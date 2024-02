Vì sao giá hồ tiêu tăng phi mã?

Giá tiêu bật tăng mạnh, vượt mốc 90.000 đồng/kg

Theo khảo sát, sáng nay 21.2, giá hồ tiêu tại thị trường trong nước tăng đồng loạt 2.000 đồng/kg, hiện dao động trong khoảng 85.000 - 88.000 đồng/kg.

Hiện tại, hai tỉnh Đồng Nai và Gia Lai đang ghi nhận cùng mức giá là 85.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận trong các địa phương. Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đắk Lắk và Đắk Nông, hồ tiêu đang được đang thu mua 87.000 đồng/kg. Tương tự, giá tiêu hôm nay tại tỉnh Bình Phước cũng đi ngang với 88.000 đồng/kg.

Anh Trần Huy, chủ vườn tại H.Eakar (Đắk Lắk) chia sẻ: "Giá tiêu tăng lên từng ngày khiến cho bà con phấn khởi. Giá có nơi đã lên đến 90.000 đồng/kg, hiện nhiều vườn tiêu ở Tây nguyên mới bắt đầu thu hoạch, thậm chí nhiều hộ còn trữ lại mấy năm nay vẫn chưa bán, nên lợi nhuận chắc chắn lớn".

Anh Nguyễn Công Thuận, ngụ tại H.Cư M'gar (Đắk Lắk) cũng hồ hởi khoe: "Vườn tiêu nhà tôi đang bắt đầu thu hoạch, nghe giá tiêu tăng lên thì người nông dân mừng lắm. Mấy năm nay giá thấp, tôi cũng chưa vội bán nên vẫn còn khoảng 1 tấn trong kho từ hồi 36.000 đồng/kg".

Thông thường sau Tết Nguyên đán, Việt Nam vào kỳ thu rộ cũng là lúc thương nhân Trung Quốc tăng cường tìm kiếm nguồn hàng. Năm 2024, nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng so với năm 2023. Đây là cơ hội cho các nhà xuất khẩu hạt tiêu trên thế giới. Hạt tiêu chủ yếu được dùng làm gia vị và trong công nghiệp thực phẩm, là sản phẩm được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng và được sử dụng rộng rãi tại nhiều địa phương, gồm: Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và một số tỉnh khu vực phía bắc Trung Quốc. Đặc biệt, du lịch nội địa có xu hướng phục hồi mạnh cũng kéo theo nhu cầu tiêu dùng, sử dụng dịch vụ ăn uống gia tăng.

Bên cạnh đó, mùa đông năm nay lạnh và kéo dài khiến nhiều người dân hướng đến sử dụng các món ăn cay, nóng như lẩu, nướng..., trong đó hạt tiêu là một trong những gia vị không thể thiếu. Nhu cầu nhập khẩu hạt tiêu hàng năm của Trung Quốc khoảng 65.000 - 70.000 tấn.

Khó ép giá nông dân

Nông dân Tây nguyên hiện đang có tích lũy từ sầu riêng, cà phê... nên chưa vội bán tiêu giá thấp

Theo số liệu từ Bộ NN-PTNT, diện tích trồng tiêu tại Việt Nam năm 2023 đạt khoảng 115.000ha, giảm 5.000ha so với năm 2022. Sản lượng hạt tiêu năm 2023 đạt 190.000 tấn, tăng 3,8% so với năm 2022. Tuy nhiên, do diện tích giảm nhiều nên dự báo sản lượng tiêu năm 2024 sẽ giảm theo. Dự kiến sản lượng hạt tiêu của Việt Nam năm 2024 chỉ đạt 170.000 tấn, giảm 10,5% so với năm 2023.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), sản lượng hồ tiêu của Việt Nam trong năm 2024 có thể sẽ ở mức thấp nhất trong 5 năm trở lại đây. Các nước sản xuất hồ tiêu khác như Ấn Độ, Indonesia, Brazil, sản lượng được dự báo cũng giảm. Điều này dẫn tới lượng hồ tiêu nhập khẩu vào Việt Nam cũng sẽ giảm trong năm 2024.

Còn với Brazil, dù có giá thấp hơn Việt Nam nhưng với tình hình hạn hán, mất mùa, người dân Brazil cũng sẽ không vội bán ra với giá rẻ. Điều này tương đồng với suy nghĩ của nhiều nông dân trồng tiêu Việt Nam. Hiện nay, người dân Tây nguyên và Đông Nam bộ đang có tích lũy và thu nhập tốt từ vườn sầu riêng, cây ăn trái, do đó không vội gì bán hồ tiêu.

"Thời điểm hiện tại chỉ có Việt Nam thu hoạch hồ tiêu, nhu cầu đang tăng trong khi sản lượng giảm sút. Dự báo giá hồ tiêu sẽ còn tăng lên nữa trong thời gian tới, người trồng tiêu cần chủ động chọn thời điểm bán ra để có được lợi nhuận cao nhất", Nam Hoàng, thành viên Ban quản trị diễn đàn nông dân trồng hồ tiêu khuyến khích.