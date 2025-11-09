Vì sao nên uống trà nghệ khi thời tiết chuyển mùa?

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thu Hà, hệ thống nhà thuốc, tiêm chủng Long Châu, một tách trà nghệ khi giao mùa không chỉ giúp giữ ấm mà còn là cách để chăm sóc cơ thể. Với đặc tính ấm, thơm và dịu vị, trà nghệ phù hợp với người muốn tăng sức bền và cải thiện cảm giác khó chịu do thay đổi khí hậu.

Bên cạnh đó, thức uống có nguồn gốc tự nhiên như trà nghệ được xem là lựa chọn lành mạnh, dễ duy trì trong cuộc sống hằng ngày.

Curcumin trong nghệ được cho là có khả năng điều hòa phản ứng miễn dịch của cơ thể Ảnh: AI

Dưới đây là 5 lý do tại sao bạn nên uống trà nghệ khi giao mùa:

Hỗ trợ chống viêm

Các nghiên cứu cho thấy curcumin trong nghệ có thể ức chế một số chất trung gian gây viêm, nhờ đó hỗ trợ cơ thể duy trì trạng thái cân bằng. Tuy vậy, cần hiểu rằng trà nghệ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thay thế thuốc điều trị hay biện pháp y khoa. Nếu bạn có các triệu chứng viêm kéo dài hoặc bất thường, nên đến cơ sở y tế để được tư vấn cụ thể.

Tăng cường miễn dịch

Khi giao mùa, hệ miễn dịch thường chịu ảnh hưởng bởi sự thay đổi của môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, gió lạnh hoặc phấn hoa. Việc bổ sung các thực phẩm có khả năng hỗ trợ miễn dịch như nghệ là lựa chọn hợp lý.

Curcumin trong nghệ được cho là có khả năng điều hòa phản ứng miễn dịch của cơ thể. Uống trà nghệ khi giao mùa giúp duy trì sức đề kháng ổn định hơn trong thời tiết thất thường.

Hỗ trợ tiêu hóa và lưu thông máu

Thời tiết thay đổi thường khiến cơ thể dễ mất cân bằng, đặc biệt là hệ tiêu hóa. Việc ăn uống thất thường hoặc dùng đồ lạnh có thể gây khó chịu ở dạ dày.

Nghệ từ lâu được xem là nguyên liệu thân thiện với tiêu hóa. Nghiên cứu cho thấy khi cho bệnh nhân uống bột nghệ 500 mg, ngày 4 lần, trong 7 ngày đã có hiệu quả tốt đối với rối loạn tiêu hóa axit, đầy hơi. Hai thử nghiệm lâm sàng khác đánh giá tác dụng trên loét dạ dày tá tràng cho thấy việc uống nghệ kích thích sự lành loét và làm giảm đau bụng. Một tách trà nghệ ấm mỗi sáng giúp kích thích tuần hoàn và hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Giúp khớp linh hoạt hơn

Nhiều người nhận thấy rằng vào thời điểm chuyển mùa, các khớp thường trở nên cứng hơn, nhất là khi nhiệt độ giảm hoặc độ ẩm tăng. Đây là lý do bạn nên thử duy trì thói quen uống trà nghệ khi giao mùa.

Hoạt chất curcumin đã được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ các trường hợp thoái hóa khớp nhẹ. Một nghiên cứu lâm sàng ngắn hạn (2 tuần) trên bệnh nhân viêm khớp dạng thấp cho thấy curcumin hoặc phenylbutazon có tác dụng cải thiện đối với sự cứng đơ buổi sáng, sưng khớp và thời gian đi bộ. Việc uống trà nghệ có thể giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu hơn, giảm phần nào cảm giác cứng hoặc đau nhức nhẹ do thay đổi thời tiết.

Thư giãn tinh thần

Một tách trà nghệ không chỉ có lợi về mặt sức khỏe mà còn mang giá trị tinh thần. Sau một ngày làm việc, việc pha một ly trà ấm, hít hà hương thơm và thưởng thức chậm rãi giúp bạn thư giãn, cân bằng lại cảm xúc.

Khi kết hợp cùng các nguyên liệu tự nhiên như quế, cam hoặc chanh, hương vị của trà nghệ trở nên dịu nhẹ, dễ uống và mang đến cảm giác dễ chịu.

Có thể thêm một ít tiêu đen, gừng hoặc mật ong tùy khẩu vị, giúp dễ uống và hỗ trợ hấp thu curcumin tốt hơn Ảnh: AI

Cách pha trà nghệ đơn giản tại nhà

Để tách trà nghệ thơm ngon và giữ được nhiều tinh chất có lợi, bạn có thể thực hiện theo các bước cơ bản dưới đây:

Chuẩn bị nguyên liệu: Dùng một muỗng cà phê bột nghệ hoặc vài lát nghệ tươi rửa sạch.

Pha trà: Cho nghệ vào khoảng 200 ml nước nóng, đậy nắp từ 2 đến 3 phút để các tinh chất hòa tan.

Tăng hương vị: Có thể thêm một ít tiêu đen, gừng hoặc mật ong tùy khẩu vị, giúp dễ uống và hỗ trợ hấp thu curcumin tốt hơn.

Thưởng thức: Uống khi trà còn ấm để cảm nhận hương vị dễ chịu và thư giãn.

Lưu ý an toàn khi sử dụng

Trước khi duy trì thói quen uống trà nghệ hằng ngày, bạn nên nắm rõ một số khuyến nghị quan trọng để đảm bảo an toàn cho sức khỏe:

Không dùng thay thuốc: Trà nghệ chỉ là thức uống hỗ trợ, không có tác dụng thay thế thuốc hoặc điều trị y khoa.

Tham khảo ý kiến bác sĩ: Người đang dùng thuốc chống đông, có bệnh gan, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Chọn sản phẩm rõ nguồn gốc: Tránh dùng chế phẩm nghệ liều cao hoặc sản phẩm không có nhãn mác, vì có thể tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng gan.

Bác sĩ Thu Hà lưu ý, nếu bạn có bệnh nền hoặc đang dùng thuốc, đừng quên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi thêm trà nghệ chế độ ăn uống hằng ngày.