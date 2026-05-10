Vì sao điện thoại cố định luôn dùng dây xoắn?

Kiến Văn
10/05/2026 14:52 GMT+7

Nhiều người từng dùng điện thoại cố định, hay điện thoại bàn, nhưng chưa biết dây xoắn có vai trò quan trọng trong việc chống rối và giảm căng kéo.

Trong thời đại mà điện thoại thông minh đã trở thành thiết bị phổ biến, khái niệm về một chiếc điện thoại cố định có dây có thể nghe lạ lẫm, đặc biệt đối với giới trẻ. Nhưng nếu đã biết về điện thoại cố định, nhiều người có thể đặt ra dấu hỏi về lý do tại sao dây nối giữa chúng lại có thiết kế xoắn.

Dây xoắn là nét thiết kế đặc trưng trên điện thoại cố định có dây

Trong thực tế, đây là một thiết kế có chủ định mà các nhà sản xuất đưa ra. Dây xoắn không chỉ tạo nên vẻ ngoài đặc trưng cho điện thoại mà còn mang lại sự tiện lợi khi sử dụng. Với khả năng kéo dài và thu ngắn mà không bị rối, dây xoắn giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong khi nghe điện thoại.

Một trong những ưu điểm nổi bật của dây xoắn là khả năng giãn nở và co lại mà không bị rối. Khi nhận cuộc gọi trên điện thoại cố định ngày xưa, ống nghe được kết nối trực tiếp với điện thoại. Mặc dù điều này không ngăn cản người dùng di chuyển, nhưng dây thẳng có thể gây ra nguy cơ vấp ngã. Dây xoắn đã giải quyết vấn đề này một cách hiệu quả, giúp dây không bị rối và tránh rơi xuống sàn.

Thiết kế xoắn cũng bảo vệ dây điện thoại khỏi bị sờn và đứt, từ đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị. Tuy nhiên, điện thoại cố định hiện đại chủ yếu sử dụng với tai nghe không dây, do đó nhu cầu về dây xoắn đã giảm. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa dây xoắn đã biến mất bởi người dùng vẫn có thể tìm mua dây xoắn để sử dụng với các thiết bị khác, như dây xoắn USB-C để kết nối chuột hoặc bàn phím máy tính nhằm tránh tình trạng dây bị rối và sờn.

Dù công nghệ đã phát triển, nhưng những sợi dây xoắn vẫn giữ được giá trị của mình trong việc quản lý dây cáp một cách hiệu quả.

