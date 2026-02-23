Vì sao màn hình IPS vẫn chưa rời cuộc chơi?

Các nhà sản xuất Smart TV và màn hình trình diễn đang tích cực áp dụng những công nghệ mới nhằm hướng người dùng đến các trải nghiệm hiện đại và chân thực. Để thực hiện điều này, các nhà sản xuất đang dần từ bỏ những phương pháp sản xuất không còn hiệu quả và chuyển sang các quy trình mang lại lợi nhuận cao hơn.

Màn hình với tấm nền IPS vẫn còn chỗ đứng cho một số nhu cầu sử dụng ẢNH: RTINGS

Một trong những công nghệ màn hình đang bị thay thế là tấm nền IPS truyền thống. Mặc dù tấm nền IPS có giá thành dễ tiếp cận, chúng lại gặp phải một số hạn chế, đặc biệt là về tỷ lệ tương phản và thời gian phản hồi. Các tấm nền IPS cao cấp có thể khắc phục một số vấn đề này, nhưng thường không đủ để biện minh cho chi phí, đặc biệt khi các lựa chọn như Mini LED và OLED lại tỏ ra vượt trội hơn.

Nơi màn hình IPS tỏ ra vượt trội

Với khả năng cung cấp hình ảnh sống động và độ tương phản tốt hơn, OLED đang trở thành lựa chọn hàng đầu cho các hoạt động giải trí như chơi game và xem phim. Tuy nhiên, không phải tất cả người dùng đều sử dụng màn hình chủ yếu cho mục đích này. Mỗi công nghệ màn hình đều có những ưu cũng như nhược điểm riêng và sự lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào nhu cầu và sở thích cá nhân.

Mặc dù màn hình OLED mang đến nhiều ưu điểm nổi bật, công nghệ này vẫn có một số nhược điểm đáng chú ý, như độ bền kém và hiện tượng lưu ảnh. Trong khi đó, màn hình IPS lại mang đến độ sáng tốt hơn, trở thành lựa chọn phù hợp cho những không gian có ánh sáng mạnh.

Tấm nền IPS vẫn là lựa chọn lý tưởng cho màn hình máy tính, đặc biệt trong các lĩnh vực như thiết kế đồ họa, nhiếp ảnh và lập trình, nơi độ chính xác màu sắc là rất quan trọng. Với mức giá hợp lý và chất lượng vượt trội, tấm nền IPS vẫn giữ được vị thế của mình trong thị trường màn hình máy tính.