Vì sao lốp sau của xe máy điện khó tháo lắp hơn xe máy xăng?

Xe máy điện đang ngày càng phổ biến và trở thành phương tiện được khuyến khích sử dụng trong quá trình chuyển đổi phương tiện tại các thành phố lớn nhằm giảm khí thải ra môi trường. So với xe máy xăng, xe máy điện không chỉ "sạch" hơn mà còn được nhiều người dùng đánh giá tiết kiệm chi phí sử dụng, vận hành êm ái hơn xe xăng. Tuy nhiên, với đặc điểm cấu tạo khác với xe máy truyền thống dùng động cơ xăng, do đó nếu xét ở khía cạnh bảo dưỡng, sửa chữa nhiều bộ phận trên xe máy điện thường phức tạp, mất nhiều thời gian hơn xe xăng, một trong số đó là bánh lốp sau của xe máy điện.

Bảo dưỡng, sửa chữa nhiều bộ phận trên xe máy điện thường phức tạp, mất nhiều thời gian hơn xe xăng, một trong số đó là bánh lốp sau của xe máy điện Ảnh: B.H

Với điều kiện đường sá, giao thông tại Việt Nam việc lốp xe máy bị cán đinh, mất áp suất lốp khiến xe vận hành khó khăn thậm chí không thể di chuyển là điều thường gặp. Không ít người dùng xe máy thường gặp tình trạng này và phải xuống xe dẫn bộ để tìm chỗ vá hoặc thay lốp. Với xe máy xăng, việc tháo lắp bánh xe, đặc biệt là bánh sau là việc khá đơn giản vì hầu hết thợ sửa xe máy, thậm chí những người điểm bơm vá xe tự phát trên đường hay ở các giao lộ cũng có thể thực hiện được. Tuy nhiên, với xe điện, nếu chẳng may lốp sau bị thủng do cán đinh cần vá hoặc thay thế để tiếp tục sử dụng thường phức tạp hơn. Bởi thực tế, không phải điểm vá xe hay cửa hàng sửa chữa xe máy nào cũng có thể tháo lắp bánh sau của xe máy điện để vá lốp.

Thường sử dụng xe máy điện để đi làm hàng ngày, chị Lê Thuý Vy ngụ phường An Khánh, TP.HCM cho biết: "Có lần chiếc xe máy điện tôi đang sử dụng bị thủng bánh sau phải dẫn bộ gần 2 km mới tìm được tiệm sửa xe nhận vá lốp. Khác với xe xăng, không bất cứ thợ cũng như phải tiệm sửa xe nào cũng nhận tháo bánh sau để vá".

Xe máy điện thường có cấu tạo động cơ tích hợp trên trục bánh sau Ảnh: Otomotif

Thực tế, đây không phải là chuyện lạ bởi xe máy điện thường có cấu tạo động cơ tích hợp trên trục bánh sau, do đó khi lốp sau gặp sự cố cần tháo để sửa chữa sẽ phức tạp hơn nhiều so với xe máy thông thường.

Giải thích về sự phức tạp của việc thay lốp xe máy điện, anh Nguyễn Tiến Huy kỹ thuật viên của một đại lý phân phối, bảo dưỡng xe máy điện tại TP.HCM cho biết: "Trông có vẻ đơn giản, nhưng thực ra khá phức tạp. Trong khi lốp xe máy thông thường có thể mất 15 phút để tháo, thì xe máy điện có thể mất đến một giờ, đặc biệt với các dòng xe máy điện tích hợp động cơ dẫn động trên trục bánh sau".

Theo anh Huy, số lượng lớn dây cáp điện kết nối với máy phát điện và bộ điều khiển là yếu tố chính khiến cho việc tháo, lắp bánh sau khá phức tạp. Có rất nhiều dây cáp, và tất cả đều phải được tháo ra nếu muốn tháo bánh xe để vá hoặc thay mới. Bánh sau xe điện thường có dây điện dẫn nguồn, dây tín hiệu cảm biến tốc độ, cảm biến phanh… Do đó, khi tháo lắp, thợ phải cẩn thận tránh làm đứt hoặc kẹt dây, nếu không có thể gây chập cháy hoặc hỏng cảm biến.

Trọng lượng bánh sau của xe máy điện cũng là một trở ngại, do chứa cả động cơ nên thường nặng hơn đáng kể, khiến quá trình tháo lắp cần nhiều sức và thao tác chính xác Ảnh: Otomotif

Ngoài ra, trọng lượng bánh sau của xe máy điện cũng là một trở ngại, do chứa cả động cơ nên thường nặng hơn đáng kể, khiến quá trình tháo lắp cần nhiều sức và thao tác chính xác. Đáng chú ý, thiết kế của mỗi hãng xe điện lại khác nhau, từ cách bắt ốc, bố trí dây điện đến kích thước trục bánh, khiến thợ sửa chữa khó có "một công thức chung" như xe xăng. Chính vì vậy, không phải bất cứ tiệm xe máy nào cũng nhận tháo lắp để vá lốp xe máy điện.

Thực tế hiện nay, nhiều mẫu xe máy điện được trang bị lốp không săm (tubeless). Do đó, để tránh sự phức tạp cũng như ảnh hưởng đến động cơ điện trên trục bánh sau, nhiều người dùng xe máy điện cũng như một số tiệm sửa xe dùng dung dịch tự vá như một giải pháp tạm thời để khắc phục chẳng may xe bị thủng lốp sau. Tuy nhiên, khi lốp bị hư hỏng nặng, việc vá hoặc thay thế vẫn mất nhiều thời gian, công sức và chi phí hơn so với xe máy xăng.