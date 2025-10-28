Vì sao mẹ của cố diễn viên Đức Tiến được hưởng thừa kế hơn 2 tỉ đồng?

Mẹ chồng, con dâu đấu tố

Ngày 28.10, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp di sản thừa kế của ông Hoàng Đức Tiến (tức cố diễn viên Đức Tiến). Nguyên đơn trong vụ án là bà Nguyễn Bình Phương (vợ của cố diễn viên), bị đơn là bà Nguyễn Ngọc Ánh (mẹ đẻ của cố diễn viên Đức Tiến).

Trong phần thủ tục, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Bình Phương cho biết, đã mời 2 người làm chứng đến phiên tòa. Cụ thể, người thứ nhất là bà Đinh Thị Sáng (mẹ kế của cố diễn viên) và anh Mai Thành Tâm (trợ lý của cố diễn viên Đức Tiến).

Theo luật sư, sự có mặt của 2 người này là để làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Tại tòa, mẹ kế của cố diễn viên Đức Tiến (đứng) trình bày một số nội dung liên quan đến nguồn gốc hình thành của di sản tranh chấp Ảnh: THẢO NHÂN

Tòa xác định, di chúc của Đức Tiến lập tại Mỹ là hợp pháp, được hợp pháp hóa lãnh sự nên có giá trị. Tài sản thừa kế Đức Tiến để lại gồm nhà đất ở phường Linh Đông, TP.Thủ Đức (nay là phường Hiệp Bình, trị giá 6,2 tỉ đồng) và một thửa đất tại tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh, trị giá 1 tỉ đồng).

Tuy nhiên, tòa không chấp nhận quan điểm của bà Bình Phương cho rằng di sản chồng để lại là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, bởi căn nhà trên được hình thành trước thời kỳ hôn nhân, còn thửa đất tại Tây Ninh đã được thanh toán 70% giá trị trước khi hai người lấy nhau.

Đồng thời, tòa cũng bác quan điểm của bà Ánh cho rằng căn nhà tranh chấp là tài sản chung của bà và con trai. Bởi bà không đưa ra được chứng cứ có đóng góp quá trình hình thành tài sản này.

Từ đó, tòa tuyên chia cho bà Ánh và bé M.H (con của cố diễn viên Đức Tiến) 2/3 suất thừa kế (không phụ thuộc vào di chúc), tương ứng với hơn 1,4 tỉ đồng.

Ngoài ra, tòa ghi nhận, sau khi Đức Tiến sang Mỹ định cư, bà Ánh là người trông coi, quản lý, thực hiện các nghĩa vụ về thuế đối với căn nhà tại phường Hiệp Bình. Do đó, HĐXX chấp nhận cho bà được hưởng 10% giá trị căn nhà. Tổng cộng, bà Ánh được nhận giá trị phần di sản là hơn 2 tỉ đồng.

Do bà Bình Phương là người giám hộ của bé M.H. nên được quản lý phần di sản của cháu bé. Bà Bình Phương là người được hưởng, quản lý hơn 70% tổng tài sản thừa kế nên tòa giao cho bà được nhận phần hiện vật và có nghĩa vụ hoàn trả lại tiền cho bà Ánh.

Đối với yêu cầu của nguyên đơn về việc cấn trừ chi phí cấp cứu, điều trị cho chồng trước khi mất và mai táng, do các chứng cứ cung cấp không hợp lệ nên tòa không xem xét.

Tương tự, đối với yêu cầu của bà Ánh về việc yêu cầu chia nhà ở Mỹ, tòa đã có văn bản không thụ lý do tài sản này nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam.

Chi tiết vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cố diễn viên Đức Tiến

Theo diễn biến vụ kiện, bà Nguyễn Bình Phương khởi kiện, yêu cầu tòa công nhận bà được nhận hiện vật là nhà đất tại 26/4A đường số 24, phường Hiệp Bình, TP.HCM (phường Linh Đông, TP.Thủ Đức cũ) và thửa đất số 1841, tờ bản đồ số 6, tọa lạc tại xã Đức Lập, tỉnh Tây Ninh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ).

Theo bà Phương, 2 tài sản trên do chồng bà đã để lại cho mình theo di chúc được lập tại Mỹ. Còn mẹ của cố diễn viên Đức Tiến và bé M.H (con chung của bà Phương và cố diễn viên Đức Tiến), mỗi người được nhận một phần thừa kế của ông Hoàng Đức Tiến với số tiền hơn 666 triệu đồng.

Sau khi TAND TP.HCM thụ lý vụ kiện cuối năm 2024, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến có yêu cầu phản tố.

Theo đơn phản tố, bà Ngọc Ánh yêu cầu tòa không công nhận bản di chúc của cố diễn viên Đức Tiến lập ngày 9.8.2023 tại Mỹ, do bản di chúc này được công chứng ở Mỹ và không phù hợp pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu tòa giải quyết: xác định nhà đất tại phường Hiệp Bình (TP.HCM) là tài sản chung của bà Ngọc Ánh và cố diễn viên, bà được nhận 50% giá trị căn nhà.

Mẹ của cố diễn viên Đức Tiến được hưởng tổng cộng 2 tỉ đồng từ khối di sản của con trai Ảnh: THẢO NHÂN

Xác định di sản của cố diễn viên Đức Tiến, gồm: 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình (nằm trong khối tài sản chung với bà Ngọc Ánh), 50% giá trị thửa đất số 1841 (nằm trong khối tài sản chung với bà Bình Phương). Chia đều 50% giá trị thửa đất số 1841 cho 3 người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Tiến là bà Ngọc Ánh, bà Bình Phương và bé M.H.

Bên cạnh đó, mẹ của cố diễn viên Đức Tiến yêu cầu tòa tính công sức quản lý, tôn tạo di sản thừa kế cho bà là 20% trong 50% giá trị nhà đất tại phường Hiệp Bình. 80% còn lại chia đều cho hàng thừa kế thứ nhất của cố diễn viên Đức Tiến. Bà Ngọc Ánh được nhận hiện vật là nhà đất này và thanh toán cho hai đồng thừa kế của ông Tiến theo tỷ lệ trên.

Ngoài ra, bà Ngọc Ánh cũng có phản tố bổ sung, đề nghị được chia căn nhà của cố diễn viên ở Mỹ. Bà Ngọc Ánh muốn nhận 50% giá trị căn này. Song, theo tòa, tài sản này ở nước ngoài, không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án Việt Nam, nên tòa không thụ lý nội dung này.