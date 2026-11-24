Tháng 11.2026, nhiều du khách đến Đà Lạt tìm đến hồ Xuân Hương, thắng cảnh được ví như trái tim phố núi, để trải nghiệm đạp vịt, ngắm cảnh hồ thơ mộng. Tuy nhiên, không ít người tiếc nuối khi biết dịch vụ này đã tạm ngưng hoạt động theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

Đạp vịt trên hồ Xuân Hương là trải nghiệm quen thuộc của nhiều du khách khi đến Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Vợ chồng anh Trần Gia Bảo (du khách TP.HCM) đưa hai cháu nhỏ đến bến thuyền gần nhà hàng Thủy Tạ để đạp vịt nhưng được nhân viên thông báo dịch vụ đã ngưng gần 3 tháng. Anh Bảo cho biết các cháu rất háo hức với trải nghiệm này nên cả gia đình khá tiếc nuối.

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, hàng chục chiếc pedalo hiện được xếp ngay ngắn dọc bờ hồ, tại khu vực nhà hàng Thủy Tạ và bến thuyền ở đầu đường Đinh Tiên Hoàng. Những chiếc thuyền nằm im bên hồ, trong khi nhiều du khách vẫn tìm đến với mong muốn trải nghiệm dịch vụ này.

Hàng chục chiếc thuyền đạp vịt xếp ngay ngắn dọc bờ hồ Xuân Hương, không thể phục vụ du khách gần 3 tháng qua ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, từ tháng 10.2024, hoạt động kinh doanh dịch vụ đạp vịt trên địa bàn TP.Đà Lạt (cũ) từng phải tạm dừng. Theo quy định của luật Thủy lợi năm 2017 và Nghị định 67/2018/NĐ-CP ngày 14.5.2018 của Chính phủ, các đơn vị khai thác dịch vụ này phải thực hiện thủ tục đấu thầu và xin cấp phép hoạt động theo quy định.

Tuy nhiên, quá trình sắp xếp, chuyển giao nhiệm vụ quản lý sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khiến việc đấu thầu, cấp phép kéo dài. Trước đây, mặt nước hồ Xuân Hương do Trung tâm Quản lý đầu tư và khai thác công trình thủy lợi Đà Lạt (thuộc UBND TP.Đà Lạt cũ) quản lý. Từ ngày 1.7.2025, đơn vị này được chuyển giao về Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng.

Để phục vụ du khách trong dịp hè và kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9.2025, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt thống nhất với Sở Nông nghiệp và Môi trường cho phép dịch vụ đạp vịt hoạt động trở lại từ đầu tháng 9.2025, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục đấu thầu.

Tuy nhiên, sau gần một năm, việc đấu thầu vẫn chưa được triển khai. Trong khi đó, việc quản lý, khai thác hồ Xuân Hương tiếp tục được chuyển giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt. UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt sau đó yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ đạp vịt tạm dừng hoạt động.

Đạp vịt trên hồ Xuân Hương ẢNH: LÂM VIÊN

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đà Lạt cho biết, theo phương án sắp xếp của UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 23.10.2026, đơn vị đã bàn giao công tác quản lý, khai thác các hồ, đập thủy lợi trên địa bàn Đà Lạt cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận. Công ty này sẽ chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu khai thác dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương.

Tối 23.11, ông Hồ Đắc Nghĩa, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, cho biết do mới tiếp nhận quản lý nên ông chưa nắm rõ nguyên nhân dịch vụ đạp vịt trên hồ Xuân Hương phải tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, ông Nghĩa nhìn nhận đây là trải nghiệm được nhiều du khách yêu thích và cho biết sẽ nghiên cứu, sớm đưa dịch vụ hoạt động trở lại.

Những chiếc pedalo nối nhau trên mặt hồ từng được ví như "chiếc đồng hồ" đo nhịp du lịch phố núi ẢNH: LÂM VIÊN

Đạp vịt ngắm cảnh, thư giãn trên hồ Xuân Hương là hoạt động du lịch đã có hơn 35 năm, trở thành trải nghiệm quen thuộc của du khách khi đến Đà Lạt. Hình ảnh những chiếc pedalo nối nhau trên mặt hồ còn được ví như "chiếc đồng hồ" đo nhịp du lịch phố núi, bởi số lượng thuyền hoạt động thường tăng, giảm theo lượng khách trong các dịp lễ, tết.

Việc tạm ngưng dịch vụ không chỉ khiến du khách mất đi một trải nghiệm quen thuộc mà còn làm vắng bóng hình ảnh những chiếc đạp vịt trên hồ Xuân Hương. Bởi vậy, sớm hoàn tất thủ tục đấu thầu, cấp phép để đưa dịch vụ trở lại hoạt động an toàn, đúng quy định là mong đợi của du khách và những người làm du lịch Đà Lạt.