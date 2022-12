Vì sao Đồng Nai cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày?

Sở GD-ĐT Đồng Nai vừa ban hành quyết định cho học sinh, giáo viên các cấp trong toàn tỉnh nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 với thời gian 14 ngày. Quyết định này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ của dư luận cũng như phụ huynh và học sinh.

Thời gian nghỉ phù hợp với quy định của Bộ GD-ĐT

Ngày 16.12, đại diện Sở GD-ĐT Đồng Nai trả lời PV Thanh Niên về lý do ban hành quyết định nghỉ Tết Nguyên đán 2023 với 14 ngày liên tục, nhiều hơn thời gian nghỉ tết của các năm trước đó và các địa phương khác. Ông Võ Ngọc Thạch, Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai, cho biết theo Quyết định số 2111 của UBND tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023, giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên có tổng số tuần thực học là 35 tuần. Trong đó có 3,5 tuần cho các ngày nghỉ lễ, tết và công tác chuẩn bị khai giảng, tổng kết năm học (từ 5.9.2021 đến 31.5.2023). Do đó, ban giám đốc Sở GD-ĐT đã vận dụng linh hoạt trong khung thời gian đã được phê duyệt để tạo điều kiện cho học sinh và giáo viên nghỉ ngơi nhiều hơn sau một học kỳ học tập căng thẳng.

“Căn cứ chương trình phổ thông 2018, hoạt động dạy học được thiết kế trọn vẹn trong 35 tuần. Như vậy, thời gian cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần hoàn toàn phù hợp”, ông Thạch giải thích. Cũng theo ông Võ Ngọc Thạch, yêu cầu giáo dục hiện nay không chỉ gò bó trong nhà trường mà cần có sự trải nghiệm ngoài môi trường học đường, tăng cường kỹ năng, phát triển phẩm chất năng lực người học… do đó rất cần sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng… “2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán sẽ giúp học sinh có những trải nghiệm thực tế, lý thú, phù hợp với sự hỗ trợ của gia đình, phụ huynh học sinh”, ông Thạch nhấn mạnh.

Phó giám đốc Sở GD-ĐT Đồng Nai cũng cho biết thêm, trước khi ban hành quyết định này, ban lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh cũng đã khảo sát kế hoạch giáo dục các trường trong năm học. Các trường cũng đã tự chủ xây dựng kế hoạch dựa trên khung thời gian của tỉnh. Nhận thấy thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần như thế là rất phù hợp, việc nghỉ tết dài hơn so với các năm trước nhưng vẫn đảm bảo số tiết và thời gian lên lớp của các học sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Giáo viên, phụ huynh và học sinh đều phấn khởi

Cô Bùi Thị Huyền (46 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Lê Văn Tám, TP.Biên Hòa), cho biết cô là giáo viên tiểu học đã tham gia giảng dạy hơn 12 năm qua tại đây. Quê cô Huyền ở Hưng Yên, quê chồng ở Thanh Hóa, gia đình cô đều là những người con xa quê vào miền Nam lập nghiệp. Việc được nghỉ tết với thời gian 2 tuần giúp gia đình cô có quỹ thời gian thoải mái hơn để thu xếp chuyện về quê, lo tết cho gia đình.





“Tôi cũng như các đồng nghiệp khác rất vui mừng và phấn khởi. Những năm trước, thời gian nghỉ tết ngắn, việc về quê rất là cập rập. Nhà tôi quê ngoại và quê nội đều ở ngoài Bắc nhưng cách nhau hơn 200 km, chỉ di chuyển thôi cũng gần hết thời gian nghỉ. Do đó thường thì vài ba năm tôi mới về một lần, việc về quê thường bị gián đoạn. Với lịch nghỉ năm nay, tôi đã có nhiều kế hoạch thú vị. Ngoài thời gian đi thăm hỏi 2 bên gia đình nội, ngoại, tôi sẽ dành thời gian cho các cháu trải nghiệm không khí tết quê, đi thăm quan, du lịch… tạo niềm vui, sự hứng khởi cho các cháu để tiếp tục học hành tốt hơn sau kỳ nghỉ”, cô Huyền chia sẻ.

Cũng như cô Huyền, chị Ngô Thị Ngọc Tuyền (41 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa) cho hay chị đang là phụ huynh có 2 con đang học tiểu học và THCS tại TP.Biên Hòa. Theo chị Tuyền thì việc nghỉ Tết Nguyên đán 2023 năm nay kéo dài 14 ngày rất phù hợp, phụ huynh, giáo viên ai cũng phấn khởi. Và vui hơn cả vẫn là các em học sinh.

“Không riêng gì hai cháu nhà tôi, những em học sinh khác cũng thế, được nghỉ học thì em nào cũng vui, phải nói là vui như tết. Thời gian nghỉ như năm nay rất phù hợp, phụ huynh có đủ thời gian về quê, đưa con đi du lịch, đi dã ngoại… Điều này sẽ rất tốt và bổ ích cho các cháu trong việc học hành cũng như quay lại trường sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 14 ngày”, chị Tuyền hồ hởi chia sẻ.