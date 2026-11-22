Tuy nhiên, bà Rashi Chowdhary, chuyên gia dinh dưỡng tại Ấn Độ, lưu ý rằng huyết áp cao, cholesterol cao và tiểu đường không phải là những vấn đề sức khỏe tất yếu khi tuổi tác tăng lên, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Không nên xem huyết áp cao, tiểu đường và cholesterol cao là 'điều hiển nhiên' khi già đi ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Đường huyết, cholesterol và huyết áp có thể kéo theo nhau

Theo bà Rashi Chowdhary, cơ thể cần insulin hoạt động hiệu quả để duy trì đường huyết ổn định. Khi các tế bào giảm đáp ứng với insulin, tình trạng kháng insulin xuất hiện, khiến đường dễ tích tụ trong máu và làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường.

Kháng insulin và đường huyết cao còn có thể làm rối loạn chuyển hóa chất béo tại gan, thúc đẩy sản xuất triglyceride và cholesterol VLDL, từ đó làm tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Trong khi đó, đường huyết cao kéo dài có thể gây tổn thương mạch máu; cholesterol dư thừa góp phần hình thành mảng xơ vữa, còn huyết áp cao làm tăng áp lực lên thành mạch. Sự kết hợp của ba yếu tố này làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bà Rashi cho rằng, thay vì chỉ tập trung kiểm soát từng chỉ số riêng lẻ, mọi người cần chú trọng cải thiện sức khỏe chuyển hóa. Kiểm soát đường huyết, mỡ máu và huyết áp đồng thời sẽ góp phần hạn chế nguy cơ biến chứng lâu dài.

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Chủ động thay đổi lối sống để bảo vệ sức khỏe

Bà Rashi khuyến khích mọi người cải thiện khả năng sử dụng insulin của cơ thể thông qua chế độ ăn uống cân bằng. Bữa ăn nên đa dạng thực phẩm và hạn chế tình trạng dư thừa đường, chất béo.

Bên cạnh dinh dưỡng, việc xây dựng cơ bắp và duy trì vận động cũng rất quan trọng. Mọi người nên thường xuyên tập luyện và tránh ngồi quá lâu.

Việc kiểm tra sức khỏe định kỳ giúp theo dõi đường huyết, cholesterol và huyết áp. Bà cũng khuyên người đang điều trị tiểu đường không nên tự ý ngừng thuốc khi chỉ số này cải thiện. Việc thay đổi thuốc cần có hướng dẫn của bác sĩ.