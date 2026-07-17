Vì sao đèn của chuột quang đều phát ra ánh sáng màu đỏ?

Chuột máy tính ra đời từ năm 1968 và nhanh chóng trở thành phương thức nhập liệu chính xác, vượt trội hơn cả bàn di chuột laptop ngày nay. Khi lật ngược một con chuột quang đang hoạt động, người dùng sẽ luôn nhìn thấy một ánh đèn màu đỏ đặc trưng nhấp nháy. Sự lựa chọn màu sắc mang tính quy chuẩn này thực chất không phải do ngẫu nhiên, mà xuất phát từ hai nguyên nhân cốt lõi trong ngành sản xuất công nghệ: hiệu suất vận hành tốt hơn và tối ưu hóa chi phí.

Lật ngược con chuột máy tính và bí mật về chiếc đèn LED đỏ

Cơ chế hoạt động của chuột quang là sử dụng một đi-ốt LED nhỏ để chiếu ánh sáng xuống bề mặt, sau đó một cảm biến CMOS silicon sẽ thu lại ánh sáng phản xạ. Về mặt vật lý, các cảm biến silicon này dễ dàng nhận biết ánh sáng đỏ hơn so với các màu có bước sóng ngắn như xanh lam. Khả năng tương thích tốt này giúp chuột quang dễ dàng phát hiện ra các chuyển động cực kỳ nhỏ trên bề mặt. Thêm vào đó, đi-ốt màu đỏ là linh kiện sẵn có và có giá thành sản xuất rẻ.

Đa phần chuột quang luôn phát ra ánh sáng màu đỏ ẢNH: PHONG ĐỖ

Mặc dù có mức giá bình dân, chuột quang thực chất hoạt động giống như một chiếc máy ảnh nguyên thủy chụp hàng ngàn bức hình bề mặt mỗi giây. Các bức hình này sau đó được gửi đến bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số (DSP) để phân tích hướng đi, khoảng cách di chuyển rồi dịch thành con trỏ trên màn hình. Mặc dù ánh sáng đỏ mang lại khả năng phản xạ tốt nhất, nhưng một số thử nghiệm thay đổi màu sắc của đi-ốt vẫn được diễn ra trong thực tế.

Nhiều người dùng công nghệ từng tự độ chế đèn LED sang màu xanh lam và xác nhận chuột vẫn hoạt động bình thường trên nhiều bề mặt lót chuột. Ngay cả ông lớn Microsoft cũng từng thử nghiệm đi-ốt xanh lam trên dòng chuột BlueTrack với tuyên bố mang lại độ tương phản cao hơn. Tuy nhiên, những thay đổi này trên thực tế không mang lại tác động quá khác biệt hay làm thay đổi hoàn toàn trải nghiệm sử dụng hằng ngày của người dùng.

Vì không tạo ra sự đột phá lớn về hiệu suất, các hãng công nghệ không có lý do gì để từ bỏ một tiêu chuẩn hoạt động vốn đã ổn định. Việc chuyển đổi màu sắc chỉ làm cho sản phẩm cuối cùng bị đội chi phí sản xuất lên cao một cách không cần thiết. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh các thiết bị công nghệ đang phải đối mặt với tình trạng tăng giá do khan hiếm nguồn cung. Do đó, quy tắc 'cái gì đang hoạt động ổn định thì đừng đụng tới' vẫn được áp dụng triệt để cho ánh sáng đỏ của chuột quang.