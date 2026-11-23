Cảm giác nóng, lạnh giúp cơ thể nhận biết những tác động có thể gây tổn thương. Khi chạm vào vật quá nóng, chúng ta thường lập tức rụt tay lại. Tương tự, khi trời quá lạnh, cơ thể nhanh chóng phát hiện để tìm cách giữ ấm.

Tuy nhiên, bệnh tiểu đường có thể làm suy giảm khả năng cảm nhận này. Người bệnh vì thế có thể bị bỏng hoặc tổn thương do lạnh mà không kịp nhận ra, theo The Indian Express (Ấn Độ).

Đường huyết tăng cao kéo dài có thể làm tổn thương dây thần kinh, khiến người bệnh suy giảm khả năng cảm nhận nóng, lạnh Ảnh minh họa: AI

Tiểu đường làm suy giảm cảm giác nóng, lạnh

Bà Kanikka Malhotra, chuyên gia dinh dưỡng tư vấn kiêm nhà giáo dục về bệnh tiểu đường tại Ấn Độ, cho biết đường huyết cao trong thời gian dài có thể gây tổn thương các dây thần kinh nhỏ. Đây là những dây thần kinh đảm nhiệm việc truyền tín hiệu về nhiệt độ từ da đến não.

Khi dây thần kinh bị tổn thương, não không còn tiếp nhận tín hiệu nóng hoặc lạnh như bình thường. Người bệnh có thể không nhận ra nước quá nóng đang gây bỏng hoặc bàn chân đang lạnh đến mức nguy hiểm.

Theo bà Malhotra, lượng đường trong máu cao kéo dài còn làm suy yếu lớp bảo vệ dây thần kinh và các mạch máu nhỏ có nhiệm vụ nuôi dưỡng chúng. Quá trình này diễn ra âm thầm, khiến khả năng nhận biết nhiệt độ giảm dần. Tình trạng thường bắt đầu ở bàn chân và bàn tay, sau đó có thể lan sang những vùng khác.

Người mắc tiểu đường lâu năm cần đặc biệt lưu ý khi xuất hiện các thay đổi về cảm giác. Dù vậy, tình trạng giảm nhạy cảm với nóng, lạnh cũng có thể xuất phát từ những nguyên nhân khác.

Giảm cảm giác nóng, lạnh có thể cảnh báo tổn thương thần kinh

Suy giảm khả năng cảm nhận nhiệt độ là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh thần kinh ngoại biên do tiểu đường. Tình trạng này xảy ra khi đường huyết cao kéo dài làm tổn thương các dây thần kinh ở bàn tay và bàn chân.

Bà Malhotra cho biết người bệnh cũng có thể bị tê bì, châm chích hoặc nóng rát. Những cảm giác khó chịu này thường rõ rệt hơn vào ban đêm.

Một số người có cảm giác bàn tay, bàn chân như đang mang găng tay hoặc tất vô hình. Điều này khiến họ khó nhận biết đầy đủ những tác động từ bên ngoài.

Triệu chứng thường xuất hiện trước tiên ở các ngón chân rồi dần lan lên phía trên. Mất cảm giác đau cũng có thể xảy ra đồng thời với tình trạng giảm cảm nhận nóng, lạnh.

Đây là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi cơn đau vốn giúp cơ thể nhận biết chấn thương. Khi mất cảm giác đau, người bệnh có thể không phát hiện các tổn thương đang xảy ra.

Nếu tiếp tục tiến triển, tình trạng này còn có thể gây yếu cơ và mất thăng bằng. Do triệu chứng xuất hiện từ từ, người bệnh thường khó nhận ra tổn thương thần kinh cho đến khi cảm giác suy giảm rõ rệt và bắt đầu ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày.