Vì sao giá cát xây dựng ở Hà Tĩnh cao hơn Nghệ An và Quảng Bình?

Sáng 14.7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiếp tục chất vấn Giám đốc Sở TN-MT Lê Ngọc Huấn liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đang triển khai trên địa bàn.



Ông Lê Ngọc Huấn, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Hà Tĩnh trả lời chất vấn của đại biểu PHẠM ĐỨC

Các đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã đặt ra nhiều câu hỏi như: Tại sao nguồn cát ở Hà Tĩnh mới chỉ đáp ứng được một phần rất ít so với nhu cầu thực tế và giá cát đắt hơn so với một số địa phương khác? Có hay không tình trạng khai thác cát lậu? Giải pháp nào trong thời gian tới đẩy nhanh đấu giá các mỏ khoáng sản…

Trả lời các câu hỏi của đại biểu, ông Lê Ngọc Huấn thừa nhận hiện giá cát ở Hà Tĩnh cao hơn so với Nghệ An và Quảng Bình. Nguyên nhân là do quy hoạch cát ở Hà Tĩnh trữ lượng chỉ được 14 triệu m3, trong khi Nghệ An là 50 triệu m3 và Quảng Bình là 20 triệu m3.

Ông Huấn cho rằng, nguyên nhân giá cát cao còn có những mỏ cát được đấu giá vượt 40 lần so với giá khởi điểm. So với Nghệ An thì đấu giá cao nhất chỉ vượt 12 lần.

"Đấu giá của ta cao gần gấp 4 lần so với Nghệ An và gấp 40 lần so với giá ở Quảng Bình. Do đó giá cát của Hà Tĩnh cao hơn là vì thế. Hà Tĩnh hiện có 74 bãi tập kết kinh doanh mua cát từ Nghệ An và Quảng Bình về bán lại cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thì giá bán sẽ thấp hơn so với nếu mua cát ở Hà Tĩnh bán lại. Do vậy, nguồn vật liệu cát tại các mỏ đã được cấp phép và cả các bãi kinh doanh cát trên địa bàn cũng cơ bản đáp ứng nhu cầu thị trường xây dựng", ông Huấn giải thích.

Giá cát xây dựng ở Hà Tĩnh hiện bán cao hơn Nghệ An và Quảng Bình PHẠM ĐỨC

Về tình trạng khai thác cát lậu, ông Lê Ngọc Huấn cho hay thời gian qua nhận được một số ý kiến phản ánh của cử tri xoay quanh nội dung này, đây là thực trạng có thật và trách nhiệm thuộc về cấp huyện, cấp xã.



"Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, một số xã đã tận dụng lấy nguồn cát ở sông, suối nhưng khi Sở TN-MT bắt được thì xã và huyện lại đứng ra xin. Có những người dân khi làm nhà cũng tận dụng lấy cát ở các bãi bồi ven sông gần nhà. Về việc này, tôi đề nghị các địa phương cần thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với nguồn tài nguyên khoáng sản, làm tốt chức năng kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm", ông Huấn nhấn mạnh.

Theo ông Huấn, để giải quyết vấn đề thiếu nguồn vật liệu xây dựng phục vụ cho việc san lấp, thời gian tới, Sở TN-MT sẽ tham mưu UBND tỉnh để tổ chức đấu giá thêm các mỏ vật liệu, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng của các công trình.