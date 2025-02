Vì sao ngân hàng cắt giảm nhân sự dù lãi lớn?

Theo Ngân hàng Nhà nước, tín dụng toàn nền kinh tế năm 2024 tăng 15,08% so với mức cuối năm 2023, lên gần 15,6 triệu tỉ đồng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 cho thấy dẫn đầu về lợi nhuận toàn ngành vẫn là NH TMCP Ngoại thương VN (Vietcombank) với lợi nhuận trước thuế trong năm 2024 đạt hơn 42.000 tỉ đồng, tăng 2% so với năm trước. Theo dữ liệu từ VietstockFinance, lợi nhuận trước thuế lũy kế năm 2024 của 27 NH trên sàn đạt 299.377 tỉ đồng, tăng 18% so với năm trước, nhờ tổng thu nhập tăng nhanh hơn chi phí. Dẫn đầu về tăng trưởng lợi nhuận cao nhất của năm vừa qua là NH TMCP Bản Việt (BVBank) có lợi nhuận gấp 5,4 lần năm 2023, lên 391 tỉ đồng. BVBank tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ chủ yếu nhờ dư nợ cho vay tăng 18% so với năm 2023, đạt 68.063 tỉ đồng…