Vì sao iPad mini nhỏ hơn nhưng lại đắt hơn iPad thường?

Apple đang cung cấp 4 dòng sản phẩm iPad: iPad thường, iPad mini, iPad Air và iPad Pro. Trong đó, iPad mini lại có mức giá cao hơn iPad thường vài triệu đồng. Đây là điều có thể gây ngạc nhiên, đặc biệt khi nhìn vào kích thước màn hình của iPad mini. Tuy nhiên, Apple không xem iPad mini là một sản phẩm dành cho người mới bắt đầu, thay vào đó, sản phẩm được định vị như một thiết bị chuyên dụng, mạnh mẽ với thiết kế nhỏ gọn, dễ cầm nắm.

iPad mini mang đến nhiều khả năng cao cấp mà iPad thường không sở hữu ẢNH: K. VĂN

Sự vượt trội của iPad mini

Kể từ khi ra mắt iPad mini 6, dòng sản phẩm này đã chuyển mình từ một chiếc tablet nhỏ gọn thông thường thành một thiết bị cao cấp. Ở thế hệ thứ bảy, iPad mini được trang bị chip A17 Pro mạnh mẽ, tương tự như chip trong iPhone 15 Pro, cùng RAM 8 GB và khả năng hỗ trợ Apple Intelligence. Ngược lại, iPad thường sử dụng chip A16, ra mắt lần đầu vào năm 2022, với RAM ít hơn và không hỗ trợ các tính năng AI.

Ngoài cấu hình mạnh mẽ, iPad mini còn sở hữu màn hình chất lượng cao hơn so với iPad tiêu chuẩn. Màn hình của iPad mini hỗ trợ dải màu rộng P3, trong khi phiên bản rẻ hơn chỉ có dải màu sRGB. Lớp phủ chống phản chiếu trên iPad mini cũng giúp hiển thị màu sắc chính xác hơn, phù hợp cho những người làm việc sáng tạo như họa sĩ và nhà báo.

Một điểm nổi bật khác của iPad mini là khả năng hỗ trợ Pencil Pro, trong khi iPad thường chỉ tương thích với phụ kiện USB-C thông thường. Điều đó có nghĩa là người dùng iPad thường sẽ không có được trải nghiệm vẽ và viết tay chính xác như trên iPad mini.

iPad thường được tạo ra nhằm hướng đến đại đa số người dùng muốn sở hữu một tablet của Apple ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CNET

Hơn nữa, iPad mini còn hỗ trợ Wi-Fi 6E, trong khi iPad thường chỉ có Wi-Fi 6, làm tăng khả năng kết nối cho người dùng. Cả hai mẫu iPad đều có dung lượng lưu trữ từ 128 GB đến 512 GB, giúp người dùng có đủ không gian để cập nhật phần mềm mới.

Apple tiếp tục xu hướng định vị iPad

Mẫu iPad mini mới nhất hiện nay đã được ra mắt vào cuối năm 2024, trong khi iPad thường mới nhất xuất hiện vào đầu năm 2025. Apple được cho là sẽ tung bản nâng cấp của iPad thường trong thời gian tới với chip A18 hoặc A19 nhằm mang lại hiệu suất vượt trội và hỗ trợ Apple Intelligence. Trong khi đó, iPad mini có thể được nâng cấp với màn hình OLED, chip A19 Pro và RAM 12 GB nhằm chạy các mô hình AI mới nhất. Những tin đồn cũng cho thấy iPad mini có thể có màn hình lớn hơn và thiết kế chống nước.

Dù cả hai sản phẩm đều được nâng cấp, iPad mini vẫn sẽ tập trung vào một đối tượng người dùng cụ thể, trong khi iPad thường sẽ thu hút nhiều người hơn.