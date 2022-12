Vì sao du khách Việt Nam quay lại Thái Lan nhiều lần không chán?

Nhiều bạn trẻ Việt Nam thường hỏi vui, "Lễ tết này có 'về quê' ở Thái Lan chơi không?". Đối với họ, việc du lịch đến đất nước chùa Vàng dễ dàng, đơn giản, thuận tiện và vui như về quê thăm nhà.

Nửa triệu khách Việt đến Thái

Anh Hoàng Phú, Việt kiều sinh sống nhiều năm ở Đức, quyết định về Việt Nam ăn Tết Quý Mão cùng bạn bè. Anh sẽ đón giao thừa tại TP.HCM và sau đó, vào mùng 3 tết sẽ cùng nhóm bạn đến Thái Lan, ở lại tới mùng 8. Nhóm bạn của anh, tính luôn kỳ nghỉ sắp tới là lần thứ 3 du lịch Thái Lan trong năm nay, sau hai lần vào mùa hè. Riêng anh Hoàng Phú, không tính hai năm đại dịch, mỗi năm đều về Việt Nam một lần, lần nào cũng đi Thái chơi.

"Chúng tôi dự định sẽ ở lại Bangkok hai đêm trước khi di chuyển tới Pattaya hoặc có thể thay đổi kế hoạch đến Chiang Mai. Các bạn của tôi đã nhiều lần du lịch Thái Lan, thuộc đường đi nước bước như trong lòng bàn tay, nên không mấy bận tâm đến việc lên kế hoạch trước. Thậm chí chưa đặt phòng khách sạn, chỉ chuẩn bị sẵn vé máy bay và lên đường", anh chia sẻ.

Đối với doanh nghiệp lữ hành, tour Thái luôn là thị trường trọng điểm. Ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Tiếp thị Công ty Du lịch TST Tourist, cho biết du khách Việt Nam mua tour Thái vào dịp lễ tết luôn sôi động. "So với những năm trước, tour Thái trọn gói lễ tết không đông đúc bằng nhưng luôn là một trong những tour đông khách nhất", ông Mẫn nói.

Tuy nhiên, lượng khách hỏi mua dịch vụ riêng lẻ đi Thái lại tăng cao. Theo ông Mẫn, trong những năm gần đây du khách đi Thái chủ yếu tự túc do đã thuộc đường, phần đông trong số đó đặt mua dịch vụ mặt đất (landtour) qua các công ty lữ hành như vé máy bay, khách sạn... nhằm đảm bảo an toàn. Đối tượng du khách quay lại Thái Lan nhiều lần đa phần giới trẻ, thích tự do và không ngừng khám phá cái mới.

Trước đại dịch, Việt Nam luôn nằm trong nhóm 10 thị trường khách lớn nhất của Thái Lan. Sau Covid-19 cũng không khác, Việt Nam nằm trong top 5 nguồn khách lớn nhất của Thái Lan với gần 373.000 lượt khách trong 11 tháng 2022, tương đương với trước dịch. Điểm đến Thái Lan tiếp tục là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam.

Trong lễ khai trương đường bay Hà Nội - Bangkok của Vietravel Airlines mới đây, ông Nguyễn Quốc Kỳ, Chủ tịch HĐQT Vietravel Corporation, cho biết năm nay ước có khoảng 500.000 lượt khách Việt Nam đến Thái Lan. Đặc biệt vào dịp lễ cuối năm. Trong khi so với chiều ngược lại, Việt Nam đón khoảng 200.000 - 300.000 khách Thái.

Luôn làm mới điểm đến

Ông Nguyễn Minh Mẫn nhận định, có nhiều nguyên nhân khiến khách Việt quay lại Thái nhiều lần. Thứ nhất, Thái Lan xây dựng đa dạng lựa chọn điểm đến cho du khách và kết nối các điểm đến trong nước thuận tiện. Ngoài Bangkok còn có hàng loạt điểm đến đã trở thành thương hiệu du lịch nổi tiếng trên thế giới, từ biển cho đến vùng rừng núi như Phuket, Hua Hin, Pattaya, Koh Phi Phi, Koh Phang Nga, Krabi, Chiang Mai...





"Thứ hai, mỗi năm, Thái Lan đều quảng bá các chương trình, sự kiện mới mẻ để thu hút du khách trên toàn thế giới và luôn khiến du khách hài lòng khi đến nơi này. Mỗi thị trường mà du lịch Thái Lan có văn phòng đại diện thường áp dụng chính sách quảng bá riêng nên khá hiệu quả", ông Mẫn phân tích.

Ngoài ra, nguyên nhân quan trọng khiến du lịch Thái có sức hút lớn với du khách Việt, theo ông Mẫn là các đường bay nối hai điểm đến phong phú, giá cả tốt. Ngoài các hãng của Việt Nam như Vietnam Airlines, Vietjet Air còn có các hãng của Thái như Bangkok Airways, Nok Air, Thai Lion Air, Thai Airways, Thai AirAsia... Mới đây, Vietravel Airlines bổ sung thêm cạnh tranh khi mở đường bay mới 1 chuyến khứ hồi/ngày từ Hà Nội đi Bangkok.

Trong khi đó, anh Hoàng Phú cho rằng, người Thái dường như không nghỉ một ngày nào trong năm để "moi tiền" du khách, kể cả ngày tết của họ. "Các năm trước khi về TP.HCM dịp tết, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong ăn uống, giải trí vì hàng quán đóng cửa. Trong khi tại Thái Lan, vào tết Songkran tháng 4 hàng năm, người Thái còn 'vẽ' ra nhiều lễ hội cho du khách vui chơi thêm", anh nói. Ngoài ra, Thái Lan còn thu hút bởi ẩm thực phong phú, gần gũi với khẩu vị người Việt; giá cả tương đồng - thậm chí có phần rẻ hơn; người dân thân thiện với du khách nước ngoài...

Ông Phan Đình Huê, chuyên gia du lịch, cho rằng ngành công nghiệp không khói của Thái Lan đã chuyên nghiệp hóa ở mức cao. Mỗi khâu, mỗi khía cạnh đều hoàn hảo với mục đích thu hút tối đa lượng khách ở mỗi quốc gia. "Chẳng hạn, từ hơn 10 năm trước, du lịch Thái Lan đã dành cho các công ty du lịch Việt Nam chính sách trợ giá tour với mức chi phí du khách bỏ ra rất thấp. Đối tác Thái Lan hưởng lợi từ chương trình trợ giá này bằng doanh thu trong quá trình mua sắm của du khách. Những du khách không mua tour giá rẻ trợ giá thì có thể mua tour giá cao bình thường. Sau thời gian bùng nổ du khách thông qua chương trình trợ giá để quảng bá điểm đến, du lịch Thái Lan đã có nguồn khách quen từ Việt Nam. Chính nguồn khách này đã mang lại lượng khách mới cho du lịch Thái Lan đến tận ngày nay thông qua tiếp thị từ du khách đến du khách", ông Huê chia sẻ.

Theo ông Huê, Thái Lan là điểm đến mà du khách khó có thể chê ngay từ khi bước ra khỏi máy bay xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi. Du khách tiêu xài đến tờ bạc cuối cùng trong suốt chuyến đi. "Thế nhưng, du khách vẫn hài lòng, vui vẻ quay trở lại nhiều lần. Số liệu trước đây của Thái Lan cho biết, hơn 80% khách quay lại nước này từ hai lần trở lên. Đó chính là thành công vượt bậc của du lịch Thái Lan mà chúng ta cần phải học hỏi", ông Huê kết luận.