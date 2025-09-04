Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Vì sao góc nhìn gương chiếu hậu bên trong và ngoài ô tô khác nhau?

Chí Tâm
Chí Tâm
04/09/2025 16:16 GMT+7

Cùng hiển thị hình ảnh phương tiện phía sau nhưng khi nhìn gương chiếu hậu bên trong ô tô thấy rất gần, trong khi gương bên ngoài lại cảm giác xa hơn. Khác biệt này không phải lỗi thiết kế mà đến từ cấu tạo từng loại gương trên xe.

Không ít tài xế thường bối rối, khó hiểu khi nhìn vào gương chiếu hậu bên trong ô tô thấy xe di chuyển phía sau ở khoảng cách rất gần. Tuy nhiên, khi liếc nhìn sang gương chiếu hậu hai bên lại thấy hình ảnh xe phía sau ở khoảng cách xa. Đây không phải lỗi thiết kế mà xuất phát từ đặc điểm cấu tạo khác biệt giữa các loại gương chiếu hậu trên ô tô.

Gương chiếu hậu trong và ngoài ô tô có góc nhìn khác biệt

Gương chiếu hậu trong và ngoài ô tô có góc nhìn khác biệt

ẢNH: CHÍ TÂM

Khác biệt giữa gương chiếu hậu trong và ngoài ô tô

Gương chiếu hậu bên trong xe thường là gương phẳng. Đặc điểm của gương phẳng là phản chiếu hình ảnh đúng tỷ lệ với thực tế, giúp người lái có thể ước lượng chính xác khoảng cách với xe phía sau. Chính vì vậy, khi nhìn vào gương trong, tài xế sẽ thấy phương tiện phía sau hiện rõ và gần hơn.

Ngược lại, hai gương chiếu hậu bên ngoài hầu hết là gương cầu lồi. Mặt gương được làm cong nhẹ ra ngoài để mở rộng trường quan sát, giúp người lái nhìn thấy vùng rộng hai bên hông và hạn chế điểm mù. Tuy nhiên, hình ảnh phản chiếu bị thu nhỏ, khiến vật thể trông xa hơn so với thực tế. 

Gương chiếu hậu bên ngoài là gương cầu lồi, giúp tài xế có trường quan sát rộng hơn

Gương chiếu hậu bên ngoài là gương cầu lồi, giúp tài xế có trường quan sát rộng hơn

ẢNH: CHÍ TÂM

Sự khác biệt này là chủ ý của các nhà sản xuất, nhằm phục vụ nhu cầu quan sát khác nhau. Với gương trong cabin, yếu tố quan trọng nhất là giúp người lái nhận biết chính xác khoảng cách của xe phía sau. Nếu hình ảnh bị thu nhỏ, tài xế sẽ khó đánh giá tình huống, dễ dẫn đến xử lý chậm.

Trong khi đó, gương chiếu hậu bên ngoài cung cấp tầm quan sát rộng. Nhờ mặt gương cầu lồi, tài xế có thể nhìn thấy xe máy đi song song ở hông xe phía sau hoặc quan sát rõ hơn làn đường bên cạnh khi chuyển làn. Dù hình ảnh trong gương ngoài nhỏ hơn, nhưng việc giảm điểm mù lại quan trọng hơn nhiều so với độ chính xác tuyệt đối về khoảng cách.

Hiểu sai đặc tính gương chiếu hậu nguy hiểm ra sao?

Nắm rõ đặc tính từng loại gương chiếu hậu, tài xế sẽ biết cách để lái xe an toàn hơn. Gương trong giúp đánh giá khoảng cách, trong khi gương ngoài hỗ trợ quan sát với tầm nhìn rộng hơn. Do đó, nếu hiểu sai đặc tính và áp dụng không phù hợp khi tham gia giao thông, tài xế dễ gặp rủi ro va chạm.

Gương chiếu hậu bên trong xe cho góc nhìn với tỉ lệ kích thước thật hơn so với gương bên ngoài

Gương chiếu hậu bên trong xe cho góc nhìn với tỉ lệ kích thước thật hơn so với gương bên ngoài

ẢNH: CHÍ TÂM

Chẳng hạn, nếu chỉ nhìn gương chiếu hậu bên ngoài thấy khoảng cách xe sau còn khá xa nhưng thực tế, khoảng cách gần hơn nhiều. Việc chuyển làn đường ở thời điểm này dễ dẫn đến tai nạn hoặc khiến phương tiện phía sau bị bất ngờ, khó phản ứng kịp thời khi di chuyển tốc độ cao. 

Ngược lại, nếu chỉ dựa vào gương chiếu hậu bên trong để phán đoán tình huống, tài xế có thể bỏ qua các điểm mù bên cạnh thân xe. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến va quẹt khi di chuyển trong thành thị đông đúc.

Để lái xe an toàn, người điều khiển cần tập thói quen quan sát kết hợp ba gương chiếu hậu. Khi muốn chuyển làn, nên kết hợp quan sát gương chiếu hậu trong và ngoài xe để đánh giá khoảng cách an toàn, điểm mù bên ngoài. Ngoài ra, cần điều chỉnh tất cả gương sao cho đúng tầm nhìn, quan sát được càng nhiều không gian phía sau ô tô càng tốt.

Ngoài ra, người lái cũng nên thường xuyên kiểm tra, vệ sinh gương để đảm bảo hình ảnh phản chiếu luôn rõ ràng. Việc hiểu đúng đặc tính gương sẽ giúp tài xế đưa ra quyết định chính xác hơn khi lái xe trên đường đông đúc hay khi di chuyển ở tốc độ cao trên đường cao tốc.

