Hỗ trợ phần mềm tốt giúp smartphone Apple và Samsung vượt trội

Kiến Văn
Kiến Văn
21/02/2026 15:17 GMT+7

Các mẫu smartphone 'độc lạ' như Unihertz Titan 2 Elite thường không thể cạnh tranh với các đối thủ, đặc biệt là Apple và Samsung.

Mặc dù những chiếc smartphone này có nhiều điểm độc đáo và hấp dẫn, tuy nhiên chúng vẫn gặp khó khăn trong việc chinh phục người dùng, với nguyên nhân chính nằm ở sự hỗ trợ phần mềm.

Smartphone 'độc lạ' hấp dẫn nhưng gặp khó vì Apple và Samsung - Ảnh 1.

Sức ảnh hưởng của Samsung và Apple trên thị trường smartphone là rất lớn

ẢNH: PHONEARENA

Theo một cuộc khảo sát gần đây, hơn 63% người tham gia cho biết họ do dự khi cân nhắc sử dụng các smartphone chuyên dụng như Unihertz Titan 2 Elite, mà nguyên nhân chủ yếu vì lo ngại về việc hỗ trợ phần mềm kém. Họ muốn đảm bảo rằng điện thoại của mình sẽ nhận được các bản cập nhật trong nhiều năm.

Khoảng 25% người được hỏi cho biết họ sẵn sàng thử nghiệm một chiếc điện thoại độc đáo, bất chấp việc hỗ trợ phần mềm không tốt, trong khi chỉ 6,5% cho biết họ không bận tâm vì thường xuyên thay điện thoại. Đáng chú ý, chưa đến 6% người dùng cho biết họ không lo lắng về việc hỗ trợ phần mềm, vì họ sử dụng ROM tùy chỉnh và không quan tâm đến các bản cập nhật từ nhà sản xuất.

Thị trường smartphone cần sự đa dạng, nhưng hỗ trợ phần mềm vẫn quan trọng

Nhìn chung, nhiều người vẫn ngần ngại thử nghiệm các sản phẩm ít phổ biến do lo ngại về hỗ trợ phần mềm. Về cơ bản, người dùng hiện nay coi trọng độ tin cậy hơn sự mới lạ. Hầu hết mọi người không thay điện thoại mỗi năm và ưu tiên mua những sản phẩm có thể hoạt động tốt trong nhiều năm.

Smartphone 'độc lạ' hấp dẫn nhưng gặp khó vì Apple và Samsung - Ảnh 2.

Unihertz Titan 2 Elite mang đến sự hồi sinh của bàn phím vật lý

ẢNH: Unihertz

Dù Samsung và Apple không phải lúc nào cũng cung cấp camera tốt nhất hay pin lớn nhất, nhưng người dùng biết rằng điện thoại của họ sẽ nhận được các bản cập nhật hệ điều hành và bảo mật kịp thời.

Ngay cả khi Unihertz Titan 2 Elite dự kiến nhận được 5 năm hỗ trợ phần mềm như Apple và Samsung đã áp dụng, việc công ty này có thể thực hiện các bản cập nhật đúng hạn hay không vẫn còn là một dấu hỏi. Dù sao, Titan 2 Elite đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp điện thoại nhằm giúp thị trường tránh trở nên đơn điệu.

Tin liên quan

Phần lớn người dùng Android chưa quan tâm AI trên smartphone

Phần lớn người dùng Android chưa quan tâm AI trên smartphone

Dựa trên một cuộc khảo sát trực tuyến, quá nửa người dùng cho biết họ chưa có sự quan tâm với những tính năng AI được tích hợp vào smartphone Android.

