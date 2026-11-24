Nhằm giảm khí thải ra môi trường đồng thời góp phần vào quá trình chuyển đổi xanh, nhiều quốc gia đang từng bước chuyển đổi từ xăng khoáng sang sử dụng xăng sinh học. Tại khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đã triển khai sử dụng xăng E10 từ giữa năm 2026, trong khi Indonesia đang triển khai sử dụng xăng E5 trong quá trình chuyển đổi. Dù vậy, một số nhà sản xuất ô tô tại Đông Nam Á cũng đang thay đổi để các mẫu mã ô tô tung ra thị trường có khả năng tương thích với xăng sinh học có hàm lượng tỷ lệ bioethanol cao hơn. Mới đây, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) - nhà sản xuất xe Toyota tại Indonesia đã xác nhận rằng tất cả các xe Toyota sản xuất tại quốc gia này đều có khả năng sử dụng xăng sinh học với tỷ lệ bioethanol lên đến 20%, tức xăng E20.

Bước chuyển đổi này là của Toyota nhằm hưởng ứng chương trình an ninh năng lượng quốc gia do chính phủ Indonesia thúc đẩy trong thời gian qua.

Các mẫu xe Toyota do Công ty PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) sản xuất tại Indonesia hiện đã có thể sử dụng xăng sinh học E20 Ảnh: KOMPAS

Mặc dù quá trình chuyển đổi sang sử dụng nhiên liệu sinh học ethanol tại Indonesia hiện nay vẫn đang ở giai đoạn phổ biến xăng E5, thông qua loại nhiên liệu Pertamax Green 95 nhưng Toyota tuyên bố đã chuẩn bị và áp dụng các yếu tố kỹ thuật, vật liệu để xe của hãng có thể đáp ứng sự gia tăng tỷ lệ pha trộn ethanol trong nhiên liệu sử dụng hàng ngày.

Ông Nandi Julyanto, Tổng Giám đốc PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia cho biết, các điều chỉnh kỹ thuật đối với tất cả các xe Toyota lắp ráp tại Indonesia đã được thực hiện để tương thích với nhiên liệu xăng sinh học E20.

"Những chiếc xe chúng tôi đang sản xuất hiện nay đều có thể chạy bằng nhiên liệu xăng sinh học E20. Tất cả các xe Toyota đều có thể chạy bằng xăng E20", ông Nandi Julyanto phát biểu bên lề Triển lãm Gaikindo Auto Week 2026 đang diễn ra tại Indonesia. Theo ông, sự sẵn sàng này phù hợp với nỗ lực của chính phủ nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Toyota cho biết việc tăng hàm lượng ethanol lên trên 20% vẫn cần thêm các điều chỉnh kỹ thuật Ảnh: KOMPAS

Về năng lực sản xuất, Toyota đã có kinh nghiệm sản xuất các loại xe có khả năng sử dụng nhiên liệu có hàm lượng ethanol cao hơn, bao gồm E100 hoặc ethanol nguyên chất. Những chiếc xe này được sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu, trong đó có Brazil, quốc gia đã phát triển việc sử dụng nhiên liệu ethanol.

"Đối với chúng tôi, xăng E10, E100, hay E20 thực chất chỉ là những điều chỉnh nhỏ về vật liệu, kỹ thuật. Bởi vì chúng có tính hút ẩm, hấp thụ nước", ông Nandi nói thêm.

Theo ông, một trong những thách thức khi sử dụng xăng sinh học ethanol nồng độ cao là tính chất hút ẩm của nó, dễ dàng hấp thụ nước. Tình trạng này cần được khắc phục để ngăn ngừa sự ăn mòn các bộ phận của xe hoặc sự gián đoạn đối với hệ thống nhiên liệu.

Toyota cho biết việc tăng hàm lượng ethanol lên trên 20% vẫn cần thêm các điều chỉnh kỹ thuật. Một số bộ phận cần được chú ý, bao gồm vật liệu của bồn chứa nhiên liệu và hệ thống cung cấp nhiên liệu. Hơn nữa, các cơ sở lưu trữ ethanol phải được trang bị các thiết bị đặc biệt để ngăn hơi ẩm xâm nhập vào nhiên liệu.

Các xe Toyota do PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) lắp ráp còn được xuất khẩu sang một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á trong đó có Việt Nam Ảnh: KOMPAS

"Chúng tôi đã sẵn sàng với xăng E20. Chúng tôi chỉ cần hợp tác với Pertamina và chính phủ về hệ sinh thái, nguồn cung nhiên liệu, nguồn cung ethanol và cách thức khuyến khích để tăng thu nhập cho nông dân", ông Nandi nói thêm. Do đó, sự sẵn sàng của phương tiện vận chuyển không phải là yếu tố duy nhất quyết định sự thành công của việc triển khai nhiên liệu sinh học ethanol. Các cơ sở cung cấp, phân phối và lưu trữ cũng phải được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Ngoài việc cung ứng cho thị trường nội địa, các xe Toyota do PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) lắp ráp còn được xuất khẩu sang một số thị trường trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Do đó, không loại trừ khả năng, các xe Toyota nhập khẩu từ Indonesia vào Việt Nam trong thời gian tới cũng có thể tương thích sử dụng xăng E20.