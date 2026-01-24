Vì sao Microsoft luôn phát hành bản vá Windows vào thứ ba?

Được phát hành cố định vào thứ ba tuần thứ hai mỗi tháng, bản cập nhật mang tên Patch Tuesday này nhằm mục đích cung cấp các bản vá lỗi và bảo mật cho các phiên bản Windows. Tuy nhiên, có bao giờ mọi người đặt câu hỏi rằng: "Tại sao Microsoft lại chọn thứ ba để phát hành các bản cập nhật, thay vì bất kỳ ngày nào khác trong tuần?".

“Patch Tuesday” được Microsoft duy trì lịch phát hành cố định trong suốt hơn 20 năm qua ẢNH: BLEEPING COMPUTER

Lý do rất đơn giản: Việc không phát hành vào thứ hai cho phép các quản trị viên CNTT có thời gian để xem xét các vấn đề phát sinh từ tuần trước, thậm chí là từ cuối tuần.

Thứ ba trở thành lựa chọn lý tưởng, vì khi Microsoft phát hành các bản cập nhật vào lúc 10 giờ sáng, các quản trị viên CNTT sẽ có cả tuần để triển khai, theo dõi tác động và xử lý các sự cố có thể xảy ra. Microsoft cũng theo dõi các lỗi được khách hàng báo cáo, từ doanh nghiệp đến người tiêu dùng, để phát triển các bản vá và phát hành chúng ngoài lịch trình nếu cần thiết.

Chiến lược cập nhật giúp Microsoft giảm rủi ro lỗi

Với việc các bản cập nhật được phát hành hằng tháng, chúng thường lớn hơn và quan trọng hơn, giúp các quản trị viên CNTT không phải luôn trong trạng thái cảnh giác để triển khai các bản vá nhỏ ngay lập tức. Mặc dù xu hướng tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào các hệ thống ngày càng gia tăng, Microsoft đã sử dụng công nghệ AI trong gần một thập kỷ qua để đảm bảo quá trình cập nhật Patch Tuesday diễn ra suôn sẻ.

Ông John Cable, Phó chủ tịch phụ trách Quản lý sản phẩm, dịch vụ và phân phối Windows của Microsoft, đã chia sẻ vào năm 2018 rằng: "Chúng tôi liên tục thu thập dữ liệu về trải nghiệm cập nhật và điều chỉnh các mô hình của mình để xác định thiết bị nào sẽ có trải nghiệm cập nhật tích cực và thiết bị nào cần chờ đợi cho đến khi có độ tin cậy cao hơn". Mục tiêu của Microsoft là đảm bảo các bản cập nhật an toàn và đáng tin cậy, tiến hành nhanh nhất có thể mà vẫn an toàn.

Mặc dù lịch trình cập nhật được lên kế hoạch tỉ mỉ giúp các quản trị viên CNTT và tổ chức có thêm thời gian chuẩn bị, nhưng thực tế cho thấy quy trình này không hoàn hảo. Dù đã có kế hoạch, thử nghiệm và thu thập phản hồi từ khách hàng, lỗi vẫn có thể xảy ra, một vấn đề có thể hiểu được khi phát triển một hệ điều hành phục vụ hàng trăm triệu người dùng.