Một cuộc hẹn khám bệnh có thể diễn ra rất khác nhau, tùy cơ sở, chuyên khoa và tình trạng của người bệnh. Với những người từng sử dụng dịch vụ y tế ở nhiều nơi, sự khác biệt đôi khi được nhận ra từ những trải nghiệm rất cụ thể.

Vì sao người Mỹ, Úc vượt hàng nghìn km đến Việt Nam khám chữa bệnh?

Trong lần trở về Việt Nam, bà Katya, người đã sống tại Mỹ hơn 20 năm, bất ngờ khi hoàn tất nhiều bước kiểm tra sức khỏe trong một buổi sáng. Đó là trải nghiệm tại một cơ sở y tế cụ thể, không phải thời gian chuẩn cho mọi lượt khám ở Việt Nam. Với những bệnh lý khác nhau, người bệnh có thể cần nhiều cuộc hẹn, xét nghiệm hoặc thời gian theo dõi.

Tại Mỹ, bà Katya từng chờ một cuộc hẹn để được bác sĩ xem kết quả kiểm tra. Hai quy trình không hoàn toàn tương đương, nhưng sự khác biệt trong trải nghiệm đã khiến bà chú ý. Khi chưa biết rõ nguyên nhân triệu chứng, thời gian chờ đợi có thể làm người bệnh thêm lo lắng. Trong chuyến về Việt Nam kết hợp giải quyết việc riêng, bà quyết định tiếp tục thăm khám.

Bà Latya (Việt kiều sinh sống tại Texas, Mỹ) bất ngờ khi dịch vụ và quy trình khám chửa bệnh ở Việt Nam rất chuyên nghiệp, tận tình và nhanh có kết quả ẢNH: VÕ HIẾU

Tại Sydney, Úc, bà Ellen đã điều trị bệnh răng miệng trong gần 15 năm. Sau nhiều lần kiểm tra, chăm sóc và cân nhắc các phương án, bà bắt đầu tìm hiểu khả năng thực hiện một đợt điều trị lớn ở nước ngoài. Việt Nam là điểm đến mà hai vợ chồng lựa chọn sau quá trình tìm hiểu.

Bà Ellen ( Sydney, Úc) đã điều trị bệnh răng miệng gần 15 năm, sau nhiều lần tìm hiểu bà đã quyết định chọn Việt Nam là nơi giúp bà điều trị dứt điểm tình trạng răng miệng ẢNH: VÕ HIẾU

Một người kết hợp chuyến về quê hương với việc kiểm tra sức khỏe. Một người tìm kiếm phương án nha khoa phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính.

Hai câu chuyện không đại diện cho toàn bộ hệ thống y tế của bất kỳ quốc gia nào. Nhưng chúng đặt ra câu hỏi: Người bệnh cân nhắc những gì khi lựa chọn nơi khám chữa bệnh, và dịch vụ tại Việt Nam có thể đáp ứng ra sao? Đó là nội dung kỳ đầu tiên của series “Ở Việt Nam sướng hơn bạn nghĩ”, với chủ đề “Y tế Việt Nam qua góc nhìn bệnh nhân quốc tế”.

Anh Caleb Lee, 35 tuổi, đến từ Mỹ và đã sống tại Việt Nam được 8 năm. Sang Việt Nam làm việc trong lĩnh vực thể hình, anh dự định gắn bó lâu dài với đất nước này.

Anh Caleb Lee, 35 tuổi, đến từ Mỹ, sinh sống và làm việc tại Việt Nam được 8 năm ẢNH: VÕ HIẾU

Là người thường xuyên tập luyện, anh Caleb không tránh khỏi những vấn đề sức khỏe khi tuổi tác tăng lên và cơ thể không còn đáp ứng được cường độ vận động như trước. Hiện tại, anh đang điều trị viêm gân vùng ngực bằng phương pháp vật lý trị liệu. Trước khi đến Việt Nam, anh Caleb từng trải nghiệm dịch vụ y tế tại Mỹ và có 2 năm sinh sống ở Đài Loan.

Giá trị của một cuộc hẹn

Một chuyến bay đôi khi đi cùng một cuộc hẹn y tế. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, mỗi năm có hàng triệu cư dân Mỹ ra nước ngoài sử dụng dịch vụ y tế. Chi phí, thời gian tiếp cận, ngôn ngữ và sự quen thuộc văn hóa có thể góp phần vào quyết định của họ.

Với mỗi bệnh nhân, những câu hỏi thường rất cụ thể: khi nào được khám, phương án điều trị là gì, phải thanh toán bao nhiêu và ai sẽ theo dõi sau đó. Việt Nam cũng là một lựa chọn được một số bệnh nhân quốc tế tìm hiểu.

Trong những năm qua, nhiều cơ sở y tế tại Việt Nam đầu tư về trang thiết bị và tổ chức quy trình phục vụ. Tuy nhiên, điều kiện chuyên môn, thời gian khám và khả năng tiếp cận vẫn khác nhau giữa các bệnh viện và từng nhóm bệnh.

Chi phí có thể thay đổi quyết định y tế

Chi phí là một trong nhiều yếu tố tác động đến lựa chọn điều trị, bên cạnh chỉ định chuyên môn, khả năng theo dõi và mức độ tin tưởng vào cơ sở y tế.

Với các thủ thuật phức tạp, tổng chi phí có thể khác nhau tùy cơ sở, kỹ thuật, bảo hiểm và những dịch vụ đi kèm. Việc so sánh chỉ có ý nghĩa khi các phương án điều trị tương đương. Trước khi quyết định, Ellen và Roy tìm hiểu các lựa chọn ở Thái Lan, Philippines và Việt Nam, đồng thời cân nhắc thông tin về bác sĩ, phòng khám và mức giá.

Điều gì quan trọng nhất?

Với Ellen, lựa chọn đến Việt Nam mới chỉ là một bước trong hành trình điều trị. Ca nha khoa phức tạp đi kèm quá trình hồi phục và theo dõi, không kết thúc ngay khi bệnh nhân rời phòng khám.

Kết quả dài hạn của ca điều trị vẫn cần được theo dõi trong những tháng tiếp theo. Với bệnh nhân quốc tế, khoảng cách địa lý có thể gây khó khăn nếu cần tái khám hoặc xử lý biến chứng.

Vì vậy, khi so sánh chi phí, cần tính cả khả năng phát sinh điều trị bổ sung, thời gian đi lại và chăm sóc sau thủ thuật. Chăm sóc sau điều trị là một phần quan trọng của chất lượng dịch vụ. Đây cũng là vấn đề các cơ sở muốn thu hút bệnh nhân quốc tế cần chuẩn bị.

Ở quy mô rộng hơn, khả năng tiếp cận dịch vụ y tế tại Việt Nam đã có những thay đổi trong những năm gần đây. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đến cuối năm 2025, khoảng 95,16% dân số đã tham gia bảo hiểm y tế.

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm cao là một chỉ dấu về độ bao phủ, nhưng không có nghĩa mọi bệnh nhân đều được tiếp cận dịch vụ giống nhau hoặc không phải chi trả thêm. Sự khác biệt giữa địa phương, tuyến điều trị và điều kiện kinh tế của người bệnh vẫn là những vấn đề cần nhìn nhận.

Có thể nhận thấy những yếu tố khiến một số bệnh nhân cân nhắc dịch vụ tại Việt Nam: thời gian sắp xếp thăm khám, chi phí và cách chăm sóc. Những yếu tố ấy có trọng lượng khác nhau đối với từng bệnh nhân.

Giá trị của những điều tưởng chừng rất bình thường

Từ câu chuyện của các nhân vật, sự thuận tiện, mức chi phí và cách tư vấn là những yếu tố được họ đánh giá cao tại các cơ sở đã lựa chọn ở Việt Nam.

Điều đáng chú ý hơn là người bệnh ngày nay có thêm những lựa chọn. Việt Nam có thể là một trong số đó, nếu cơ sở điều trị đáp ứng đúng nhu cầu chuyên môn, tài chính và khả năng theo dõi lâu dài.



