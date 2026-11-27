Những ngày gần đây, thông tin về 4 chiếc Toyota Highlander sản xuất năm 2016, nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, tồn đọng tại cảng Hải Phòng suốt 10 năm thu hút sự quan tâm trên nhiều diễn đàn, hội nhóm ô tô. Lô xe vừa được đưa ra đấu giá vào ngày 23.11, sau đó xuất hiện thông tin chào bán lại với giá từ 1,2 - 1,6 tỉ đồng/chiếc.

Lô 4 xe Toyota Highlander đời 2016 được cho là chưa qua sử dụng ẢNH: N.H.T

Đáng nói, trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam ngày càng đa dạng về mẫu mã, không thiếu những chiếc SUV đời mới, nhiều trang bị tiện nghi trong tầm giá kể trên. Tuy vậy, những chiếc Highlander 10 năm tuổi vẫn trở thành chủ đề bàn luận của nhiều người yêu xe.

Sức hút của xe Toyota nhập Mỹ

Cách đây hơn một thập kỷ, khi thị trường ô tô Việt Nam chưa có nhiều lựa chọn như hiện nay, những mẫu xe Toyota nhập khẩu từ Mỹ như Camry, Venza, RAV4 hay Highlander từng được một nhóm khách hàng có điều kiện kinh tế săn tìm. Bên cạnh thương hiệu Toyota vốn được người Việt ưa chuộng nhờ sự bền bỉ, ổn định, yếu tố xuất xứ cũng góp phần tạo nên sức hút của những mẫu xe này.

Toyota Highlander sử dụng xe khung gầm liền khối unibody ẢNH: N.H.T

Riêng Toyota Highlander, mẫu xe này sử dụng kết cấu thân xe liền khối, hướng đến nhóm khách hàng đô thị. Không gian nội thất rộng rãi, khả năng vận hành êm ái cùng kiểu dáng bề thế là những ưu điểm giúp mẫu xe này "được lòng" khách hàng.

Tại Mỹ, Highlander vốn là mẫu SUV gia đình phổ thông, có giá bán phù hợp với khả năng tài chính của tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, do không được phân phối chính hãng tại Việt Nam, cộng với các khoản thuế, phí khi nhập khẩu, giá bán của Highlander tại thị trường trong nước khá cao, có thời điểm nhỉnh hơn một số mẫu SUV hạng sang đến từ Đức.

Vì nhập từ Mỹ và chịu nhiều thuế, phí nên Highlander có giá khá cao trên thị trường ẢNH: N.H.T

Chia sẻ với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Tấn Huy, chuyên kinh doanh ô tô cũ tại TP.HCM cho rằng: "Nguồn cung hạn chế, xuất xứ xe nhập Mỹ và thuế phí là những yếu tố khiến giá bán Toyota Highlander tại Việt Nam bị đẩy lên cao".

Hàng hiếm nhưng chưa hẳn có giá trị sưu tầm cao

Căn cứ thông tin về dung tích động cơ trong hồ sơ đấu giá, đối chiếu với danh mục sản phẩm Toyota công bố tại Mỹ, 4 chiếc Highlander nhiều khả năng thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Xe sử dụng động cơ xăng 2.7 lít, sản sinh công suất 185 mã lực, đi cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

So với các phiên bản cao cấp hơn cùng đời, bản này khá "nghèo" về mặt trang bị khi không có ghế da, ghế chỉnh điện, cửa sổ trời, cốp điện hay hệ thống âm thanh JBL... Như vậy, sự hiếm hoi của lô xe này chủ yếu đến từ tình trạng được cho là chưa qua sử dụng sau 10 năm, thay vì sự khác biệt về phiên bản hay cấu hình sản phẩm.

Lô xe Highlander thuộc bản tiêu chuẩn, dùng ghế nỉ, chỉnh cơ... ẢNH: N.H.T

Nếu là những chiếc Highlander phiên bản XLE, Limited hay Hybrid, sức hấp dẫn đối với những người yêu thích dòng xe này có thể còn lớn hơn. Bởi lẽ, bên cạnh độ mới, giá trị của một chiếc ô tô sưu tầm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ hiếm, tính nguyên bản, lịch sử chiếc xe cũng như thị hiếu của giới chơi xe.

Theo anh Lê Minh Nghĩa, kỹ thuật viên ô tô tại TP.HCM, dù chưa qua sử dụng, những chiếc ô tô xuất xưởng cách đây 10 năm vẫn chịu tác động của thời gian. Các bộ phận như lốp xe, ắc-quy, gioăng cao su, hệ thống phanh hay dầu nhớt... đều cần được kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế trước khi đưa xe vào sử dụng.

Nhìn chung, sự quan tâm dành cho lô Highlander phần nào cho thấy những mẫu xe Toyota nhập Mỹ vẫn có chỗ đứng nhất định trong lòng một bộ phận khách hàng Việt Nam. Tuy nhiên, liệu những chiếc xe này có thực sự trở thành món đồ sưu tầm có giá trị tương xứng với kỳ vọng của người bán hay không vẫn cần thời gian kiểm chứng.