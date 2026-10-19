Vì sao lốp ô tô mới thường có các vạch màu trên bề mặt lốp?

Khi mua ô tô mới hoặc thay bộ lốp mới cho xe, nhiều người có thể nhận thấy trên bề mặt gai lốp xuất hiện những đường kẻ màu chạy dọc theo mặt gai lốp. Tùy nhà sản xuất, các đường kẻ này có thể mang màu đỏ, vàng, xanh, trắng hoặc kết hợp nhiều màu khác nhau.

Sự xuất hiện của những vạch màu dễ khiến người dùng liên tưởng đến các thông số như độ bám đường, khả năng vận hành, chất lượng cao su hay mức độ phù hợp với từng dòng xe… Tuy nhiên, đây chủ yếu là dấu hiệu phục vụ công đoạn sản xuất và quản lý lốp trong nhà máy, thay vì thông tin kỹ thuật để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm.

Khi mua ô tô mới hoặc thay bộ lốp mới cho xe, nhiều người có thể nhận thấy trên bề mặt gai lốp xuất hiện những đường kẻ màu chạy dọc theo mặt gai lốp Ảnh: BÁ HÙNG

Vạch màu trên lốp ô tô mới dùng để làm gì?

Trong quá trình chế tạo lốp, nhà sản xuất sử dụng nhiều loại vật liệu cao su và hợp chất khác nhau. Các thành phần này được phối trộn, gia công và lắp ghép theo quy trình kỹ thuật nhằm tạo ra sản phẩm đáp ứng những yêu cầu về độ bền, khả năng chịu tải và đặc tính vận hành.

Để phân biệt các loại vật liệu, hợp chất cao su hoặc sản phẩm trong dây chuyền, nhà máy có thể sử dụng hệ thống đánh dấu bằng màu sắc. Những vạch màu trên mặt gai lốp vì thế giúp công nhân và thiết bị tự động nhận diện, phân loại sản phẩm thuận tiện hơn trong quá trình sản xuất. Theo REA - Công ty chuyên cung cấp thiết bị đánh dấu cho ngành công nghiệp lốp xe, hệ thống này có thể được sử dụng để nhận diện vật liệu cao su và các sản phẩm lốp ở những công đoạn khác nhau.

Nói cách khác, các vạch màu không được tạo ra nhằm trang trí lốp xe hay cung cấp một bảng thông số trực quan cho người mua. Chúng là một phần của quy trình quản lý sản xuất, giúp hạn chế nhầm lẫn giữa những loại vật liệu hoặc sản phẩm có đặc tính khác nhau.

Những vạch màu trên mặt gai lốp giúp công nhân và thiết bị tự động nhận diện, phân loại sản phẩm thuận tiện hơn trong quá trình sản xuất Ảnh: CARSCOOP

Vì sao các vạch màu trên lốp xe có nhiều màu sắc?

Một điểm dễ nhận thấy là vạch màu trên lốp ô tô không có một kiểu thể hiện thống nhất. Có lốp chỉ xuất hiện một đường kẻ, trong khi những sản phẩm khác có hai hoặc nhiều đường với màu sắc, vị trí và cách sắp xếp khác nhau. Nguyên nhân nằm ở hệ thống nhận diện riêng của từng nhà sản xuất. Màu sắc và tổ hợp vạch được sử dụng để phục vụ quy trình quản lý nội bộ, tùy thuộc vào cách nhà máy phân loại vật liệu và sản phẩm.

Do đó, không có quy ước chung trong toàn ngành để xác định. Thậm chí, trong một số hệ thống đánh dấu, ý nghĩa nhận diện còn phụ thuộc vào sự kết hợp giữa hai màu hoặc nhiều đường kẻ. Nếu chỉ nhìn một vạch riêng lẻ, người quan sát có thể không đủ thông tin để xác định chính xác loại vật liệu hoặc sản phẩm mà nhà máy muốn nhận diện.

Điều này đồng nghĩa, người mua không nên dựa vào màu sắc của các đường kẻ để đánh giá chất lượng, phân hạng hay hiệu suất của lốp ô tô. Một chiếc lốp có nhiều vạch màu không mặc nhiên tốt hơn chiếc lốp có ít vạch, cũng không có cơ sở để kết luận lốp không có vạch màu là hàng kém chất lượng.

Các vạch màu có tự biến mất sau khi sử dụng, mua lốp ô tô cần quan tâm gì?

Thông thường, những vạch màu này sẽ mờ dần rồi biến mất khi xe vận hành. Nguyên nhân là chúng nằm trên bề mặt gai lốp, khu vực thường xuyên tiếp xúc với mặt đường và chịu ma sát trong quá trình di chuyển.

Khi lốp lăn trên đường, lớp màu đánh dấu dần bị bào mòn cùng với bề mặt cao su. Vì vậy, việc những đường kẻ màu biến mất sau một thời gian sử dụng là hiện tượng bình thường, không đồng nghĩa lốp bị hỏng hay mất đi một chức năng an toàn nào đó.

Bốn chữ số cuối biểu thị tuần và năm sản xuất. Chẳng hạn, mã "2125" có nghĩa lốp được sản xuất vào tuần thứ 21 của năm 2025 Ảnh: CARSCOOP

Nếu muốn kiểm tra tình trạng lốp, người dùng nên quan tâm đến độ sâu gai lốp, dấu hiệu nứt hoặc phồng, tình trạng mòn không đều và áp suất lốp theo khuyến nghị của nhà sản xuất xe. Thay vì quan tâm quá nhiều đến các vạch màu, người mua nên kiểm tra những thông tin được ghi trên thành lốp. Đây mới là những dữ liệu có ý nghĩa thực tế khi lựa chọn, thay thế và sử dụng lốp ô tô.

Trước hết là kích thước lốp, thường được thể hiện bằng một dãy ký hiệu gồm chiều rộng, tỷ lệ chiều cao thành lốp và đường kính vành. Khi thay lốp, cần chọn đúng thông số được nhà sản xuất xe khuyến nghị. Bên cạnh đó, chỉ số tải trọng và cấp tốc độ cũng rất quan trọng. Chỉ số tải trọng thể hiện khả năng chịu tải theo quy định của lốp, trong khi cấp tốc độ cho biết giới hạn tốc độ tương ứng trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Một thông tin khác cần kiểm tra là ngày sản xuất. Trên thành lốp, mã ngày sản xuất thường nằm trong nhóm ký tự thuộc mã DOT đối với lốp áp dụng hệ thống ghi mã này. Bốn chữ số cuối biểu thị tuần và năm sản xuất. Chẳng hạn, mã "2125" có nghĩa lốp được sản xuất vào tuần thứ 21 của năm 2025.

Như vậy, các vạch màu trên bề mặt lốp ô tô mới chủ yếu phục vụ việc nhận diện vật liệu và quản lý sản phẩm trong quá trình sản xuất. Chúng không phải thước đo chất lượng hay thông số để người tiêu dùng lựa chọn lốp.