Vì sao nhà xe Thành Bưởi ngang nhiên vi phạm kéo dài?: Không thể để tung hoành bất chấp

Hiệu quả giám sát hành trình tới đâu ?

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu (Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.HCM), điều 11 Nghị định 10 nêu rõ đơn vị kinh doanh vận tải phải theo dõi, giám sát hoạt động của lái xe và phương tiện trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải. Hơn nữa xe khách kinh doanh vận tải hành khách phải lắp thiết bị giám sát hành trình.



Đồng thời, Nghị định 47 năm 2022 (sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 10, có hiệu lực từ 1.9.2022) nhấn mạnh: Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phải bảo đảm tối thiểu yêu cầu "thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục CSGT), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật tự; thuế; phòng chống buôn lậu.

Từ quy định trên, luật sư Hậu cho rằng các cơ quan chức năng cần phải tăng cường giám sát, quản lý từ thiết bị giám sát hành trình, đồng thời thay đổi quy định pháp luật để xử lý tình trạng "nhờn luật" của đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm. Chẳng hạn, thu hồi giấy phép kinh doanh có thời hạn trong lần vi phạm đầu tiên, sau đó khắc phục mà vẫn vi phạm thì thu hồi giấy phép kinh doanh không thời hạn.

Phan Thương