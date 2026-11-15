Hay đói giữa buổi, người mắc tiểu đường nên ăn gì? Bác sĩ chỉ 'bí quyết' này

Cô T.T.K.C (56 tuổi, ở TP.HCM) được chẩn đoán mắc tiểu đường loại 2 khoảng 3 tháng trước. Vốn hảo ngọt, lại chưa quen với việc điều chỉnh chế độ ăn uống, cô thường được người thân nhắc nhở về thói quen ăn uống.

Chị H.N (23 tuổi, con gái cô C.) cho biết: "“Mẹ tôi thường ăn bánh dành cho người tiểu đường nhưng vẫn ăn nhiều hơn mức cần thiết. Mỗi khi tôi nhắc nhở, mẹ lại bảo buồn miệng, không biết ăn gì cho đỡ thèm".

Bữa phụ tưởng chừng đơn giản nhưng cũng ảnh hưởng đến việc kiểm soát đường huyết ở người mắc tiểu đường ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Với người bệnh tiểu đường, dù chỉ là quá một khẩu phần bánh hay trái cây cũng có thể trở thành vấn đề đáng lưu ý. Biết cách lựa chọn một bữa ăn phụ hợp lý có thể giúp người bệnh hạn chế cảm giác đói mà không làm tăng thêm gánh nặng kiểm soát đường huyết.

Ghi nhớ 'bí quyết' ăn đúng lúc, đúng món, đúng lượng

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Nguyễn Thụy Khương, Trưởng Khoa Nội tiết - Thận, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bữa ăn phụ là bữa xen giữa các bữa chính, nên cách bữa chính ít nhất khoảng 2 - 3 tiếng.

Nếu người bệnh tiểu đường ăn trưa vào 12 giờ, bác sĩ thường khuyên họ nên ăn bữa phụ vào khoảng 15 giờ, có thể là trái cây để bổ sung vitamin và hạn chế cảm giác đói trong thời gian chờ đến bữa chính tiếp theo. Ngoài ra, người bệnh nên kết thúc bữa tối trước 19 giờ để hỗ trợ ổn định đường huyết.

Trong trường hợp người bệnh cảm thấy quá đói và muốn ăn gì đó trước khi đi ngủ, có thể ăn một chút thức ăn nhẹ. Theo bác sĩ Khương, với những người còn răng và khả năng nhai tốt, có thể chọn các loại hạt rang như hạt mắc ca, đậu phộng, hạt điều… với lượng khoảng 1 nắm tay nhỏ, tương đương 15 - 30 g, và uống thêm nước để tạo cảm giác no.

Đối với người cao tuổi hoặc người gặp khó khăn khi nhai, có thể cân nhắc sử dụng sản phẩm sữa chuyên biệt dành cho người tiểu đường nhưng chỉ nên dùng với lượng ít.

Không nên nhịn ăn hoặc ăn dồn 1 bữa

Bác sĩ Nguyễn Võ Trà Mi, Viện Nghiên cứu và Tư vấn dinh dưỡng NERCI (TP.HCM), cho biết người bệnh tiểu đường nên tránh bỏ bữa, nhịn ăn quá lâu hoặc ăn dồn quá nhiều vào một bữa, vì cả hai điều này đều có thể làm đường huyết dao động mạnh.

Đồ ăn nhẹ hay bữa phụ nên có mục tiêu rõ ràng: Giúp tránh hạ đường huyết, bổ sung dinh dưỡng hoặc kiểm soát cơn đói giữa các bữa ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

"Bỏ bữa có thể gây hạ đường huyết, đặc biệt ở người đang dùng insulin hoặc một số thuốc hạ đường huyết. Ngược lại, ăn dồn nhiều tinh bột vào bữa tối hoặc bữa khuya dễ làm đường huyết sau ăn tăng cao. Người bệnh nên duy trì 3 bữa chính tương đối đúng giờ. Việc ăn bữa phụ cũng nên điều chỉnh tùy vào thuốc điều trị, mức vận động, nguy cơ hạ đường huyết, cân nặng và đường huyết thực tế", bác sĩ Trà Mi nói.

Theo đó, người đang dùng insulin, thuốc có nguy cơ gây hạ đường huyết, người cao tuổi, người ăn kém hoặc vận động nhiều có thể cần bữa phụ. Người thừa cân, ít vận động, đường huyết sau ăn cao không nên tự ý thêm nhiều bữa phụ giàu năng lượng.

Về trái cây, bác sĩ Trà Mi cho biết người bệnh không cần kiêng hoàn toàn, nhưng cần chọn loại, lượng và thời điểm ăn phù hợp. Nên ưu tiên trái cây nguyên miếng, còn chất xơ, thay vì nước ép hoặc sinh tố thêm đường.

Các lựa chọn bác sĩ gợi ý gồm: Táo, lê, cam, bưởi, ổi, thanh long, dâu, kiwi, đu đủ với lượng vừa phải. Với các loại rất ngọt như xoài chín, nhãn, vải, sầu riêng, mít, nho ngọt, chuối chín kỹ…, người bệnh vẫn có thể ăn trong một số trường hợp nhưng chỉ nên ăn lượng nhỏ và chú ý theo dõi kỹ đường huyết.

Cuối cùng, bên cạnh tuân thủ các quy tắc dinh dưỡng hằng ngày, người bệnh nên được hướng dẫn theo dõi và ghi chép nhật ký đường huyết, bao gồm thời điểm, khẩu phần ăn; giờ dùng thuốc; hoạt động thể lực và các chỉ số đường huyết.

Những thông tin này giúp bác sĩ đánh giá đáp ứng điều trị, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến đường huyết và điều chỉnh kế hoạch chăm sóc phù hợp với từng người bệnh.