iPhone dùng được bao lâu trước khi cần thay mới?

iPhone từ lâu được xem là một trong những dòng smartphone có tuổi thọ cao nhất trên thị trường. Trong khi nhiều thiết bị Android đã ngừng nhận cập nhật hoặc gặp vấn đề về hiệu năng sau khoảng 5 - 7 năm sử dụng, điều đó lại không diễn ra với không ít người dùng iPhone.

Nhiều người dùng có thể gắn bó với chiếc iPhone của mình đến 7 năm ẢNH: K. VĂN

Tuy nhiên, cũng không ít người dùng cho biết iPhone chỉ dùng được khoảng 3 năm là nên thay mới. Vậy một chiếc iPhone thực tế có thể dùng được bao lâu trước khi cần thay mới?

Đâu là thời điểm cần thay mới iPhone?

Theo ghi nhận từ Android Authority, phần lớn người dùng iPhone nâng cấp thiết bị sau khoảng 3 - 4 năm sử dụng. Mặc dù vậy, nguyên nhân phổ biến nhất không phải do máy hỏng mà đến từ tình trạng pin xuống cấp, khiến thời lượng sử dụng không còn đáp ứng nhu cầu hằng ngày.

Với một số người, lựa chọn được đưa ra là nâng cấp lên một phiên bản iPhone đời mới hơn. Hành động này vô tình khiến tuổi thọ iPhone bị rút ngắn, bởi nếu lựa chọn thay thế pin mới, tuổi thọ iPhone có thể kéo dài đáng kể. Về cơ bản, nếu nâng cấp pin và tiếp tục sử dụng thiết bị, người dùng hoàn toàn có thể sử dụng máy thêm khoảng 5 - 6 năm mà vẫn đảm bảo trải nghiệm ổn định.

Thậm chí, một số trường hợp vẫn có thể duy trì tiếp đến 7 năm nhờ hệ điều hành iOS được Apple hỗ trợ lâu dài và khả năng tương thích tốt với các ứng dụng phổ biến. Chính sách cập nhật phần mềm kéo dài nhiều năm chính là một trong những lợi thế lớn nhất của iPhone khi so sánh với phần lớn smartphone trên thị trường. Nhờ sự hỗ trợ phần mềm lâu dài, iPhone duy trì khả năng hoạt động an toàn, đồng thời tiếp cận các tính năng mới ngay cả khi đã ra mắt từ nhiều năm trước.

Nhiều mẫu iPhone có thể được Apple kéo dài thời gian cập nhật phần mềm đến 7 năm ẢNH: K. VĂN

Những yếu tố ảnh hưởng tuổi thọ iPhone

Tuổi thọ thực tế của iPhone vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ viên pin. Theo Apple cho biết, pin iPhone được thiết kế để giữ khoảng 80% dung lượng ban đầu sau 500 chu kỳ sạc đầy trong điều kiện sử dụng thông thường, hoặc 1.000 chu kỳ sạc với các mẫu iPhone 15 trở về sau. Sau khoảng 2 - 3 năm, nhiều máy bắt đầu xuất hiện tình trạng pin chai rõ rệt, buộc người dùng phải sạc thường xuyên hơn.

Khi mức dung lượng pin tối đa giảm xuống dưới 80%, việc thay pin thường mang lại hiệu quả rõ rệt hơn so với mua máy mới. Đây cũng là lý do nhiều người có thể kéo dài vòng đời iPhone thêm vài năm mà không phải chi một khoản lớn cho thiết bị mới.

Ngoài pin, những yếu tố như màn hình vỡ, linh kiện hỏng hóc do va đập hoặc việc thiếu các tính năng phần cứng mới cũng có thể khiến người dùng cân nhắc nâng cấp iPhone. Bên cạnh đó, các công nghệ như 5G, Dynamic Island hay những tính năng AI (trí tuệ nhân tạo) mới thường chỉ xuất hiện trên các thế hệ iPhone gần đây, khiến những mẫu máy cũ dần trở nên lạc hậu dù vẫn hoạt động tốt.

Người dùng có thể áp dụng một số thủ thuật để kéo dài thời gian sử dụng cho iPhone ẢNH: K. VĂN

Để bảo vệ và kéo dài tuổi thọ của iPhone, người dùng nên thực hiện một số biện pháp sau:

Sử dụng miếng dán màn hình và ốp lưng chất lượng.

Bật chế độ sạc pin tối ưu để bảo vệ pin.

Chuyển chế độ 5G sang tự động hoặc tắt nếu không cần thiết.

Nhìn chung, các chuyên gia khuyến nghị thời điểm hợp lý để thay iPhone thường rơi vào khoảng năm thứ 4 hoặc thứ 5 kể từ ngày sử dụng đầu tiên. Khi đó, những nâng cấp tích lũy về hiệu năng, camera, màn hình và pin đã đủ lớn để tạo ra khác biệt rõ rệt trong trải nghiệm. Trong khi đó, với người dùng có nhu cầu cơ bản, một chiếc iPhone được bảo dưỡng tốt hoàn toàn có thể phục vụ từ 5 đến 6 năm trước khi cần thay mới.