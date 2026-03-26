Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Vì sao dự án 9.000 tỉ của TP.HCM phải nhập cát từ Campuchia với giá cao?

Uyển Nhi - Vũ Phượng
26/03/2026 18:08 GMT+7

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên (TP.HCM) tổng vốn 9.000 tỉ đồng chậm tiến độ do thiếu vật liệu, trong đó cát phải nhập từ Campuchia.

Chiều 26.3, tại buổi họp báo cung cấp thông tin kinh tế - xã hội trên địa bàn, ông Võ Viết Cường, Phó trưởng ban dự án 4 (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị) thông tin tiến độ dự án 9.000 tỉ đồng của TP.HCM và lý giải việc không mua vật liệu từ các cửa hàng trên thị trường mà phải nhập cát từ Campuchia.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có chiều dài 32,7 km đi qua 17 phường, xã của TP.HCM và được chia thành 10 gói thầu xây lắp.

Hiện nay, sản lượng thực hiện được xác nhận nghiệm thu đạt khoảng 67%, chậm so với kế hoạch đề ra.

Theo ông Cường, nguyên nhân khách quan khiến dự án chậm tiến độ là 10 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng, thiếu bãi đổ đất dư, thiếu vật liệu xây dựng và chiến tranh Trung Đông khiến giá dầu tăng cao.

Ngoài ra, tiến độ chậm còn xuất phát từ một số nhà thầu yếu kém, chưa chủ động trong tổ chức thi công, thiếu phối hợp trong liên danh...

Vì sao dự án 9.000 tỉ TP.HCM không mua cát ở thị trường, phải nhập từ Campuchia? - Ảnh 1.

Ông Võ Viết Cường lý giải việc dự án 9.000 tỉ đồng của TP.HCM phải nhập cát từ Campuchia và không mua cát ở các cửa hàng bán vật liệu

ẢNH: UYỂN NHI

Vì sao không mua cát ở các cửa hàng vật liệu?

Ông Cường cho hay, nhựa đường, thành phần chính để sản xuất bê tông nhựa, khan hiếm dẫn đến không có bê tông nhựa để thi công: "Dự án cần 180.850 tấn bê tông nhựa, tuy nhiên hiện nay mới chỉ đáp ứng được khoảng 30%. Nhiều nhà cung cấp thông báo phải đến tháng 5, tháng 6 mới có thể cung ứng vật liệu theo các đơn hàng đã đặt".

Đặc biệt, vật tư cát, đá vẫn còn khan hiếm, giá tăng cao làm ảnh hưởng đến kế hoạch thi công của các nhà thầu.

Ông Cường nói: "Trong dự án, khối lượng cát sử dụng trong nước chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, được cấp từ mỏ Bến Tre và một số nhà thầu tiếp cận được; còn lại phải nhập từ Campuchia. Do quãng đường vận chuyển xa nên chi phí nhập khẩu cao. Hiện nay, tại một số vị trí gói thầu, giá cát rời vận chuyển về công trường lên tới 400.000 đồng/m3; tính bình quân toàn công trường giá hơn 500.000 đồng/m3Dự án trải dài hơn 32 km, các gói thầu gần cảng trung chuyển có chi phí thấp hơn, tuy nhiên mặt bằng chung giá vẫn cao hơn nhiều so với hợp đồng ký năm 2023".

Lý giải việc không mua cát ở các cửa hàng bán vật liệu ngoài thị trường, chủ đầu tư nhấn mạnh yêu cầu bắt buộc phải truy xuất nguồn gốc vật liệu từ mỏ khai thác cụ thể, đảm bảo đúng quy chuẩn cung cấp bê tông. Nếu không chứng minh được nguồn gốc, vật liệu sẽ không được chấp nhận đưa vào công trình.

Vì sao dự án 9.000 tỉ TP.HCM không mua cát ở thị trường, phải nhập từ Campuchia? - Ảnh 2.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên ở TP.HCM có tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỉ đồng

ẢNH: T.N

Mục tiêu thông xe toàn tuyến cuối năm 2026

Trước những khó khăn này, ông Cường cho biết sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc, đồng thời xử lý nghiêm các nhà thầu yếu kém, thi công chậm.

Mục tiêu đặt ra là đến ngày 30.9.2026 sẽ thông xe và hoàn thành cơ bản 6 gói thầu (XL1, XL2, XL7, XL8, XL9, XL10); 4 gói thầu còn lại dự kiến hoàn thành trong khoảng từ 30.10 đến 30.11.2026.

"Chúng tôi phấn đấu đến cuối năm 2026 sẽ thông xe toàn tuyến, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân", ông Cường nói.

Dự án kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường, chỉnh trang đô thị và tăng cường kết nối giao thông khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP.HCM.

TP.HCM: Dự án 9.000 tỉ chậm tiến độ vì 3 triệu m³ bùn đất chưa có chỗ đổ

TP.HCM: Dự án 9.000 tỉ chậm tiến độ vì 3 triệu m³ bùn đất chưa có chỗ đổ

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận