Vì sao lớp mù trong không khí ở TP.HCM lâu tan?

Nhiều ngày qua, người dân TP.HCM nhìn thấy lớp mù trong không khí. Nhiều ngày, lớp mù bao phủ từ sáng đến tận tối. Trước đó, thường khi xuất hiện lớp mù trong không khí, chỉ đến tầm trưa hoặc tối sẽ tan hết khi nắng lên.

Giải thích điều này, thạc sĩ Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, những ngày qua, áp cao lạnh lục địa tiếp tục được tăng cường yếu lệch Đông. Nhiễu động gió đông trên cao tác động yếu đến khu vực Nam bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục vắt qua khu vực Nam Trung bộ và Nam bộ tiếp tục lấn tây.

Mù xuất hiện vào sáng sớm ở TP.HCM nhưng lâu tan trong vài ngày gần đây Vũ Phượng

"Hình thế này ẩm từ biển được đẩy vào đất liền, hình thành lớp mây tầng thấp, đêm có mưa một số nơi, độ ẩm không khí cao, nên đã tạo lớp mù, đến buổi, gần trưa, khi cường độ nắng tăng, mây tầng thấp tan dần, nhiệt độ tăng, độ ẩm không khí giảm, mù giảm, tầm nhìn ngang tốt lên", ông Quyết giải thích.

Đồng thời, Trưởng phòng Dự báo cho hay, mấy ngày qua mây tầng thấp nhiều, trời lặng gió nên mù lâu tan. Tuy nhiên, vì đêm mưa ít nên lớp mù này đã phần nào thuyên giảm trong hôm qua và hôm nay.

TP.HCM ngày nắng 34oC

Theo ông Lê Đình Quyết, Nam bộ ngày hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ trong ngày tăng giảm không đều, trong đó nhiệt độ cao nhất phổ biến giảm nhẹ, nhiệt độ thấp nhất tăng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất tại Sở Sao (Bình Dương) hôm qua là 34,7oC.

Riêng thời tiết TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào cục bộ, sáng sớm có mù. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm qua tại Tân Sơn Nhất là 34oC.

Sáng nay, Nam bộ mây thay đổi, trời nắng, không mưa. Sáng sớm tại Bình Dương, Cần Thơ, Bến Tre, Trà Vinh có mù nhẹ. Lúc 8 giờ, TP.HCM mây thay đổi, trời nắng, không mưa, nhiệt độ là 27oC, độ ẩm 84%, gió nhẹ.

TP.HCM hôm nay không mưa, nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng 34 độ C vào thời điểm 13 - 14 giờ Vũ Phượng

Ông Lê Đình Quyết cho hay, hôm nay áp cao lạnh lục địa di chuyển ra phía đông và suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động mạnh. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng. Chiều tối có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ở Đông Nam bộ dao động 33 - 35oC, miền Tây dao động 32 - 34oC, có nơi trên 34oC.

Thời tiết TP.HCM hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, không mưa; gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ cao nhất 34oC; riêng khu vực phía đông nam thành phố và H.Cần Giờ, một phần H.Nhà Bè cao nhất 33oC. Thời gian nhiệt độ cao nhất sẽ xuất hiện vào khoảng 13 - 14 giờ, tới 16 giờ còn khoảng 32oC và tới 19 giờ là 29oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa dịch chuyển ra phía đông và suy yếu, khoảng ngày 9 - 10.1 khả năng được tăng cường yếu lệch đông trở lại. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ - Nam bộ hoạt động mạnh. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ, TP.HCM 48 - 72 giờ tới mây thay đổi, ít mưa. Sáng sớm có nơi có mù nhẹ. Ngày nắng, Đông Nam bộ cục bộ có nắng nóng.