiên (giá từ 650 - 880 triệu đồng), dùng chung một tùy chọn động cơ diesel tăng áp 1.9 lít, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Nissan Navara cũng phân phối tại Việt Nam 3 phiên bản (giá từ 685 - 960 triệu đồng), dùng chung một tùy chọn động cơ diesel 2.3 lít tăng áp, cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 450 Nm.

Nhóm SUV, crossover gia đình

Bên cạnh xe bán tải, nhóm xe đa dụng (SUV, crossover) cho gia đình cũng còn không ít mẫu xe duy trì trang bị động cơ diesel, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng lựa chọn xe ưu tiên sức mạnh và tiết kiệm chi phí vận hành.

Những mẫu SUV 7 chỗ khung gầm rời cũng được các hãng ưu tiên sử dụng động cơ diesel vì ưu thế về sức kéo và độ tiết kiệm ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Trong đó, Ford Everest là mẫu xe đáng chú ý nhất khi cả 4 phiên bản đều sử dụng máy dầu dung tích 2.0 lít. Tuy nhiên, bản cao nhất Titanium+ 2.0L AT 4x4 là loại Bi-Turbo Diesel sản sinh công suất 208 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, đi kèm hộp số tự động 10 cấp. 3 bản còn lại (Titanium 2.0L AT 4x2, Sport 2.0L AT 4x2, Ambiente 2.0L AT 4x2) trang bị loại Single Turbo Diesel, cho công suất 170 mã lực, mô-men xoắn cực đại 405 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Đối thủ Toyota Fortuner bán ra tổng cộng 6 phiên bản, giá từ 1,055 - 1,350 tỉ đồng. Trong đó có 4 phiên bản sử dụng động cơ diesel. Cụ thể, hai bản Fortuner 2.4 4x2 AT và Fortuner 2.4 4x2 Legender trang bị loại động cơ 2GD-FTV có công suất 110 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm. Hai bản Fortuner 2.8 4x4 AT và Fortuner 2.8 4x4 Legender sử dụng loại động cơ IGD-FTV, sản sinh công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm.

Isuzu mu-X cũng phân phối 5 phiên bản đều nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đi kèm mức giá từ 928 triệu đến 1,269 tỉ đồng. Tương tự D-max, mu-X cũng dùng chung một tùy chọn động cơ diesel tăng áp 1.9 lít, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, cho công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm.

Ở nhóm crossover gia đình, Hyundai Tucson và KIA Sportage là hai mẫu xe hiếm hoi còn duy trì các tùy chọn phiên bản máy dầu ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hyundai cũng còn 2 mẫu SUV, crossover giữ lại trang bị máy dầu gồm Palisade và Tucson. Trong đó, mẫu SUV cỡ lớn Hyundai Palisade (giá từ 1,469 - 1,589 tỉ đồng) sử dụng loại động cơ R2.2 CRDi sản sinh công suất 200 mã lực, mô-men xoắn cực đại 440 Nm. Trong khi, Hyundai Tucson phân phối tổng cộng 4 phiên bản nhưng chỉ duy nhất phiên bản dầu đặc biệt sử dụng động cơ diesel loại Smartstream D2.0, cho công suất 184 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm.

KIA cũng duy trì các tùy chọn máy dầu ở nhóm xe MPV, crossover gia đình (3 mẫu Carnival, Sorento và Sportage). Cụ thể, KIA Carnival (giá từ 1,299 - 1,849 tỉ đồng) có 4 trên 6 phiên bản sử dụng động cơ dầu, cùng loại Smartstream D2.2, cho công suất 199 mã lực, mô-men xoắn 440 Nm. KIA Sorento cũng có 4 trên 7 phiên bản trang bị máy dầu, cùng loại với "đàn anh" Carnival. Riêng KIA Sportage chỉ có một phiên bản sử dụng động cơ dầu, loại 2.0D Signature, cho công suất 183 mã lực, mô-men xoắn cực đại 416 Nm.