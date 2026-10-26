Vì sao Michael Douglas không nhận thừa kế một đồng nào từ khối tài sản 61 triệu USD của cha?

Kirk Douglas là một trong những diễn viên nổi tiếng và thành công nhất trong thời kỳ hoàng kim của Hollywood. Ông ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm kinh điển, trong đó có Spartacus (1960) và 20,000 Leagues Under the Sea (1954). Khi ông qua đời vào đầu năm 2020, các báo cáo và ước tính cho rằng Kirk Douglas sở hữu khối tài sản khoảng 61 triệu USD. Tuy nhiên, người con trai cả nổi tiếng không kém của ông, tài tử Michael Douglas, lại không nhận được bất kỳ khoản tiền thừa kế nào từ số tiền này.

Kirk Douglas dành phần lớn tài sản cho từ thiện

Không hiếm trường hợp những người giàu có loại con cái hoặc người thân ra khỏi di chúc vì những mâu thuẫn trong gia đình. Kirk Douglas quả thực đã ngừng hỗ trợ tài chính cho Michael Douglas sau khi con trai bước qua tuổi 21. Tuy nhiên, việc ngôi sao Basic Instinct không nhận tiền thừa kế không liên quan đến mối quan hệ đôi khi đầy khó khăn giữa hai cha con.

Michael Douglas không nhận tiền thừa kế từ cha dù là con trai cả của huyền thoại Hollywood Kirk Douglas Ảnh: Reuters

Thay vào đó, phần lớn tài sản của Kirk Douglas được dành cho hoạt động từ thiện. Theo Daily Mirror, khoảng 50 triệu USD trong khối tài sản của ông đã được quyên góp cho các mục đích thiện nguyện. Michael Douglas dường như hoàn toàn ủng hộ quyết định này và nhiều khả năng đã biết trước kế hoạch của cha từ lâu.

Một yếu tố khác cũng đáng chú ý là Michael Douglas sở hữu khối tài sản lớn gấp nhiều lần cha mình. Vì vậy, nam diễn viên dường như hiểu rõ rằng trong số những người có thể nhận được tài sản của Kirk Douglas, anh có lẽ là người ít cần đến số tiền này nhất.

Việc Michael Douglas hoàn toàn ủng hộ quyết định dành tài sản cho từ thiện của cha không phải điều quá bất ngờ. Dù bản thân có cuộc sống xa hoa, nam diễn viên từng nhiều lần thể hiện quan điểm rõ ràng về lòng tham và tình trạng bất bình đẳng tài sản.

Michael Douglas dự định để lại tài sản cho vợ

Dù đồng tình với quan điểm của cha, Michael Douglas được cho là có kế hoạch để lại khối tài sản ước tính khoảng 400 triệu USD cho vợ, nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones.

Michael Douglas được cho là có kế hoạch để lại phần lớn tài sản của mình cho vợ là nữ diễn viên Catherine Zeta-Jones, người kém ông 25 tuổi Ảnh: Reuters

Điều này được xem là dễ hiểu khi Catherine Zeta-Jones kém chồng 25 tuổi và nhiều khả năng sẽ sống lâu hơn ông. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, quan điểm cốt lõi của Michael Douglas về tiền bạc không thay đổi. "Michael hiểu rằng cuộc đời rất ngắn ngủi. Dù đạt được thành công tài chính vô cùng lớn, ông ấy biết rằng không ai có thể mang theo tiền bạc khi rời khỏi thế giới này", một nguồn tin chia sẻ với National Examiner.

Câu chuyện về khối tài sản của Kirk Douglas vì thế không phải là một vụ tranh chấp thừa kế hay hệ quả từ những bất đồng giữa hai cha con. Việc Michael Douglas không nhận được tiền từ cha chủ yếu xuất phát từ lựa chọn của Kirk Douglas khi ông quyết định dành phần lớn tài sản tích lũy trong cuộc đời cho các hoạt động thiện nguyện.