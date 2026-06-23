Vì sao một số laptop lại có bàn di chuột nằm lệch về bên trái?

Khi lựa chọn mua laptop, hầu hết mọi người đều quá quen thuộc với thiết kế bàn di chuột (touchpad) nằm ngay chính giữa thân máy. Sự quen thuộc này khiến không ít người cảm thấy bất ngờ, thậm chí coi là lỗi thiết kế khi bắt gặp một chiếc laptop có touchpad nằm lệch hẳn sang bên trái. Thậm chí, trên diễn đàn Lenovo từng có người dùng phàn nàn rằng họ bị đau vai chỉ vì vị trí đặt bàn di chuột bất cân đối này. Tuy nhiên, các chuyên gia công nghệ đã làm rõ rằng vị trí của touchpad thực chất là hoàn toàn chính xác và có dụng ý rõ ràng từ nhà sản xuất.

Vì sao một số laptop có bàn di chuột nằm ở bên trái thay vì ở giữa

ẢNH: PHONG ĐỖ

Quy luật căn chỉnh bàn di chuột theo bàn phím trên một số laptop

Điểm căn chỉnh chuẩn của bàn di chuột thực ra dựa vào phím cách (Spacebar) chứ không phải dựa vào toàn bộ khung thân máy tính. Ý tưởng cốt lõi của cách bố trí này nhằm ngăn lòng bàn tay hoặc cổ tay của người dùng vô tình quẹt qua touchpad dẫn đến loạn chuột khi đang gõ phím. Theo quy luật thiết kế, hầu hết các dòng laptop sở hữu bàn phím số (numpad) chuyên dụng sẽ buộc phải đẩy vị trí của touchpad lệch sang bên trái để bù đắp không gian. Nếu vẫn giữ bộ phận này ở chính giữa, cổ tay phải của bạn chắc chắn sẽ liên tục va chạm với bề mặt cảm ứng trong quá trình nhập liệu.

Mặc dù có lý do kỹ thuật thuyết phục, thiết kế này vẫn vấp phải không ít sự hiểu lầm và những phản hồi trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người dùng đặt câu hỏi tại sao lại đặt lệch trái khi phần lớn thế giới thuận tay phải, dù thực tế vị trí này không liên quan đến thói quen thuận tay. Một số thành viên trên Reddit còn chia sẻ họ cực kỳ ghét trải nghiệm này vì cơ thể luôn vô thức dịch sang trái trong khi mắt vẫn nhìn vào giữa màn hình, gây ra những cơn đau mỏi thể chất. Ngược lại, nhiều người dùng khác khẳng định họ hoàn toàn không gặp khó khăn và có thể nhanh chóng làm quen với thiết kế mới.

Đối với những ai đang ngần ngại khi chọn mua một model cụ thể, việc đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm máy trên tay là một giải pháp hợp lý. Dù vậy, bạn cũng không cần quá lo lắng vì phần lớn các laptop tốt nhất trên thị trường hiện nay do Consumer Reports đánh giá vẫn sở hữu touchpad nằm ở trung tâm. Thiết kế lệch tâm này thường chỉ xuất hiện và là điều bắt buộc trên các dòng máy kích thước lớn có tích hợp bàn phím số numpad. Hiểu rõ nguyên lý này sẽ giúp người tiêu dùng có cái nhìn khách quan và dễ dàng đưa ra lựa chọn mua sắm phù hợp hơn.