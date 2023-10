Vì sao hơn 200 trẻ mầm non ở Bắc Giang không đến trường?

Trường mầm non Mai Trung 2 có 3 điểm trường được đặt tại các thôn Mai Phong, Cẩm Trang và Nội Xuân với tổng số học sinh là 446. Trong đó, riêng thôn Cẩm Trang có 226 học sinh, số học sinh lớp 5 tuổi là 60 em.

Năm 2019, xã Mai Trung nằm trong 16 xã an toàn khu nên được đầu tư 6 phòng học mầm non. Ban đầu, chính quyền dự định sẽ chia đều 6 phòng học cho 2 trường mầm non là Trường mầm non Mai Trung 1 và Trường mầm non Mai Trung 2, điểm trường Cẩm Trang. Tuy nhiên, khi khảo sát thấy diện tích của 2 ngôi trường đã chật kín, không đủ điều kiện mở rộng nên đã xin ý kiến cấp trên, xây 6 phòng học tại Trường mầm non Mai Trung 2, điểm trường Mai Phong.

Phụ huynh cho con đứng bên ngoài trường học để phản đối việc con bị điều động đi học ở điểm trường xa nhà Đinh Huy

Sau khi trường được xây dựng và đưa vào hoạt động, hơn 200 học sinh mầm non ở thôn Cẩm Trang không được cho đến lớp với lý do đường xa, ba mẹ không đủ điều kiện đưa đón trẻ.

Trước những lá đơn kiến nghị của bà con xã Mai Trung, lãnh đạo UBND huyện đã đưa kế hoạch xây dựng thêm 2 phòng học tại điểm trường mầm non thôn Cẩm Trang. Khu đất xây dựng sẽ được lấy từ phần đất khoảng 2.000m2 không sử dụng 3 phòng học của Trường tiểu học Mai Trung. UBND huyện sẽ hỗ trợ tối thiểu 50% kinh phí xây dựng 2 phòng học để đáp ứng nguyện vọng của người dân.