Vì sao khởi động lại Smart TV trước khi xem phim là ý tưởng hay

Theo BGR, một yếu tố không kém phần quan trọng mà người dùng cần chú ý là làm thế nào để Smart TV ở trạng thái tốt nhất cho bộ phim. Trong số này, việc khởi động lại TV nên được ưu tiên hàng đầu nếu chưa thực hiện điều đó trong thời gian gần đây để tránh làm gián đoạn trải nghiệm xem TV.

Chỉ cần khởi động lại là Smart TV có thể chạy mượt hơn ẢNH: TẠO BỞI GEMINI AI

Lý do vì dù đang sở hữu một chiếc Smart TV hiện đại, nó vẫn có thể gặp phải tình trạng hoạt động chậm chạp theo thời gian. Trong khi đó, khởi động lại TV là một giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả nhằm tắt các tiến trình chạy ngầm và giải phóng bộ nhớ. Nếu việc khởi động lại không cải thiện tình hình, người dùng có thể thử một số mẹo khác như gỡ cài đặt các ứng dụng không cần thiết, cập nhật phần mềm và tắt chế độ tiết kiệm điện nếu có.

Thực tế, Smart TV không bao giờ tắt hoàn toàn, bởi nút nguồn chỉ đưa nó vào chế độ chờ khiến các tiến trình nền vẫn hoạt động và chiếm dụng RAM. Kết quả là hiệu suất TV có thể chậm và làm gián đoạn trong quá trình phát.

Cách khởi động lại Smart TV đúng cách

Để khởi động lại TV đúng cách, người dùng chỉ cần giữ nút nguồn trên điều khiển từ xa trong khoảng 5 đến 10 giây. Đối với một số mẫu TV, như Sony, người dùng sẽ thấy thông báo "Tắt nguồn" trước khi TV tự khởi động lại. Nếu không, người dùng có thể rút phích cắm và đợi vài phút trước khi cắm lại.

Nếu TV vẫn hoạt động chậm sau khi khởi động lại, hãy kiểm tra dung lượng lưu trữ. Có thể người dùng đã cài đặt nhiều ứng dụng nhưng không sử dụng trong thời gian dài. Lúc này, hãy thử tìm đến mục Ứng dụng trong menu Cài đặt (hoặc tương tự tùy theo mẫu TV) để xóa những ứng dụng không cần thiết.

Bên cạnh đó, việc cập nhật phần mềm cũng là một bước quan trọng. Nếu đã tắt tính năng cập nhật tự động, hãy kiểm tra và cập nhật firmware để cải thiện hiệu suất. Và cuối cùng, tắt chế độ tiết kiệm điện có thể giúp tăng cường hiệu suất tổng thể của Smart TV.

Bằng cách thực hiện những bước này, người dùng có thể đảm bảo buổi xem phim của mình sẽ diễn ra suôn sẻ và không bị gián đoạn.