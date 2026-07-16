Vì sao một số laptop trang bị đến 2 cổng sạc?

Trong những năm gần đây, USB-C đã trở thành tiêu chuẩn phổ biến nhờ tốc độ truyền tải nhanh và khả năng cung cấp điện năng cao thay cho các đầu nối cũ. Hầu hết các mẫu laptop hiện đại đều có ít nhất một cổng USB-C để phục vụ cho việc sạc, truyền dữ liệu và kết nối thiết bị. Tuy nhiên, khi USB-C ngày càng trở nên phổ biến, việc chỉ có một cổng có thể trở thành một hạn chế. Do đó, nhiều nhà sản xuất đã trang bị hai hoặc nhiều cổng USB-C nhằm mang lại lợi ích lớn cho người dùng.

Trang bị 2 cổng sạc USB-C sẽ giúp người dùng bớt khó khăn khi cần vừa sạc, vừa kết nối phụ kiện ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Đặc biệt, nếu vừa mua hoặc đang tìm kiếm một chiếc laptop mới, có thể người dùng nhận thấy nhiều mẫu được trang bị hai cổng sạc USB-C. Đây là một tính năng ngày càng được ưa chuộng nhằm giải quyết vấn đề phụ thuộc vào USB-C của các phụ kiện ngày nay, giúp người dùng kết nối nhiều thiết bị khác nhau.

Việc có hai cổng USB-C không chỉ đơn giản hóa quá trình sạc mà còn mang lại sự linh hoạt. Nhiều laptop thiết kế cổng ở hai bên giúp người dùng sạc từ cả hai phía, tùy thuộc vào vị trí ổ cắm điện gần nhất. Nhờ vậy có thể giảm thiểu chiều dài dây cáp và giữ cho không gian làm việc gọn gàng.

Nhiều lợi ích thiết thực từ cổng sạc bổ sung cho laptop

Ngay cả khi cả hai cổng nằm ở cùng một phía, việc cải thiện khả năng kết nối vẫn là một lợi ích đáng kể trong bối cảnh các nhà sản xuất cắt giảm số lượng cổng và loại bỏ các kết nối USB-A để tạo ra thiết kế mỏng hơn. Với một cổng USB-C bổ sung, người dùng có thể kết nối thêm hub USB hoặc đế cắm để mở rộng khả năng kết nối.

Bên cạnh đó, một điều mà nhiều người cần biết: các cổng USB-C có tuổi thọ giới hạn. Mặc dù thường được đánh giá có thể chịu được hơn 10.000 chu kỳ cắm rút, các yếu tố như hư hỏng vật lý và sử dụng không đúng cách có thể dẫn đến hỏng hóc sớm. Trong trường hợp một cổng bị hỏng, việc có hai cổng USB-C vẫn cho phép người dùng tiếp tục sạc laptop, từ đó mang lại lợi thế lớn.

Cuối cùng, người dùng cũng cần lưu ý rằng không phải tất cả cổng USB-C đều hoạt động giống nhau. Một số cổng hỗ trợ Power Delivery (PD), trong khi những cổng khác chỉ có chức năng sạc và truyền dữ liệu cơ bản. Power Delivery là lựa chọn tốt hơn cho việc sạc laptop, vì nó có thể cung cấp công suất lên đến 240W, mặc dù hầu hết laptop cần công suất thấp hơn nhiều.