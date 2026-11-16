    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    150 bức tranh cổ động tôn vinh văn hóa Việt bên hồ Xuân Hương

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Triển lãm 150 tranh cổ động tấm lớn tại phố núi Đà Lạt tôn vinh bản sắc văn hóa Việt, đồng thời gửi gắm thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản.

    Triển lãm khai mạc sáng 16.11 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.2026 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Sự kiện do Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức.

    150 bức tranh cổ động tôn vinh văn hóa Việt bên hồ Xuân Hương- Ảnh 1.

    Triển lãm giới thiệu 150 bức tranh cổ động tấm lớn, tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam tại phố núi Đà Lạt

    ẢNH: Đ.Đ

    150 tác phẩm có nội dung phong phú, tập trung tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

    150 bức tranh cổ động tôn vinh văn hóa Việt bên hồ Xuân Hương- Ảnh 2.

    Triển lãm tranh cổ động tấm lớn bên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt

    ẢNH: CTV

    Các bức tranh còn truyền tải thông điệp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh và nếp sống văn minh; đồng thời nhấn mạnh việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Triển lãm đề cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

    150 bức tranh cổ động tôn vinh văn hóa Việt bên hồ Xuân Hương- Ảnh 3.

    Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, phát biểu khai mạc triển lãm

    ẢNH: CTV

    Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, cho biết năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Các hoạt động năm nay góp phần lan tỏa tinh thần, thông điệp của ngày hội, đồng thời định hình cách thức tổ chức và tạo nền tảng để sự kiện tiếp tục phát triển trong những năm tới.

    Triển lãm diễn ra đến ngày 26.11.

    Tin liên quan

    Đà Lạt ngân vang jazz giữa đêm se lạnh

    Đà Lạt ngân vang jazz giữa đêm se lạnh

    Hàng ngàn người dân và du khách đổ về quảng trường Lâm Viên ở Đà Lạt tối 6.11, thưởng thức miễn phí đêm khai mạc lễ hội nhạc jazz Việt Nam 2026 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ quốc tế.

    Khám phá thêm chủ đề

    ngày văn hóa việt nam Quảng trường Lâm Viên Bộ VH-TT-DL văn hóa Đà Lạt Lâm Đồng tranh cổ động văn hóa Việt

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận