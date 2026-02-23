Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Vì sao iPhone không cho từ chối cuộc gọi khi khóa máy

Kiến Văn
Kiến Văn
23/02/2026 13:49 GMT+7

Nhiều người dùng iPhone có thể cảm thấy bối rối khi thấy tùy chọn từ chối cuộc gọi chỉ xuất hiện khi điện thoại được mở khóa.

Khi một cuộc gọi đến iPhone ở trạng thái màn hình khóa, người dùng chỉ có thể vuốt để trả lời mà không có tùy chọn từ chối. Mặc dù được xem là một trong những điểm gây khó chịu nhất của hệ điều hành iOS, thực tế cho thấy đây là một tính năng được thiết kế để bảo vệ người dùng.

Vì sao iPhone không cho từ chối cuộc gọi khi khóa máy - Ảnh 1.

Người dùng sẽ chỉ có lựa chọn "trượt để trả lời" cuộc gọi trên màn hình nếu chưa mở khóa iPhone

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo báo cáo từ BGR, khi iPhone bị khóa, hệ thống cho rằng người dùng không chủ động nhìn vào màn hình, có thể điện thoại đang ở trong túi hoặc trên bàn. Nếu tùy chọn Chấp nhận và Từ chối xuất hiện trên màn hình khóa, người dùng có thể vô tình chạm vào một trong hai tùy chọn khi lấy điện thoại ra.

Cách Apple bảo vệ người dùng iPhone

Để tránh tình huống này, Apple đã thay thế chúng bằng tùy chọn "trượt để trả lời". Với cách này, ngay cả khi có vài lần chạm vô tình, người dùng vẫn không bị ảnh hưởng vì cuộc gọi sẽ không được nhận hay từ chối.

Bên cạnh đó, Apple cũng đã chuyển chức năng từ chối cuộc gọi sang nút nguồn để người dùng có thể từ chối cuộc gọi bằng cách nhấn nút này hai lần. Nhấn một lần sẽ tắt tiếng cuộc gọi, cho phép người dùng dễ dàng từ chối mà không cần nhìn vào màn hình, đặc biệt trong những tình huống không muốn nghe điện thoại.

Cảnh giác với các cuộc gọi điện thoại 'không nói gì'

Mặc dù quyết định của Apple có thể gây khó hiểu ban đầu, nhưng khi hiểu rõ logic phía sau, người dùng sẽ thấy đây là lựa chọn khá hợp lý. Trước phiên bản iOS 6, các cuộc gọi đến không phân biệt giữa màn hình khóa và mở khóa. Nhưng kể từ iOS 6 trở đi, Apple đã giới thiệu lựa chọn "trượt để trả lời" trên màn hình và nhiều thiết bị Android sau này cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự để ngăn chặn việc vô tình nhận hoặc từ chối cuộc gọi.

