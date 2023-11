Vì sao Goldman Sachs dự báo lạc quan hơn cho kinh tế thế giới 2024?

Ngân hàng Goldman Sachs ở Mỹ dự đoán nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng cao hơn mức kỳ vọng trong năm 2024, nhờ tăng trưởng thu nhập mạnh mẽ và niềm tin rằng thời kỳ tăng lãi suất đã qua. Goldman Sachs dự báo nền kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng ở mức 2,6% trong năm tới, cao hơn dự báo 2,1% từ các nhà kinh tế mà hãng tin Bloomberg khảo sát.

Để kiểm soát lạm phát gia tăng lên mức cao nhất trong 40 năm, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, gọi tắt là Fed, đã bắt đầu chiến dịch tăng mạnh lãi suất từ tháng 3.2022. Tới tháng 11.2023, số liệu được Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt, áp lực giá cả đang giảm bớt áp lực lên nền kinh tế Mỹ.

Theo Bộ Lao động Mỹ, CPI tháng 10 của Mỹ tăng 3,2%, giảm so với mức 3,7% trong tháng 9 và là mức thấp nhất hàng năm kể từ tháng 3.2021. Chỉ số CPI lõi, tức không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, cũng tăng 0,2% so với tháng 9 và 4% so với năm ngoái.

Lạm phát tại Mỹ đã giảm mạnh so với mức đỉnh 9,1% vào tháng 6 năm ngoái. Thị trường lao động đã bắt đầu hạ nhiệt trước áp lực lãi suất. Tuy nhiên nền kinh tế Mỹ vẫn tăng trưởng mạnh, với mức tăng GDP quý III đạt 4,9%, nhưng được dự báo sẽ tăng chậm lại đáng kể vào cuối năm.

Theo hãng tin Reuters, tín hiệu tích cực về số liệu lạm phát tháng 10 củng cố niềm tin của các nhà đầu tư vào khả năng Fed sẽ không tăng lãi suất trong cuộc họp vào giữa tháng 12 và bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 5 năm sau. Tuy nhiên, FED vẫn cho rằng CPI 3,2% trong tháng 10 vẫn còn cách xa so với mục tiêu đưa lạm phát về mức 2%.

Trong khi đó, Goldman Sachs cho biết, các nhà hoạch định chính sách ở các thị trường phát triển khó có thể cắt giảm lãi suất trước nửa cuối năm 2024 trừ khi tăng trưởng kinh tế yếu hơn ước tính.

Các nhà kinh tế của Goldman Sachs dự báo lạm phát năm nay sẽ tiếp tục giảm vào năm 2024: lạm phát cơ bản được dự đoán sẽ giảm từ 3% hiện nay xuống mức trung bình 2%-2,5% trên toàn các quốc gia G10, trừ Nhật Bản.

Về hoạt động sản xuất, Goldman Sachs dự đoán hoạt động sản xuất sẽ phục hồi phần nào vào năm 2024. Sản xuất đã chậm lại vào năm 2023, một phần do sản xuất ở Trung Quốc phục hồi yếu và cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu.

Một lý do nữa để dự báo kinh tế khởi sắc hơn đó là các nền kinh tế lớn sẽ thoát khỏi suy thoái. Goldman Sachs đã cắt giảm dự báo suy thoái kinh tế ở Mỹ từ 20% xuống 15% trên cơ sở lạm phát hạ nhiệt và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ. Ngoài ra, khu vực đồng euro và Anh dự kiến sẽ có sự tăng tốc đáng kể về tăng trưởng thu nhập thực tế, lên khoảng 2% vào cuối năm 2024.