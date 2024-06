Vì sao người lạc quan sống thọ hơn?

Trong một nghiên cứu công bố trên chuyên san The Journal of the American Geriatrics Society, các nhà khoa học đã theo dõi tuổi thọ của gần 160.000 phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 79. Thời gian theo dõi là khoảng 26 năm, theo trang tin The Conversation (Úc).

Những người lạc quan có thể sống thọ hơn những người bi quan PEXELS

Khi bắt đầu nghiên cứu, những người tham gia phải hoàn thành bảng câu hỏi để đánh giá mức độ lạc quan. Những người có điểm số cao nhất được xếp vào nhóm người lạc quan. Những người có điểm thấp nhất được xếp vào nhóm người bi quan.

Sau khoảng 26 năm, các nhà khoa học tiếp tục theo dõi những người tham gia vẫn còn sống, đồng thời phân tích tuổi thọ của những người đã chết. Những gì họ tìm thấy là những người có mức độ lạc quan cao nhất là nhóm sống lâu hơn.

Đặc biệt, những người lạc quan cũng có nhiều khả năng sống đến tuổi 90 hơn những người bi quan. Các nhà nghiên cứu gọi đây là mức "tuổi thọ đặc biệt" vì tuổi thọ trung bình của phụ nữ ở các nước phát triển là khoảng 83 tuổi.

Điều làm cho những phát hiện này trở nên thú vị hơn là kết quả vẫn không thay đổi ngay cả sau khi đã tính đến các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ khác như trình độ học vấn, điều kiện kinh tế, chủng tộc, tiền sử trầm cảm hay các loại bệnh mạn tính khác.

Một hạn chế của nghiên cứu là chỉ xem xét phụ nữ nên không biết liệu những phát hiện mới này có đúng với nam giới hay không. Tuy nhiên, một nghiên cứu khác trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) đã phân tích ảnh hưởng của sự lạc quan tác động đến tuổi thọ ở nam và nữ. Kết quả cho thấy những người có mức độ lạc quan cao nhất có tuổi thọ cao hơn từ 11% đến 15% so với những người kém lạc quan nhất.

Có nhiều yếu tố giúp người lạc quan sống thọ hơn. Yếu tố đầu tiên cần nhắc đến là lối sống. Những người lạc quan thì lối sống họ có xu hướng lành mạnh hơn. Họ ăn nhiều rau củ, trái cây, tập thể dục đều đặn hơn và ít hút thuốc, uống rượu bia hơn người bi quan. Những thói quen lành mạnh này giúp giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm như đau tim, đột quỵ và ung thư.

Một yếu tố khác là người lạc quan thường quản lý căng thẳng tốt hơn. Chính nhờ đó, họ ít bị các tác động xấu của căng thẳng như tăng nhịp tim, huyết áp hay suy yếu hệ thống miễn dịch, theo The Conversation.