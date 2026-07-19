Vì sao ngày càng khó tìm mua TV có chân đế trung tâm?

Khi mua TV mới, người dùng thường chú trọng đến công nghệ màn hình (như OLED, LCD, QLED), độ phân giải, chất lượng dải động cao (HDR) và khả năng hỗ trợ cho thể thao hoặc chơi game. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng khác mà nhiều người có thể không chú ý là chân đế của TV.

Chân đế trung tâm đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn khi đặt TV trên kệ ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Trước đây, TV màn hình phẳng thường có chân đế chắc chắn ở giữa nhằm mang lại sự ổn định cao. Nhưng giờ đây, nhiều mẫu TV lại sử dụng chân đế nhỏ gọn ở hai bên. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng ngày càng nhiều người treo TV lên tường thay vì đặt trên đồ nội thất. Bên cạnh đó, TV hiện đại cũng nhẹ và mỏng hơn, dẫn đến việc không cần chân đế vững chắc như trước. Tuy nhiên, một số người lại cho rằng việc các hãng chuyển sang thiết kế chân đế nhỏ hơn có thể là biện pháp nhằm cắt giảm chi phí sản xuất.

Vai trò của chân đế trung tâm đối với TV

Các TV có thiết kế hiện đại sử dụng chân đế ở hai bên thay vì trung tâm, điều này gây ra những vấn đề liên quan đến sự an toàn. Khi kích thước TV ngày càng lớn, nhưng chân đế ở giữa ngày càng hiếm khiến việc đảm bảo bề mặt đặt TV đủ rộng trở nên quan trọng hơn.

Báo cáo của Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) trong năm 2019 cho thấy, khoảng 5.500 người được điều trị tại phòng cấp cứu mỗi năm từ năm 2016 đến năm 2018 vì thương tích do TV bị đổ. Thậm chí, 348 trong số 556 trường hợp tử vong do TV bị đổ được báo cáo cho cơ quan này từ năm 2000 đến 2018. Hậu quả vẫn rất nghiêm trọng khi tai nạn xảy ra, đặc biệt là đối với trẻ em, chiếm 83% số ca tử vong do TV bị đổ được báo cáo cho cơ quan này, mặc dù con số đó bao gồm cả những trường hợp tử vong không chỉ do TV gây ra.

Để giảm thiểu rủi ro, CPSC khuyến cáo người dùng nên sử dụng bộ dụng cụ chống đổ cho TV. Đối với những ai không muốn treo tường hoặc không muốn chi thêm tiền cho kệ TV lớn hơn có thể tìm mua các loại chân đế trung tâm bán riêng.

Mặc dù không phổ biến, một số TV vẫn được trang bị chân đế ở giữa, nhưng thường có giá cao hơn. Ví dụ, TV OLED Bravia XR 48 inch của Sony có chân đế ở giữa và giá bán lên tới 23 triệu đồng. Một số nhà sản xuất như Hisense cũng cung cấp các điểm gắn chân đế gần trung tâm hơn, nhưng không phải mẫu nào cũng có tính năng này. Do đó, người dùng nên xác nhận thông tin với nhà bán lẻ hoặc nhà sản xuất trước khi quyết định mua.