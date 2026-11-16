150 bức tranh cổ động tôn vinh văn hóa Việt bên hồ Xuân Hương

Triển lãm khai mạc sáng 16.11 tại quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng), nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11.2026 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Sự kiện do Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình (Bộ VH-TT-DL) phối hợp Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức.

Triển lãm giới thiệu 150 bức tranh cổ động tấm lớn, tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam tại phố núi Đà Lạt ẢNH: Đ.Đ

150 tác phẩm có nội dung phong phú, tập trung tôn vinh những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn bên hồ Xuân Hương ở Đà Lạt ẢNH: CTV

Các bức tranh còn truyền tải thông điệp về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, gia đình hạnh phúc, môi trường văn hóa lành mạnh và nếp sống văn minh; đồng thời nhấn mạnh việc bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc. Triển lãm đề cao sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò chủ thể của người dân trong sáng tạo, thực hành, gìn giữ và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, phát biểu khai mạc triển lãm ẢNH: CTV

Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, cho biết năm 2026 là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức trên phạm vi cả nước. Các hoạt động năm nay góp phần lan tỏa tinh thần, thông điệp của ngày hội, đồng thời định hình cách thức tổ chức và tạo nền tảng để sự kiện tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Triển lãm diễn ra đến ngày 26.11.