Vì sao người trẻ thường tạo thêm tài khoản phụ trên mạng xã hội?

Nhiều mục đích

Mới đây, cộng đồng mạng đã vô cùng hào hứng bàn luận khi biết các thần tượng trong chương trình "Anh trai say hi" có những tài khoản mạng xã hội phụ với những cái tên vô cùng lạ lẫm và không hề liên quan đến tên thật hay nghệ danh của mình. Chẳng hạn như rapper Hiiếu Thứ Hai có tài khoản Facebook phụ tên Hieu Lam, diễn viên Anh Tú là Lam Anh Tran, còn ca sĩ Song Luân có tài khoản phụ tên Vincente Nguyen…

Sau khi phát hiện bí mật này của các thần tượng, nhiều bạn trẻ tỏ ra thích thú và cho biết bản thân cũng có những tài khoản phụ để phục vụ nhiều hoạt động riêng tư trên mạng xã hội.

Huỳnh Thị Mỹ Linh (20 tuổi), ngụ tại 15 Nguyễn Công Trứ, P.8, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết song song với tài khoản Facebook chính, cô tạo thêm tài khoản phụ dùng riêng cho mục đích xem livestream, bình luận mua hàng online, đăng bài tâm sự, nhờ tư vấn trên các hội nhóm… Điều này, giúp Linh thoải mái hơn khi an tâm rằng "nhất cử nhất động" của mình đều không bị người khác biết và soi mói.

Huỳnh Thị Mỹ Linh thoải mái hơn khi thực hiện nhiều hoạt động trên tài khoản mạng xã hội phụ NVCC

Linh chia sẻ: "Mình thường xuyên mua đồ online trên các phiên livestream, bình luận hỏi giá cả và thông tin ở các bài đăng bán hàng… nhưng khi mua gì cũng đều hiển thị lên bản tin của người thân, bạn bè. Để tránh điều đó, mình tạo tài khoản phụ và tự tin thực hiện những điều trên mà không sợ mọi hành động đều có người... giám sát. Ngoài ra, mình còn dùng tài khoản phụ để stalking (tạm dịch là lén theo dõi - PV) trang cá nhân của chính mình, những người mình quan tâm và thoải mái bình luận trong các bài đăng ở những trang cộng đồng… mà không bị ai phát hiện"

Còn với Nguyễn Thị Hồng Ngọc (26 tuổi), ngụ tại P.Ninh Hiệp, TX.Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, tài khoản phụ như một "cuốn nhật ký" để cô chia sẻ những dòng tâm sự về cuộc sống hằng ngày của mình. Với tài khoản chính, cô nàng thường đăng hình ảnh tươi vui, năng động của bản thân, chia sẻ những bài viết phục vụ công việc và tương tác qua lại với người thân, bạn bè. Bên cạnh đó, Ngọc còn có thêm một trang cá nhân bí mật mà xung quanh không một ai biết về sự tồn tại của tài khoản này.

Tại đây, cô nàng để ảnh đại diện là hình một nhân vật hoạt hình, thông tin cá nhân thì không có gì liên quan đến bản thân và danh sách bạn bè là những người hoàn toàn không quen biết. Khi gặp khó khăn hay có nhiều tâm sự trong cuộc sống, công việc mà không muốn san sẻ cùng người thân, bạn bè, Ngọc sẽ "trải lòng" với những dòng trạng thái trên trang cá nhân này. Ngoài ra, Ngọc cũng thích sáng tác nhưng lại không muốn để mọi người xung quanh biết tác giả là mình, vì vậy cô nàng cũng chọn cách đăng tải những bài thơ, tản mạn trong các hội nhóm văn học bằng tài khoản phụ.

"Mình thích chia sẻ những vấn đề bản thân gặp phải nhưng không muốn người khác bận tâm, thích sáng tác nhưng lại cảm thấy xấu hổ khi có người biết tác giả là mình. Tài khoản phụ giúp mình chia sẻ những điều này với những người xa lạ để tránh cảm giác bị soi mói, phán xét vì họ chẳng biết mình là ai", Ngọc nói.

Theo các bạn trẻ, sử dụng tài khoản phụ là một cách hữu hiệu giúp họ tìm thấy cảm giác tự do và an tâm thể hiện mình NVCC

Với Nguyễn Văn Huy, sinh viên Trường ĐH Tôn Đức Thắng, mục đích mà chàng trai tạo tài khoản phụ là để tăng tương tác cho tài khoản chính. Mỗi khi đăng bài ở trang Facebook chính, Huy sẽ dùng các tài khoản phụ để thể hiện cảm xúc, bình luận và chia sẻ bài viết đó. Bên cạnh đó, để tránh tình trạng bị lừa đảo khi tìm kiếm thông tin trên mạng xã hội, trao đổi mua hàng, tài khoản phụ là một phương án hiệu quả để Huy không bị lộ thông tin cá nhân cho kẻ gian lợi dụng.

Cần lưu ý gì khi dùng tài khoản phụ?

Theo thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu, giảng viên Trường ĐH Văn Lang (TP.HCM), việc tạo ra một vài tài khoản phụ chứng tỏ người trẻ không cảm thấy an toàn khi sử dụng mạng xã hội. Sử dụng tài khoản phụ là một cách thức hữu hiệu giúp các bạn tìm thấy cảm giác tự do và an tâm thể hiện mình vì không sợ bị phán xét, soi mói. Tuy nhiên, sử dụng tài khoản phụ sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người dùng. Đầu tiên là khi thay đổi qua lại, việc tương tác nhầm tài khoản sẽ khiến các bạn dễ bị người khác phát hiện và lộ... thân phận. Bên cạnh đó, dùng quá nhiều tài khoản phụ để giao dịch mua bán trên các trang mạng cũng khiến đối tượng xấu lợi dụng sơ hở và trục lợi dẫn đến mất tiền, thông tin cá nhân hoặc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản…

Ngoài ra, theo thạc sĩ Đào Lưu khi dùng tài khoản phụ, vì cho rằng không ai nhận ra mình nên nhiều bạn trẻ có những hành vi, phát ngôn thiếu chuẩn mực và dẫn đến những hệ lụy liên quan đến vi phạm văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Thực tế đã có không ít trường hợp, người dùng có những phát ngôn không đúng sự thật, thiếu kiểm soát bị cơ quan chức năng truy vết và xử lý khi sử dụng tài khoản ẩn danh.

"Các bạn cần hiểu rằng không gian mạng là một nơi công khai, tương tác của rất nhiều người vì vậy giữ gìn văn hóa công cộng là điều đương nhiên. Đồng thời, không một không gian nào là tuyệt đối an toàn cho bạn thể hiện bản thân một cách quá thoải mái mà không bị người khác soi mói, bởi lẽ "chín người mười ý". Do đó, hãy cẩn trọng và thực hiện những chuẩn mực giao tiếp, hành vi và lời nói phù hợp trên mạng xã hội bất kể khi ẩn danh hoặc công khai thông tin chính chủ để có một không gian mạng an toàn, lành mạnh", thạc sĩ Lưu khuyên.