Vì sao giá cà phê tăng cao ‘chưa từng có’?

Theo chuyên trang về thị trường giacaphe, kết thúc phiên giao dịch đầu tuần này (ngày 18.9), giá cà phê Robusta trên sàn London tiếp tục tăng phiên thứ tư liên tiếp. Kỳ hạn giao tháng 11.2023 tăng thêm 10 USD, lên 2.566 USD/tấn và kỳ hạn giao tháng 1.2024 tăng thêm 39 USD, lên 2.443 USD/tấn. Đây là các mức tăng đáng kể và khối lượng giao dịch cao trên mức trung bình.

Xuất khẩu cà phê năm nay giảm lượng nhưng giá tăng T.N

Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York, kỳ hạn giao tháng 12.2023 tăng thêm 0,45 cent, lên 159,60 cent/lb và kỳ hạn giao tháng 3.2024 tăng thêm 0,80 cent, lên 160,55 cent/lb. Khối lượng giao dịch duy trì rất cao trên mức trung bình.

Nguyên nhân là do tin đồn Indonesia tạm ngừng giao hàng để ưu tiên cho ngành công nghiệp trong nước. Trong khi Việt Nam cạn kiệt nguồn cung khiến giá cả tại thị trường nội địa tăng lên mức cao "chưa từng có" đã góp phần hỗ trợ giá kỳ hạn London tăng mạnh. Giá cà phê nhân xô tại thị trường Tây nguyên tăng 2.500 đồng, lên mức từ 67.300 - 68.000 đồng/kg.

Đáng tiếc, khi giá cà phê cao thì lượng xuất khẩu của Việt Nam lại giảm khá mạnh. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 8, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đạt gần 85.000 tấn, thu về 258,5 triệu USD, giảm 25% về lượng và giảm 2,9% về giá trị so với tháng 8 năm ngoái. Dù vậy, tín cả tháng 8, giá cà phê xuất khẩu của Việt Nam tăng tháng thứ 6 liên tiếp, ghi nhận mức kỷ lục 3.054 USD/tấn, tăng 8% so với tháng trước đó và tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 8 tháng năm 2023, Việt Nam xuất khẩu cà phê đạt gần 1,2 triệu tấn, tương đương giá trị 2,9 tỉ USD; giảm 5,7% về lượng nhưng tăng 2,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Tại một số tỉnh Tây Nguyên, lượng cà phê dự trữ của người dân và một số doanh nghiệp còn rất ít do mất mùa dẫn tới nguồn cung khan hiếm.

Báo cáo của tổ chức cà phê thế giới (ICO), sản lượng cà phê toàn cầu thiếu hụt khoảng 7,3 triệu bao trong niên vụ 2023/24. Nguồn cung cà phê dự kiến thiếu hụt trong ngắn hạn và trung hạn. Tại Việt Nam, xuất khẩu cà phê giảm trong 6 tháng đầu năm 2023.

Hiệp hội các nhà sản xuất và xuất khẩu cà phê Indonesia (AEKI) cho biết, dự kiến sản lượng cà phê trong năm 2023 của Indonesia giảm khoảng 20%, xuống còn 9,6 triệu bao. Thông tin này khá trùng khớp với báo cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, sản lượng cà phê của Indonesia niên vụ 2023/24 được dự báo đạt 9,7 triệu bao (60 kg), giảm so với mức 11,85 triệu bao trong niên vụ trước và thấp nhất kể từ niên vụ 2011/12.

Sản lượng cà phê toàn cầu sụt giảm vì ảnh hưởng của tình trạng nắng nóng và khô hạn do hiện tượng El Nino gây ra. Ngoài cà phê, các mặt hàng nông sản như: lúa gạo và đường cũng đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khiến giá tăng cao.