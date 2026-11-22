Vì sao người tiểu đường cần lưu ý khi ăn bánh bao?

Thành phần cần quan tâm nhất trong bánh bao là lớp vỏ làm từ bột mì. Bột mì tinh chế chứa nhiều tinh bột, khi được tiêu hóa sẽ phân giải thành đường glucose và đi vào máu. Vì vậy, ăn bánh bao có thể khiến đường huyết tăng, đặc biệt khi người bệnh ăn bánh cỡ lớn, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người bị tiểu đường nên hạn chế ăn loại bánh bao có nhân làm từ thịt mỡ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Những loại nhân bánh bao người tiểu đường nên ưu tiên:

Bánh bao nhân thịt nạc

Thịt heo nạc cung cấp protein, vitamin B12, sắt và kẽm. Protein giúp duy trì, phục hồi mô cơ và tạo cảm giác no sau bữa ăn. Người bệnh nên chọn bánh bao nhân thịt nạc, thay vì những loại nhân sử dụng nhiều mỡ heo hoặc thịt ba chỉ.

Bánh bao nhân trứng và rau củ

Trứng cung cấp protein chất lượng cao cùng vitamin B12, vitamin D và choline, chuyên gia dinh dưỡng Susan Campbell tại trung tâm y tế phi lợi nhuận Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết.

Trong khi đó, các loại thực vật như nấm, cải thảo, cà rốt và hành tây bổ sung chất xơ, vitamin và khoáng chất. Sự kết hợp này giúp phần nhân đa dạng dinh dưỡng hơn. Tuy nhiên, cần chú ý cách chế biến, tránh sử dụng quá nhiều dầu, đường hay muối.

Bánh bao nhân đậu và rau củ

Đậu chứa protein thực vật, các a xít amin cần thiết và có hàm lượng chất béo thấp hơn nhiều thịt mỡ. Khi kết hợp với nấm, cải thảo hoặc các loại rau củ không chứa nhiều tinh bột, đậu có thể tạo nên phần nhân giàu dinh dưỡng. Đây thường là bánh bao chay.

Tuy nhiên, cần phân biệt bánh bao nhân đậu, rau củ với bánh bao nhân đậu xanh hoặc đậu đỏ có thêm đường. Các loại bánh bao nhân đậu này vẫn chứa tinh bột và đường. Vì vậy, người bệnh nên ăn với lượng vừa phải, đồng thời tính lượng tinh bột từ phần nhân vào tổng khẩu phần ăn.

Những loại bánh bao người tiểu đường nên hạn chế

Không phải loại bánh bao nào cũng có giá trị dinh dưỡng như nhau. Một số loại có thể chứa nhiều đường, chất béo có hại hoặc muối. Đây đều là những thành phần không có lợi cho người bị tiểu đường.

Với bánh bao ngọt nhân đậu, người bệnh nên ưu tiên loại không đường hoặc ít đường. Bánh bao nhân thịt mỡ cũng không phải lựa chọn tốt nếu ăn thường xuyên.

Ngoài ra, người bệnh nên hạn chế bánh bao nhân xúc xích và lạp xưởng. Đây là những loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều muối và chất béo, theo Healthline.