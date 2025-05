Vì sao H.Bắc Bình kiến nghị dừng hoạt động xe địa hình ở Bàu Trắng?

Ngày 31.5, UBND H.Bắc Bình cho biết vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận kiến nghị tạm dừng các hoạt động sử dụng xe địa hình chở khách trên đồi cát ở Khu du lịch (KDL) Bàu Trắng. Nguyên nhân được xác định hoạt động của các loại xe địa hình ở khu du lịch này mới đây đã làm cho du khách tử vong (ngày 25.5) cũng như cần thiết lập lại trật tự ở thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng mà UBND H.Bắc Bình đã có nhiều văn bản chỉ đạo trước đó.

Vẫn xảy ra tai nạn chết người ở Bàu Trắng

Trong đó, UBND H.Bắc Bình đã lên kế hoạch kiểm tra nhằm xác định hiện trạng sử dụng đất cũng như đánh giá tính pháp lý đối với việc sử dụng đất trong phạm vi thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng (khu vực bảo vệ I và khu vực bảo vệ II theo luật Di sản).

Chạy mô tô địa hình trên đồi cát Trinh Nữ, thuộc thắng cảnh di tích quốc gia Bàu Trắng, H.Bắc Bình, Bình Thuận ẢNH: H.LINH

Đồng thời, kiểm tra doanh nghiệp, hộ dân đang kinh doanh cũng như các công trình xây dựng phục vụ sản xuất, kinh doanh trong phạm vi thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng và khu vực liền kề để bảo vệ thắng cảnh.

Cũng theo UBND H.Bắc Bình, từ tháng 1.2025, đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ trong phạm vi thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng.

Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc xảy ra ngày 25.5 khiến một nữ du khách đến từ TP.HCM tử vong do chiếc xe địa hình ở đây rớt xuống hồ nước. UBND H.Bắc Bình đang tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm trong vụ việc trên; đồng thời yêu cầu Công an xã Hòa Thắng phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn khiến một nữ du khách tử vong ở Khu du lịch Bàu Trắng, hôm 25.5 ẢNH: H.LINH

Chưa rõ ai quản lý hoạt động?

Còn nhớ, vào ngày 3.5.2023 đã xảy ra vụ sạt lở đồi cát Trinh Nữ ở KDL Bàu Trắng xuống hồ nước (gọi là Bàu Bà) khoảng 40 m. Nhiều nguyên nhân dẫn đến vụ sạt lở được đưa ra trong đó có hoạt động của các loại xe địa hình chạy trên đồi cát, đặc biệt ở gần khu vực gần mép hồ nước. Ngay sau đó, UBND tỉnh Bình Thuận cũng đã có chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, nghiên cứu các biện pháp chống sạt lở, đồng thời đưa ra các giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động xe địa hình.

Ngày sau đó, Sở VH-TT-DL đã có kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận giao cho Sở TN-MT (cũ) chủ trì, phối hợp với Sở NN-PTNT (nay là Sở NN-MT) rà soát lại tổng thể hiện trạng việc sử dụng đất (trong vùng bảo vệ 1, vùng bảo vệ 2) của di tích thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng. Dựa trên cơ sở đó, có ý kiến cụ thể việc quản lý, sử dụng đất đai tại các điểm du lịch Bàu Trắng hiện nay có đúng với quy định pháp luật về đất đai hay không?. Giao Sở KH-ĐT (nay là Sở Tài chính) xem tính pháp lý về đầu tư của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện ở Bàu Trắng có đúng với luật Đầu tư hay không?...

Vụ sạt lở đồi cát ở Bàu Trắng xảy ra từ ngày 3.5.2023 ẢNH: QUẾ HÀ

Ngày 27.11.2024, UBND tỉnh Bình Thuận tiếp tục có công văn giao Sở GT-VT (cũ) nghiên cứu quy định hiện hành, tính đặc thù của hoạt động chở khách trên đồi cát để tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định hoạt động kinh doanh xe địa hình tại KDL Bàu Trắng.

Mãi đến ngày 25.3.2025, Sở Xây dựng Bình Thuận mới ban hành công văn "Triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ xe mô tô, ô tô chở khách tham quan trên đồi cát thuộc phạm vi thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng".

Tại công văn này, Sở Xây dựng giao cho Phòng quản lý vận tải, Thanh tra và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 8601S triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác an toàn, an ninh trật tự đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ xe mô tô, ô tô chở khách tham quan trên đồi cát thuộc phạm vi thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng.

Hồ nước ở Bàu Trắng (bàu Bà) bị cát sạt lở, lấp dần so với nguyên trạng trước đây ẢNH: QUẾ HÀ

Còn tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức, vào ngày 29.5, một Phó giám đốc Sở Xây dựng cho biết: "Các hoạt động xe mô tô, ô tô chạy trên đồi cát ở Bàu Trắng không tham gia giao thông, nên không thuộc phạm vi quản lý của Sở Xây dựng".

Trong khi đó, lãnh đạo UBND H.Bắc Bình cho rằng, hoạt động kinh doanh xe ô tô và mô tô địa hình là loại hình kinh doanh có điều kiện, được quy định tại Điều 7, luật Đầu tư năm 2020. "Do đó, để hoạt động kinh doanh xe ô tô và mô tô địa hình trong điểm du lịch Bàu Trắng đảm bảo an toàn, đúng quy định, UBND H.Bắc Bình kiến nghị Sở VH-TT-DL chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và Công an tỉnh có hướng dẫn cụ thể. Trong lúc chờ các hướng dẫn, kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận cho tạm dừng các hoạt động kinh doanh xe ô tô, mô tô địa hình tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng", văn bản của UBND H.Bắc Bình nêu.