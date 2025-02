Thu nhập các lãnh đạo công ty bất động sản ra sao?

Báo cáo của một số công ty bất động sản cho thấy, năm 2024, tình hình kinh doanh đã có phần hồi phục hơn năm trước đó. Nhờ vậy, lương thưởng của lãnh đạo một số doanh nghiệp cũng tăng hơn. Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (mã chứng khoán AGG) chi trả cho Tổng giám đốc Nguyễn Thanh Sơn gần 1,3 tỉ đồng trong 5 tháng làm việc đầu năm 2024 (ông Sơn đã nghỉ từ tháng 6.2024), tương đương mỗi tháng ông Sơn nhận 260 triệu đồng. Cao nhất là Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Bá Sáng với năm qua có thu nhập tại công ty gần 2,3 tỉ đồng, gấp 4 lần năm 2023.

Tương ứng thu nhập của ông Nguyễn Bá Sáng tại An Gia mỗi tháng hơn 190 triệu đồng. Kế toán trưởng An Gia là ông Nguyễn Thành Châu có thu nhập tăng từ hơn 1 tỉ đồng năm 2023 lên hơn 1,25 tỉ đồng của năm 2024; Phó tổng giám đốc Nguyễn Mai Giang cũng nhận được gần 1,24 tỉ đồng, cao hơn số tiền 954 triệu đồng của năm 2023... Tổng mức thu nhập và thù lao năm 2024 An Gia chi trả cho hội đồng quản trị và ban giám đốc gần 7,3 tỉ đồng, tăng gần 2 tỉ đồng so với năm 2023.

Thu nhập nhiều lãnh đạo doanh nghiệp bất động sản gia tăng trong năm 2024 ẢNH: NGỌC THẮNG

Một doanh nghiệp bất động sản khác là Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (Đất Xanh Group - mã chứng khoán DXG) cũng ghi nhận thu nhập lãnh đạo doanh nghiệp tăng cao. Báo cáo tài chính quý 4/2024 của Đất Xanh không nêu rõ thù lao chi trả cho hội đồng quản trị mà chỉ báo cáo năm 2024, Tổng giám đốc được trả hơn 4,1 tỉ đồng cho cả năm, cao hơn gần 1,5 tỉ đồng so với năm 2023. Như vậy, Tổng giám đốc Bùi Ngọc Đức nhận lương hơn 340 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, tổng quỹ lương chi trả cho các quản lý khác tại Đất Xanh giảm đáng kể, từ mức hơn 9,87 tỉ đồng năm 2023 xuống còn 6,12 tỉ đồng.

Tại Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG), người có thu nhập cao nhất năm vừa qua là Tổng giám đốc Lucas Ignatius Loh jen Yuh với gần 12 tỉ đồng, tương ứng 1 tỉ đồng/tháng. Xếp thứ 2 là ông Văn Viết Sơn - Giám đốc điều hành Nam Long Land (miễn nhiệm vào tháng 9.2024) có thu nhập hơn 6,3 tỉ đồng. Kế đến là ông Nguyễn Huy Đức - Giám đốc tài chính (đã bị miễn nhiệm vào tháng 9.2024) với thu nhập hơn 5,5 tỉ đồng... Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyễn Xuân Quang được chi trả 4,6 tỉ đồng. Tổng cộng mức thu nhập của Ban tổng giám đốc tại Nam Long trong năm vừa qua tăng mạnh lên hơn 38,6 tỉ đồng, cao hơn gần 6 tỉ đồng so với năm 2023. Trong khi đó, thù lao của hội đồng quản trị giữ nguyên ở mức 17,6 tỉ đồng.

Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán PDR), quỹ lương dành cho lãnh đạo cấp cao của công ty trong quý 4/2024 hơn 6,3 tỉ đồng. Người có thu nhập cao nhất công ty là Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ với gần 2 tỉ đồng, tương ứng hơn 600 triệu đồng/tháng, tăng gần 500 triệu đồng so với quý 4/2023. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt trong quý 4/2024 nhận thù lao gần 1,1 tỉ đồng, tương ứng gần 300 triệu đồng/tháng... Tính chung cả năm 2024, Tổng giám đốc Bùi Quang Anh Vũ được trả thu nhập gần 6,2 tỉ đồng, tương đương gần 520 triệu đồng/tháng và Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Đạt nhận hơn 2,55 tỉ đồng, tương đương triệu đồng/tháng.

Một số lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland - mã chứng khoán NVL) cũng được tăng lương. Cụ thể, Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn nhận thù lao 1,2 tỉ đồng, tăng 100 triệu đồng so với năm 2023, tương ứng 100 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, ông Dennis Ng Teck Yow - cựu CEO Novaland (miễn nhiệm từ ngày 1.11.2024) được tăng lương lên 4,3 tỉ đồng, cao hơn năm 2023 1 tỉ đồng. Tương đương mỗi tháng cựu CEO của Novaland nhận được gần 360 triệu đồng. Người tiếp theo là ông Dương Văn Bắc - CEO kiêm Giám đốc Tài chính (bổ nhiệm CEO từ ngày 1.11.2024) cũng được tăng lương thêm 1 tỉ đồng trong năm vừa qua, lên 2,6 tỉ đồng...