Vì sao hàng loạt người hâm mộ 'cầu xin' Rihanna chia tay bạn trai rapper?

Trong buổi biểu diễn thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn Don't Be Dumb tại thành phố Phoenix, bang Arizona (Mỹ), nam rapper 37 tuổi bất ngờ hướng về phía các khán giả nữ và nói: "Cảm ơn Chúa vì các cô không biết tôi khi còn độc thân. Nếu không thì tôi đã ngủ với tất cả các cô rồi".

A$AP Rocky hứng chỉ trích vì thiếu tôn trọng phụ nữ

Phát ngôn này nhận được sự hưởng ứng từ một bộ phận khán giả có mặt tại sân khấu. Tuy nhiên, sau khi đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, A$AP Rocky nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Nhiều người cho rằng lời nói của anh hoàn toàn không phù hợp, đặc biệt khi A$AP Rocky đang có mối quan hệ gắn bó với Rihanna và cả hai đã có ba người con gồm RZA, Riot và cô con gái út Rocki. Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là Rihanna còn đồng hành cùng bạn trai trong nhiều chặng của chuyến lưu diễn này.

Không ít ý kiến cho rằng A$AP Rocky đã có phát ngôn kém tinh tế, thiếu tôn trọng Rihanna dù cả hai đang xây dựng tổ ấm với ba người con Ảnh: Reuters

Dưới các đoạn video ghi lại khoảnh khắc trên, hàng loạt bình luận chỉ trích xuất hiện. Một cư dân mạng viết: "Có rất nhiều điều anh ấy có thể nói, nhưng lại chọn phát ngôn ngu ngốc và thiếu tôn trọng nhất, không chỉ với khán giả mà còn với chính bạn đời của mình". Một người khác thẳng thắn nhắn nhủ Rihanna: "Rihanna, nếu chị không rời bỏ người đàn ông này thì thật khó hiểu. Anh ta liên tục thiếu tôn trọng chị".

Làn sóng chỉ trích tiếp tục gia tăng khi nhiều người đặt câu hỏi vì sao một người đàn ông đã là cha của ba đứa trẻ lại đưa ra phát ngôn như vậy. Một tài khoản bình luận: "Là một người đã có ba con và được cho là đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, phát biểu như vậy thật sự không phù hợp. Nghe còn thấy ngượng thay". Một người khác viết: "Rihanna, đây là cha của các con chị sao? Cách anh ta nhìn nhận phụ nữ như vậy thật kỳ quặc và thô lỗ". Một ý kiến gay gắt hơn cho rằng: "Thiếu tôn trọng Rihanna, thiếu tôn trọng phụ nữ. Có ai nhắc tôi vì sao người này vẫn còn được yêu thích không?".

Trong lúc cuộc tranh cãi diễn ra sôi nổi trên mạng xã hội, Rihanna dường như không để tâm đến những ồn ào xoay quanh bạn trai. Nữ ca sĩ được bắt gặp đi mua sắm tại Beverly Hills (Mỹ) hôm 25.6 với tâm trạng thoải mái. Cô diện bộ jumpsuit thời trang, thong thả ghé vào các cửa hàng đồ hiệu, trong khi trợ lý theo sau mang nhiều túi mua sắm.

Dù liên tục đối mặt với nhiều tranh cãi, A$AP Rocky vẫn khẳng định gia đình là ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống hiện tại Ảnh: AFP

Ồn ào lần này diễn ra chỉ ít ngày sau khi A$AP Rocky có những chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống gia đình với Rihanna và ba con trong cuộc phỏng vấn với Vibe. Nam rapper cũng lần đầu nói về vụ nổ súng xảy ra tại ngôi nhà của gia đình ở Beverly Hills (Mỹ) hồi đầu năm. Nhắc lại sự việc xảy ra ngày 8.3, A$AP Rocky thừa nhận đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn: "Thật kinh khủng. Có người đã tìm cách làm hại tôi và gia đình".

Nam rapper cho biết vụ việc khiến anh mất đi cảm giác bình yên và sự tự do vốn có trong cuộc sống: "Nó lấy đi rất nhiều sự bình yên và hạnh phúc khi được sống một cách bình thường. Tôi không muốn đánh mất sự bình yên và niềm vui của mình".